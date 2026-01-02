Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (02.01.2026)

Przed nami intensywny tydzień na rynkach finansowych. Tym razem interesujący może okazać się rynek walutowy oraz surowcowy. Poznamy szereg kluczowych danych makroekonomicznych z USA, Chin oraz Europy, które mogą nadawać ton na rynku. W kalendarzu znajdują się odczyty PMI, inflacja CPI w głównych gospodarkach oraz raporty o zatrudnieniu w USA. Wobec tego w najbliższych dniach szczególną uwagę warto zwrócić na PSZENICE, PLATYNA oraz EURUSD. Czynniki geopolityczne i fundamentalne pozostają kluczowe dla notowań tych aktywów.

EURUSD

W nadchodzącym tygodniu poznamy szereg raportów z rynku pracy w USA. Biorąc pod uwagę ostatnią zmianę narracji Fed, potwierdzoną podczas publikacji protokołu FOMC, rynek pracy znajduje się obecnie w centrum uwagi banku. Komitet oficjalnie zadeklarował zmianę bilansu ryzyk w stronę zatrudnienia, wskazując na rosnące bezrobocie, spowalniającą dynamikę payrollsów i słabsze plany rekrutacyjne firm. W ocenie FOMC to właśnie pogorszenie kondycji rynku pracy stanowi obecnie istotniejsze zagrożenie niż utrzymująca się, umiarkowanie podwyższona inflacja PCE (2,8% r/r). Właśnie z tego powodu para EURUSD może być wrażliwsza na jakiekolwiek zaskoczenia podczas publikacji danych zarówno w środę (ADP) jak i w piątek (NFP).

Pszenica

Rynek pszenicy na CBOT cofnął się po sygnałach o postępie w rozmowach Trump–Zełenski. W rezultacie premia geopolityczna nieco zmalała, a rynek stara się wycenić potencjalnie tańszy eksport z Ukrainy. Jednak dalszy przebieg konfliktu pozostaje bardzo niepewny. Technicznie WHEAT znajduje się blisko lokalnych dołków, a RSI na poziomie 32,1 wskazuje okolice strefy wyprzedania, przy czym struktura pozycjonowania CoT pokazuje rozbudowaną krótką pozycję funduszy spekulacyjnych oraz stopniowe przechodzenie producentów w stronę długich pozycji. W tym kontekście obecne spadki mogą odzwierciedlać nadmiernie optymistyczną interpretację rozmów politycznych. Wobec tego rynek pszenicy oraz pozostałych surowców rolnych ma szanse na interesujący początek 2026 roku.

PLATYNA

Metale szlachetne zaliczyły rekordowo zmienną końcówkę 2025 roku, a platyna pozostawała na samym szczycie tego zestawienia. Jeszcze w zeszłym tygodniu metal ten doświadczył silnego cofnięcia po ogłoszeniu podwyżek marż na giełdzie COMEX. Obecnie nie obserwujemy skrajnego poziomu pozycjonowania spekulacyjnego. Jednak kolejne podwyżki zabezpieczeń mogą stopniowo wypychać z rynku również inwestorów komercyjnych. Prognozy rynkowe wskazują, że rynek platyny może przejść do bardziej zrównoważonego stanu w 2026 roku. Jednak po ostatnich dynamicznych wzrostach rynek potrzebuje nieco czasu, aby znaleźć nowy poziom równowagi.