TSMC raportuje najwolniejszy wzrost przychdów od ponad roku 📊

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM.US) główny producent chipów AI i największy partner Nvidia, zanotował najwolniejszy wzrost miesięcznych przychodów od ponad roku. Sprzedaż wzrosłą o 16,9% r/r w październiku, co odpowiada prognozom analityków. Umocnienie lokalnej waluty prawdopodobnie wpłynęło na niższe przychody raportowane w jenach tajwańskich, choć w dolarach amerykańskich sprzedaż wzrosła o 22,6% (12 mld USD wobec 9,8 mld USD rok wcześniej). Wynik TSMC nie wskazuje na osłabienie popytu na chipy AI, a dane są zniekształcone wcześniejszymi zamówieniami i słabszym dolarem. Akcje TSMCwe wtorek notowane były bez większych zmian na sesji azjatyckiej, a przedstawiciele branży utrzymują pozytywne prognozy dla wzrostu napędzanego przez sztuczną inteligencję.

TSMC zmaga się z rekordowym popytem na najnowsze chipy w technologii N3 , podczas gdy giganci branży AI. Nvidia, Apple, Amazon, Meta i Microsoft nadal walczą o dostęp do ograniczonej mocy produkcyjnej. Według ostatniego raportu JPMorgan , Nvidia poprosiła o zwiększenie produkcji do 160 tys. wafli miesięcznie , jednak TSMC prawdopodobnie nie przekroczy 140–145 tys. wafli do końca 2026 roku . Oznacza to, że niedobór chipów potrwa co najmniej dwa lata . Wysoki popyt napędzany przez sztuczną inteligencję powoduje, że fabryki TSMC pracują na granicy możliwości , co podnosi marże brutto firmy. Rynek szacuje ich wzrost do 60–65% w pierwszej połowie 2026 r.

Według doniesień rynkowych, niektórzy klienci spółki są zdeterminowani, by uzyskać priorytet dostaw i płacą nawet dwukrotną stawkę (tzw. hot-run premiums). Obecnie ok. 10% całkowitej produkcji odbywa się w tym trybie, co zwiększa zyski TSMC. Rynek szacuje, że planowane podwyżki cen o 6 do 10% w 2026 roku pozwolą firmie utrzymać marże powyżej 60%, a wyniki prawdopodobnie przekroczą oczekiwania rynkowe.Spółka raportuje notowane przychody co miesiąc.

Akcje TSMC (interwał D1)

Akcje spółki ostatnio spadły poniżej EMA50, ale szybko odrobiły straty. Dla byków kluczowe będzie odzyskanie poziomu 300 USD za walor, które uprawdopodobniłoby wzrost na historyczne szczyty. Choć przychody w październiku okazały się nieco rozczarowujące, biorąc pod uwagę dotychczasową dynamikę TSMC, niemal na pewno podyktowane są czynnikami sezonowymi i jednorazowymi, niezwiązanymi z działalnością operacyjną. Zakłady spółki działają na pełnych obrotach, a wysokomarżowe półprzewodniki odpowiadają za coraz większą część całkowitej sprzedaży.