Wykres dnia: EURUSD walczy o kluczowe wsparcie przed minutkami EBC (05.03.2026)

Kurs eurodolara ponownie zanurkował poniżej 1,1600 w reakcji na powrót wzrostów na ropie i wyhamowanie chwilowego apetytu na ryzyko na Wall Street. Słabość wspólnej waluty ograniczyły jednak rzekome komentarze Iranu dot. cieśniny Ormuz oraz nowe wyceny podwyżek stóp procentowych w Strefie Euro. Kurs EURUSD wrócił powyżej 1,1610 pomimo wyraźnej presji spadkowej podczas sesji azjatyckiej. RSI szoruje po granicy wyprzedania, a wolumen pozostaje przytłumiony, co sugeruje niechęć ostrożność przed zawieraniem dużych transakcji przy presji geopolitycznej, oczekiwaniu na minutki EBC oraz jutrzejszy raport NFP. Źródło: xStation5 Co kształtuje dzisiaj kurs EURUSD: Wczorajsza korekta na dolarze miała głównie charakter techniczny i wynikała z pozornej ulgi, którą przyniósł raport New York Times, sugerujący, że Iran przekazał agencji CIA gotowość do negocjacji. Plotki zostały zdementowane przez przedstawicieli Iranu, a narracja pełnej gotowości do długotrwałego konfliktu po obu stronach na nowo stępiła apetyt na ryzyko.

W obecnej sytuacji euro porusza się jak instrument wysokiego ryzyka, tracąc na początku sesji tyle samo, co postrzegane jako “risk currencies” waluty Antypodów (AUDUSD: -0,4%; NZDUSD: -0,3%). Powodem jest przede wszystkim geograficzna bliskość Europy i Bliskeigo Wschodu oraz jej znaczna ekspozycja na ryzyka związane z cenami energii oraz kryzysami humanitarnymi (masowe migracje). Na rynku opcyjnym wciąż dominują opcję sprzedaży (“Put”), co wskazuje na dominację obaw o dalsze spadki euro.

Zakres wznowionych spadków na euro ograniczył bazujący na źródłach powiązanych ze światem militarnym raport Bloomberga, według którego Iran nie zamknął cieśniny Hormuz i zamierza respektować prawo zostaw morskich. Przez cieśninę przepływało ok. 20% światowych dostawy ropy, głównie do Chin, które miały wywołać presję na Iranie w sprawie zakłóceń dostaw. Kontrakty na ropę brent zawróciły z blisko 85 do ok. 82,6 USD, choć dane Kpler wskazują na silny spadek ruchu w cieśninie.

Sprzedaż detaliczna w Strefie Euro wzrosła w styczniu powyżej oczekiwań w ujęciu rok do roku (2% vs prognoza 1,7%), poprzedni odczyt został zrewidowany w górę z 1,3% do 1,8%, natomiast sprzedaż w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła nieoczekiwanie o 0,1% (prognoza: +0,3% m/m). Dane mają zatem dość mieszany charakter, choć nie powinny generować nadmiernego pesymizmu.

Za spadki w ujęciu miesięcznym odpowiadały głównie paliwo, wydatki nieżywieniowe oraz rewizja za zeszły miesiąc, która znacznie zwiększyła bazę (z -0,5% do +0,2%). Ponadto rekordowe mrozy w styczniu zwyczajnie ograniczyły mobilność konsumentów oraz ich skłonność do wycieczek zakupowych. Rynek swapów zaczął wyceniać prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w Strefie Euro w 2026 roku. Odczyt sprzedaży detalicznej nie odwrócił zatem uwagi od obaw o wzrost cen energii i powrót inflacji na Starym Kontynencie. Źródło: David Ingles dla Bloomberg

