Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (10.10.2025)

Trzy rynki warte uwagi

Pierwszy pełny tydzień października upłynął pod znakiem kolejnych rekordów na Wall Street oraz historycznych szczytów na kluczowych metalach szlachetnych: złocie i srebrze . Co ciekawe, dzieje się to w okresie niepewności politycznej - trwa zamknięcie rządu w USA, Francja wybiera nowego premiera, a w Japonii koalicja rządząca zmaga się z problemami. W tych warunkach, w nadchodzącym tygodniu, warto zwrócić uwagę na następujące rynki: EURUSD , SILVER oraz US500 .

EURUSD

Kluczową kwestią w USA są dane o inflacji. Chociaż pierwotnie publikacja była zaplanowana na środę, zamknięcie prac rządu stawia to pod znakiem zapytania. Niemniej jednak, rząd wezwał część pracowników do powrotu w celu przygotowania danych do wyliczeń świadczeń, więc odczyt ten powinien pojawić się przed decyzją Fed pod koniec miesiąca.

W strefie euro, próba ożywienia na EUR z końca ubiegłego tygodnia może być kontynuowana, o ile ustabilizuje się sytuacja polityczna we Francji po ostatnich rządowych przetasowaniach. Dodatkowo, we wtorek poznamy finalny odczyt CPI z Niemiec oraz istotny indeks ZEW. Tego samego dnia inwestorzy będą słuchać wystąpienia Jerome'a Powella na corocznym spotkaniu National Association of Business Economists.

SILVER

Srebro zakończyło ubiegły tydzień nowymi historycznymi szczytami, podążając za zyskującym złotem. Mimo, że indeksy giełdowe są na historycznych maksimach, rynek metali wciąż operuje w okresie sporej niepewności geopolitycznej, choć jednocześnie obserwujemy rozejm na Bliskim Wschodzie i potencjalną stabilizację we Francji.

Wznowienie aktywności Chin po przerwie pokaże, czy krótkoterminowy trend wzrostowy może być utrzymany. Chociaż ceny znajdują się na historycznych maksimach, statystyczne wskaźniki nie sygnalizują jeszcze ekstremalnego wykupienia. Dla dalszego rajdu srebra kluczowe będzie oczywiście zachowanie złota i amerykańskiego dolara. W czwartek warto zwrócić uwagę na wystąpienia bankierów centralnych, w tym Christine Lagarde, na wydarzeniu organizowanym przez Bank Światowy i MFW.

US500

Indeksy z Wall Street utrzymują się przy historycznych szczytach w oczekiwaniu na potencjalną obniżkę stóp procentowych przez Fed pod koniec miesiąca. W związku z tym wtorkowe wystąpienie prezesa Powella będzie kluczowe dla inwestorów.

Jednak główna uwaga w pełni skupi się na rozpoczynającym się

sezonie wyników

. Już we wtorek poznamy raporty finansowe gigantów bankowych, takich jak

JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Wells Fargo

oraz

Blackrock

. W środę dołączą do nich

Morgan Stanley, Bank of America

oraz europejski

ASML

(który będzie kluczowy dla sektora technologicznego). Sektor bankowy w USA znajduje się w trendzie korekcyjnym od końca września, dlatego jego wyniki będą miały decydujące znaczenie dla kierunku

US500