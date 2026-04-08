US Open: Euforia na Wall Street 🗽Akcje technologiczne rosną, panika na ropie

Rynek akcji zareagował wzrostami na sygnał deeskalacji napięć geopolitycznych między USA a Iranem. Informacja o tymczasowym zawieszeniu działań militarnych natychmiast przełożyła się na spadek cen ropy oraz silne odbicie na globalnych rynkach akcji. Wall Street otworzyło czwartkową sesję w euforii. Inwestorzy zaczęli dyskontować scenariusz ograniczenia ryzyka zakłóceń w dostawach energii, spadku cen ropy i bardziej gołębiego stanowiska Fed co poprawiia sentyment rynkowy. Jednocześnie ruch ten ma charakter warunkowy i krótkoterminowy, co utrzymuje wysoki poziom niepewności - wciąż nie jest pewne, czy po 2 tygodniach zobaczymy finalną umowę pokojową między Waszyngtonem a Teheranem. Kluczowe pozostaje pytanie, czy zawieszenie konfliktu przełoży się na trwałe rozwiązanie dyplomatyczne. Inwestorzy jednak odwracają momentum zawczasu i wracają do najbardziej wyprzedwanych ostatnio branż - głównie akcji technologicznych spółek.
- Dow Jones wzrósł o 1 380 pkt (prawie 3%), S&P 500 ponad 2,5%, Nasdaq 100 prawie 3%; kontrakt US500 notuje 2.1% wzrost
- Ropa WTI spadła o ponad 17% do ok. 93,4 USD, a kontrakt Brent obniżył się o ponad 16% do ok. 91,7 USD
- Impulsem do wzrostów jest decyzja Donalda Trumpa o wstrzymaniu ataków na Iran na 2 tygodnie
- Warunkiem rozejmu jest ponowne otwarcie cieśniny Ormuz, przy czym Iran już zgodził się na tymczasowe wznowienie transportu surowców przy koordynacji wojskowej
- Izrael również zaakceptował zawieszenie działań (wg doniesień medialnych)
- Dodatkowym wsparciem dla rynku były rozmowy o zniesieniu sankcji i ceł wobec Iranu
- Najmocniej rosły spółki technologiczne i cykliczne (m.in. Nvidia, Amazon, Tesla, JPMorgan, Boeing)
- Spadki obejmują sektor energetyczny Exxon Mobil (-7%), Chevron (-6%), traci także gigant gazowy Cheniere
US500 (interwał D1)
Wiadomości ze spółek
Delta Air Lines
- Kurs spółki wzrósł o ok. 12% w handlu przed sesją, co było bezpośrednią reakcją na gwałtowny spadek cen ropy
- Niższe ceny paliwa lotniczego istotnie poprawiają krótkoterminowe perspektywy marż operacyjnych
- Spółka opublikowała wyniki za I kwartał powyżej oczekiwań rynku, co dodatkowo wsparło sentyment
- Jednocześnie prognozy na II kwartał okazały się słabsze od konsensusu, co sygnalizuje pewną ostrożność zarządu
- Rynek zdaje się obecnie większą wagę przywiązywać do kosztów paliwa niż do krótkoterminowego guidance
- Delta pozostaje silnie wrażliwa na zmienność cen energii oraz popyt konsumencki w segmencie podróży
- Kluczowym czynnikiem dla dalszych ruchów będzie trwałość spadków cen ropy i stabilizacja sytuacji geopolityczne
Levi Strauss
- Akcje spółki wzrosły o ponad 9% po publikacji wyników kwartalnych lepszych od oczekiwań
- Firma odnotowała zarówno wyższe przychody, jak i zyski, co wskazuje na solidne execution operacyjne
- Istotnym sygnałem strukturalnym jest fakt, że sprzedaż direct-to-consumer stanowi już 50% przychodów
- Model DTC poprawia kontrolę nad marżami i zmniejsza zależność od kanałów hurtowych
- Spółka podniosła prognozę zysków na cały rok, co sugeruje rosnącą pewność co do popytu
- Wyniki wskazują na odporność segmentu odzieżowego mimo zmiennego otoczenia makroekonomicznego
- Kluczowym ryzykiem pozostaje presja konsumencka oraz potencjalne spowolnienie wydatków discretionary
Exxon Mobil
- Akcje spółki spadły o ponad 5,5% w handlu przed sesją w reakcji na gwałtowny spadek cen ropy
- Ruch ten wpisuje się w szerszą przecenę sektora energetycznego po ogłoszeniu zawieszenia konfliktu USA–Iran
- Niższe ceny surowca bezpośrednio obniżają oczekiwane przychody i marże upstream
- Spadek cen ropy poniżej 100 USD/bbl zmienia krótkoterminowe założenia rynkowe dla całego sektora
- Exxon był beneficjentem wcześniejszego wzrostu cen energii w trakcie eskalacji konfliktu
- Obecna korekta pokazuje wysoką korelację spółki z czynnikami geopolitycznymi i cenami surowców
- Dalszy kierunek notowań będzie zależał od trwałości rozejmu oraz stabilizacji podaży ropy na rynku globalnym
Freshpet
- TD Cowen podniósł rekomendację do „buy”, wskazując na lepsze niż oczekiwano tempo sprzedaży
- Akcje wzrosły o ponad 5% w handlu przed sesją po publikacji rekomendacji
- Sprzedaż detaliczna YTD rośnie o 13%, powyżej prognozowanego zakresu 7–10% na 2026 rok
- Obawy o konkurencję ze strony Costco i Farmer’s Dog zostały uznane za przesadzone
- Spółka posiada skalę i przewagi konkurencyjne pozwalające utrzymać pozycję rynkową
- Analitycy wskazują również na poprawę kontroli kosztów jako dodatkowy katalizator
- Cena docelowa 80 USD implikuje ok. 27% potencjalnego wzrostu, co wspiera pozytywny sentyment
Clean Harbors
- Citi podniósł rekomendację do „buy” oraz zwiększył cenę docelową do 346 USD
- Oznacza to potencjał wzrostu na poziomie ok. 16% względem poprzedniego zamknięcia
- Akcje wzrosły o ok. 3% w handlu przed sesją po publikacji rekomendacji
- Głównym czynnikiem wzrostu ma być zwiększona produkcja chemiczna w USA
- Trend ten wynika częściowo z ograniczeń podaży na Bliskim Wschodzie w związku z konfliktem
- Segment Environmental Services może odnotować wzrost powyżej obecnych prognoz
- Spółka ma istotną ekspozycję na sektor chemiczny (14% przychodów), szczególnie w wysokomarżowym segmencie usług technicznych
Royal Caribbean
- JPMorgan obniżył prognozę zysku na 2026 r. do 16,62 USD na akcję oraz cenę docelową do 341 USD
- Mimo rewizji w dół, nowa wycena nadal implikuje ok. 27% potencjalnego wzrostu względem poprzedniego zamknięcia
- Bank utrzymał rekomendację „overweight”, co wskazuje na pozytywne nastawienie długoterminowe
- Kluczowym problemem jest tzw. „geopolityczna trifecta”: słabszy popyt, wyższe koszty paliwa i zakłócenia operacyjne
- Konflikt na Bliskim Wschodzie wpłynął na niższą skłonność klientów do rezerwacji rejsów w Europie
- Dodatkowe obciążenia obejmują wzrost kosztów paliwa o ok. 270 mln USD oraz straty w inwestycjach
- Mimo tego akcje odbiły o ok. 8% po informacji o rozejmie, co pokazuje dużą wrażliwość na czynniki makro
