czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
19:40 · 10 października 2025

Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (10.10.2025)

EUR/USD
Forex
-
-
US500
Indeksy
-
-
SILVER
Surowce
-
-

Trzy rynki warte uwagi

Pierwszy pełny tydzień października upłynął pod znakiem kolejnych rekordów na Wall Street oraz historycznych szczytów na kluczowych metalach szlachetnych: złocie i srebrze. Co ciekawe, dzieje się to w okresie niepewności politycznej - trwa zamknięcie rządu w USA, Francja wybiera nowego premiera, a w Japonii koalicja rządząca zmaga się z problemami. W tych warunkach, w nadchodzącym tygodniu, warto zwrócić uwagę na następujące rynki: EURUSD, SILVER oraz US500.


EURUSD

Kluczową kwestią w USA są dane o inflacji. Chociaż pierwotnie publikacja była zaplanowana na środę, zamknięcie prac rządu stawia to pod znakiem zapytania. Niemniej jednak, rząd wezwał część pracowników do powrotu w celu przygotowania danych do wyliczeń świadczeń, więc odczyt ten powinien pojawić się przed decyzją Fed pod koniec miesiąca.

W strefie euro, próba ożywienia na EUR z końca ubiegłego tygodnia może być kontynuowana, o ile ustabilizuje się sytuacja polityczna we Francji po ostatnich rządowych przetasowaniach. Dodatkowo, we wtorek poznamy finalny odczyt CPI z Niemiec oraz istotny indeks ZEW. Tego samego dnia inwestorzy będą słuchać wystąpienia Jerome'a Powella na corocznym spotkaniu National Association of Business Economists.

 

SILVER

Srebro zakończyło ubiegły tydzień nowymi historycznymi szczytami, podążając za zyskującym złotem. Mimo, że indeksy giełdowe są na historycznych maksimach, rynek metali wciąż operuje w okresie sporej niepewności geopolitycznej, choć jednocześnie obserwujemy rozejm na Bliskim Wschodzie i potencjalną stabilizację we Francji.

Wznowienie aktywności Chin po przerwie pokaże, czy krótkoterminowy trend wzrostowy może być utrzymany. Chociaż ceny znajdują się na historycznych maksimach, statystyczne wskaźniki nie sygnalizują jeszcze ekstremalnego wykupienia. Dla dalszego rajdu srebra kluczowe będzie oczywiście zachowanie złota i amerykańskiego dolara. W czwartek warto zwrócić uwagę na wystąpienia bankierów centralnych, w tym Christine Lagarde, na wydarzeniu organizowanym przez Bank Światowy i MFW.

 

US500

Indeksy z Wall Street utrzymują się przy historycznych szczytach w oczekiwaniu na potencjalną obniżkę stóp procentowych przez Fed pod koniec miesiąca. W związku z tym wtorkowe wystąpienie prezesa Powella będzie kluczowe dla inwestorów.

Jednak główna uwaga w pełni skupi się na rozpoczynającym się sezonie wyników. Już we wtorek poznamy raporty finansowe gigantów bankowych, takich jak JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Wells Fargo oraz Blackrock. W środę dołączą do nich Morgan Stanley, Bank of America oraz europejski ASML (który będzie kluczowy dla sektora technologicznego). Sektor bankowy w USA znajduje się w trendzie korekcyjnym od końca września, dlatego jego wyniki będą miały decydujące znaczenie dla kierunku US500 w najbliższych tygodniach.
10 października 2025, 19:01

Rząd USA rozpoczął zwolnienia federalne; Wall Street pogłębia wyprzedaż 🔨
10 października 2025, 18:44

Applied Digital przyspiesza rozwój. Akcje rosną o blisko 20%
10 października 2025, 18:05

Komentarz GIełdowy: Schłodzenie nastrojów na GPW w cieniu napięć Chin i USA
10 października 2025, 17:16

US100 traci 1,10% ✂️

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację