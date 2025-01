Trzy rynki, które warto obserwować w następnym tygodniu (10.01.2025)

Przed nami ostatni tydzień urzędowania administracji Bidena w Stanach Zjednoczonych, gdyż już 20 stycznia odbędzie się przekazanie władzy Donaldowi Trumpowi. W związku z tym można oczekiwać, że na rynku dojdzie do kulminacji niepewności przed prezydenturą Trumpa, natomiast po samej inauguracji może potencjalnie dojść do realizacji zysków na wielu instrumentach finansowych. Nadchodzący tydzień przyniesie jednak szereg bardzo ważnych odczytów makroekonomicznych, takich jak inflacja CPI z USA czy PKB z Chin, oraz rozpoczęcie sezonu wyników z Wall Street za ostatni kwartał 2024 roku. W związku z tym warto zwrócić uwagę na takie rynki, jak EURUSD, US500 oraz COPPER.

EURUSD

Dolar utrzymuje swoją dominację na rynkach, a para EURUSD znajduje się blisko dwuletnich dołków. Minutes FOMC z grudniowego posiedzenia pokazały, że czeka nas obecnie stabilizacja stóp procentowych, biorąc pod uwagę ryzyko ożywienia inflacji. Dane dotyczące inflacji PPI (wtorek) oraz inflacji CPI (środa) z USA dadzą nam odpowiedź, czy inflacja ponownie zaczyna być problemem. Jeśli inflacja wypadnie powyżej oczekiwań, nie można wykluczyć dalszego spadku kursu pary EURUSD w kierunku parytetu. W piątek poznamy finalne dane dotyczące inflacji w strefie euro. W przypadku niespodzianki i wyższego odczytu, możliwe są kolejne próby odbicia na parze.

US500

Kolejny kwartał za nami, w związku z tym rozpoczynamy sezon wyników na Wall Street. Obecnie za początek sezonu wyników uznaje się publikacje raportów finansowych dużych banków. W środę wyniki zaprezentują Citigroup, JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, Wells Fargo oraz BlackRock. Z kolei w czwartek poznamy dane finansowe Bank of America i Morgan Stanley. Z perspektywy całego rynku giełdowego ważne będą również wyniki TSMC, największego producenta półprzewodników na świecie. Choć spółka nie jest w indeksie S&P 500 ani Nasdaq, to ma ona ogromne znaczenie dla amerykańskich spółek z tego sektora. Wyniki TSMC poznamy w czwartek o poranku czasu europejskiego.

COPPER

W najbliższy piątek czeka nas kolejna publikacja danych z Chin. Będą to kluczowe informacje, gdyż poznamy dane dotyczące wzrostu gospodarczego w IV kwartale, produkcję przemysłową i sprzedaż detaliczną za luty, jak również dane dotyczące inwestycji w aktywa trwałe i ceny nieruchomości. Kondycja chińskiej gospodarki nie jest najlepsza, nawet pomimo tego, że w dalszym ciągu generowany jest wzrost. Oczekuje się, że wzrost za IV kwartał 2024 roku przekroczył poziom 5% i w całym 2024 roku chińskie PKB zwiększyło się właśnie o 5%. Jeśli dane rozczarują, ostatnie ożywienie na rynku miedzi i umocnienie juana może zostać szybko zneutralizowane. Chiny zaprezentowały przez ostatni rok szereg różnych narzędzi do pobudzenia wzrostu, ale inwestorzy na ten moment nie są z tych działań zadowoleni.