US OPEN: Byki próbują odzyskać kontrolę po niższym otwarciu 🟢

US500 i US100 nieznacznie zyskują na początku sesji

US2000 jest notowany niżej

10-letnie rentowności obligacji rosną powyżej 4,00%

Indeks dolara jest notowany płasko

Indeksy otwierają się bez wyraźnego kierunku, z niewielkimi wzrostami zaobserwowanymi w US500 i US100, podczas gdy US2000 spada. Na niepewność na rynku akcji wpływa również ciągłe odbicie dolara i wzrost rentowności 10-letnich obligacji, które są ponownie wyższe niż rentowności 2-letnich obligacji. Pomimo powolnego otwarcia, byki próbują przejąć kontrolę i nieznacznie pchnąć ceny w górę.

US500

Indeks zyskuje +0,45% w momencie publikacji, zwiększając się od wzrostu otwarcia o +0,25%. Cena indeksu pozostaje powyżej kluczowej strefy wsparcia na poziomie około 5730 punktów, która jest obecnie najważniejszą linią wsparcia dla byków. Najbliższy opór do przełamania pozostaje na poziomie 5800 punktów, blisko historycznego maksimum wszech czasów na US500.

Źródło: xStation 5

Wiadomości

Supermicro (SMCI.US) wprowadziło nowy serwer 3U Edge AI, który obsługuje do 18 procesorów graficznych i wyposażony jest w dwa procesory Intel Xeon serii 6900. Pomimo tego wprowadzenia na rynek akcje Supermicro spadły o 4,30% na wczesnym wtorkowym handlu. Nowy system jest przeznaczony do zadań wnioskowania AI o niskim opóźnieniu, w szczególności dla aplikacji lokalnych opartych na LLM. Ta wersja następuje po poniedziałkowym ogłoszeniu wdrożenia ponad 100 000 procesorów graficznych z systemami chłodzenia cieczą.

Dyrektor generalny JPMorgan Chase Jamie Dimon podkreślił, że średniej wielkości amerykańskie banki powinny mieć możliwość łączenia się, jeśli ich zarządy dostrzegą wartość, bez nadmiernego zaangażowania rządu. Pozostaje ostrożny w kwestii gospodarki, zauważając, że osiągnięcie „miękkiego lądowania” jest trudne. Dimon przyznał, że podczas gdy niedawna obniżka stóp procentowych o 50 punktów bazowych przez Fed jest w porządku w krótkim okresie, długoterminowe presje inflacyjne utrzymują się z powodu czynników takich jak deficyt federalny i niestabilność geopolityczna. Oczekuje, że stopy procentowe pozostaną wysokie lub nawet nieznacznie wzrosną i powtórzył potrzebę silnej armii i gospodarki pośród globalnej niepewności.

Walory DocuSign Inc. (DOCU.US) skoczyły o ponad 8,40% po wiadomości, że akcje zostaną dodane do S&P MidCap 400 przed otwarciem rynku 11 października. DocuSign zastąpi MDU Resources Group Inc. (MDU.US) w indeksie, podczas gdy MDU Resources przejdzie do S&P SmallCap 600, zastępując Chuy's Holdings Inc. (CHUY).