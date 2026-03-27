Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (27.03.2026)

Donald Trump nie zdecydował się na atak na infrastrukturę energetyczną Iranu, dwukrotnie przekładając ostateczny termin podpisania porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi. Mimo pierwszych obiecujących informacji napływających z USA, rynek ponownie zaczął obawiać się eskalacji oraz dalszych problemów w sektorze energetycznym. Choć sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostanie kluczowym czynnikiem dla rynków finansowych w tygodniu przed świętami wielkanocnymi, warto pamiętać o nadchodzących publikacjach ważnych raportów makroekonomicznych, w tym danych z amerykańskiego rynku pracy oraz wstępnych odczytów inflacji za marzec. W związku z tym szczególną uwagę warto zwrócić na takie rynki jak: EURUSD, OIL oraz US500.

EURUSD

Dolar amerykański zaczął się ponownie umacniać w momencie, gdy stało się jasne, że Iran nie zamierza negocjować ze Stanami Zjednoczonymi i dostosować się do stawianego mu ultimatum. Narastająca niepewność znów wywołała popyt na gotówkę, a w tej kategorii niekwestionowanym liderem pozostaje „zielony”. Wynika to z dużej odległości USA od centrum konfliktu oraz ich bezpieczeństwa energetycznego, i to mimo faktu, że to właśnie działania Stanów Zjednoczonych zapoczątkowały obecny kryzys. Jeśli chodzi o kalendarz makro, we wtorek warto śledzić wstępne dane o inflacji CPI ze strefy euro, a w piątek publikację raportu z amerykańskiego rynku pracy (NFP).

OIL

Rynek ropy naftowej doświadcza obecnie niemal największej zmienności w historii. Wzrost cen w samym marcu może przekroczyć 50% – tylko dwukrotnie w dziejach notowaliśmy silniejszą dynamikę. Tak gwałtowne ruchy są efektem utrzymującej się blokady Cieśniny Ormuz, która może doprowadzić do rekordowego deficytu surowca, mimo podejmowanych działań mających na celu złagodzenie skutków kryzysu. Donald Trump wyznaczył kolejny termin na osiągnięcie porozumienia z Iranem na 6 kwietnia, jednak Teheran wskazuje, że żadne negocjacje nie są prowadzone, a kraj jest gotowy na długoterminowy konflikt. Jeśli wojna nie zostanie szybko zakończona, rekordowe ceny ropy, przekraczające nawet 150 dolarów za baryłkę, mogą stać się scenariuszem bazowym.

US500

Kontrakty na najważniejszy amerykański indeks giełdowy, S&P 500, wciąż znajdują się bardzo blisko historycznych szczytów. Mimo ogromnego ryzyka geopolitycznego ceny akcji amerykańskich spółek utrzymują się na wysokich poziomach. Przed nami koniec pierwszego kwartału, co oznacza, że niebawem rozpocznie się kolejny sezon publikacji wyników finansowych. Obecnie uwaga inwestorów skupi się na tym, jak spółki technologiczne radzą sobie w obliczu ogromnych wydatków kapitałowych oraz rosnących kosztów energii. Kluczowe będzie również pytanie, czy inflacja nie wymusi ponownej podwyżki stóp procentowych , podobnie jak w 2022 roku, co zakończyło się wówczas wyraźnym trendem spadkowym na Wall Street.

