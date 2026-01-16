Umowa handlowa Chin i Kanady: Jak wpłynie na rynki?

Kanada i Chiny nawiązują współpracę, która może okazać się przełomowa dla obu gospodarek. Premier Kanady, Mark Carney, spotkał się z chińskim prezydentem Xi Jinpingiem w Pekinie. Była to pierwsza wizyta kanadyjskiego premiera w Chinach od 2017 roku. Efektem spotkania jest nowa strategia współpracy, obejmująca kluczowe sektory handlu i inwestycji.

Najważniejsze obszary współpracy

Porozumienie zakłada intensyfikację współpracy w takich sektorach jak:

Rolnictwo i przemysł spożywczy – Kanada liczy na wzrost eksportu produktów rolnych i spożywczych do Chin, drugiego co do wielkości partnera handlowego Kanady.

Energetyka – zarówno konwencjonalna, jak i odnawialna, z możliwością nowych inwestycji i transferu technologii.

Usługi finansowe – rozwój sektora bankowego, inwestycyjnego i ułatwienia dla firm działających w obu krajach.

Bariery i wyzwania

Nie oznacza to jednak, że współpraca będzie przebiegać bez problemów. Kanada nadal nakłada cła na niektóre chińskie produkty, w tym samochody elektryczne. Pekin wprowadził ograniczenia na kanadyjskie produkty rolne, co w ostatnich latach ograniczyło ich eksport do Chin. Mimo tych przeszkód eksperci uważają, że porozumienie ma potencjał do długoterminowego zwiększenia handlu i inwestycji między Kanadą a Chinami.

Potencjalne konsekwencje dla rynku

Nowa współpraca może wpłynąć na rynki finansowe i eksport Kanady w kilku obszarach:

Większy eksport surowców i produktów rolno-spożywczych – m.in. pszenicy, soi, mięsa i produktów mlecznych. Napływ inwestycji z Chin – zwłaszcza w sektorze energetycznym i finansowym. Stabilizacja handlu – mniejsze uzależnienie Kanady od rynku amerykańskiego i wzmocnienie obecności w Azji.

Eksperci ostrzegają jednak, że efekty porozumienia będą odczuwalne stopniowo i zależą od sukcesu w zniesieniu ceł oraz wprowadzenia mechanizmów wspierających długofalową współpracę.

Porozumienie między Kanadą a Chinami otwiera nowe możliwości zarówno dla handlu, jak i inwestycji, dając obu krajom szansę na wzmocnienie swojej pozycji na globalnym rynku. Choć wciąż istnieją wyzwania, rynki dostrzegają w tym kroku potencjał do znaczącego wpływu na ceny surowców, rozwój sektora finansowego oraz wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych, co może w dłuższej perspektywie przynieść wymierne korzyści obu gospodarkom. Naturalnym beneficjentem tej zmiany może być Nutrien, globalny producent nawozów potasowych i wieloskładnikowych, kluczowy dostawca dla kanadyjskich farmerów. Firma zyskuje na rosnącym areale upraw i eksporcie kanoli, grochu oraz innych produktów rolnych.