Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (19.09.2025)

Najważniejsze wydarzenie miesiąca jest już za nami: Fed w końcu zdecydował się na pierwsze w tym roku cięcie stóp procentowych. Dzisiaj mamy również Dzień Trzech Wiedźm, w który wygasają kontrakty terminowe i opcje na akcje i indeksy, co oczywiście oznacza, że zbliża się koniec kwartału. Ten okres może przyczynić się do zwiększenia zmienności na rynkach finansowych. Biorąc pod uwagę, że indeksy i złoto znajdują się w okolicach historycznych szczytów, sytuacja może stać się bardzo interesująca. Przyszły tydzień obfitować będzie w publikacje wstępnych indeksów PMI, poznamy także decyzje banków centralnych Szwecji i Szwajcarii. W Stanach Zjednoczonych uwaga skupi się na kluczowym odczycie inflacji PCE, choć prawdopodobnie nie będzie on miał takiego wpływu na rynek jak ostatnia decyzja Fed. W związku z tym, w najbliższych dniach warto śledzić rynki takie jak GOLD, EURCHF czy US100.

GOLD

Cena złota osiągnęła nowe historyczne szczyty w dniu decyzji Fed o stopach procentowych. Mimo pierwszego w tym roku cięcia stóp i sugestii kolejnych ruchów, po ogłoszeniu decyzji na rynku złota obserwowaliśmy korektę. Można odczuć spowolnienie popytu na tak wysokich poziomach cenowych, w zakresie 3600-3700 USD, chociaż największe instytucje zwiększają swoje prognozy dla kruszcu na koniec bieżącego roku. Dla złota kluczowy będzie czwartek, kiedy to czterech kluczowych członków Fed może dokładniej nakreślić wydźwięk ostatniej decyzji w sprawie stóp procentowych. Z kolei w piątek poznamy inflację PCE, czyli preferowaną przez Fed miarę zmiany cen konsumpcyjnych.

EURCHF

W czwartek poznamy decyzję w sprawie stóp procentowych w Szwajcarii. Chociaż inflacja w tym kraju wynosi zaledwie 0,2%, Szwajcaria uniknęła ryzyka deflacyjnego. Oczywiście problemem pozostają wciąż wysokie cła nałożone na Szwajcarię, które uderzają w gospodarkę. Mimo to, szef SNB Martin Schlegel stwierdził ostatnio, że obniżenie stóp procentowych poniżej zera niesie ze sobą wiele nowych czynników ryzyka dla gospodarki. Rynek również oczekuje, że stopy procentowe pozostaną bez zmian. Chociaż gospodarce przydałby się słabszy frank, liczne zagrożenia geopolityczne na świecie wciąż sprawiają, że frank szwajcarski pozostaje w cenie. Jedynie większe umocnienie euro mogłoby doprowadzić do wybicia kursu EURCHF z konsolidacji, która trwa od kwietnia.

US100

Amerykańskie indeksy nie zwalniają tempa, z dnia na dzień wyznaczając nowe historyczne szczyty. Fed w zasadzie potwierdził, że nie widzi ryzyka recesji w gospodarce, co w połączeniu z możliwymi dalszymi obniżkami stóp procentowych daje podstawy do kontynuacji wzrostów na indeksach. Statystycznie wrzesień nie był zazwyczaj dobrym miesiącem dla Wall Street, ale w ubiegłym roku indeksy zyskały na wartości i są na dobrej drodze, by powtórzyć ten trend również w 2025 roku. Oczywiście oczy inwestorów będą teraz skierowane na kluczowe spółki z sektora półprzewodników, takie jak Nvidia, która ma obecnie pewne problemy w Chinach, oraz Intel, który zyskał kolejnego strategicznego inwestora w postaci właśnie Nvidii. Dzięki tej inwestycji akcje Intela zyskały nawet 30% w ciągu jednego dnia.