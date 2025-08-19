Uranium Energy Corp traci 10% 📉Sektor uranu reaguje na ryzyko negocjacji Ukrainy z Rosją

Akcje z sektora uranu tracą dziś bardzo mocno, choć kontrakty na uran rosną do 73,5 USD za funt. Spadki możemy wiązać pośrednio ze wzrostem prawdopodobieństwa na rozejm w Ukrainie i potencjalnie wynikającą z takowego odwilż w relacjach Waszyngtonu i Moskwy. Co za tym idzie 'ryzyko' szerokich sankcji na rosyjski, strategiczny sektor nuklearny w USA spadły. Sektor górników uranu rósł w ostatnim czasie pośrednio 'na fali' oczekiwanych sankcji na rosyjski uran. Odwrotna sytuacja sprawiłaby, że choć rynek krajowy uranu w USA prawdopodobnie będzie rósł, nie będzie pozbawiony konkurencyjnych alternatyw. Postępująca realizacja zysków kieruje akcje spółek z sektora uranowego w dół. Sporo tracą m.in. Cameco, Centrus Energy, a Energy Fuels cofa się o prawie 18%. Akcje Uranium Energy Corp (UEC.US) tracą ponad 10% i spadają z historycznych szczytów. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.