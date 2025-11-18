US Open: Indeksy na Wall Street kontynuują spadki🗽Akcje Micron i AMD tracą

We wtorek kontrakty terminowe na akcje w USA spadają. Rynki od wielu dni obserwują przedłużającą się, gwałtowną wyprzedaż kryptowalut, która zdaje się być pokłosiem powszechnej awersji do ryzyka i zwiększonej zmienności rynków akcji. Rośnie niepewność co do trwałości ostatniego ożywienia napędzanego technologią, a napięcie Wall Street powoli skupia się na zbliżającym się raporcie finansowym Nvidia (NVDA.US) (NVDA.US), który poznamy jutro, po sesji w Stanach Zjednoczonych. Pozytywne komentarze analityków Evercore ISI nie znalazły dziś odzwierciedlenia w cenie akcji, która spada o ponad 2%. W tygodniu kończącym się 18 października 2025 roku liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 232 000, co jest wartością niemal stałą w porównaniu z wcześniejszym okresem i utrzymuje się powyżej średnich z ostatnich miesięcy.

Liczba osób kontynuujących pobieranie zasiłków wyniosła 1,957 mln, co oznacza niewielki wzrost względem poprzedniego tygodnia, gdy wynosiła 1,947 mln. ​Wartość ta pozostaje stosunkowo blisko najwyższego poziomu od 2021 roku. W okresie zamknięcia rządu federalnego raporty dotyczące bezrobocia oraz kluczowe dane gospodarcze nie były publikowane zgodnie z ustalonym harmonogramem, co utrudniało dokładną ocenę bieżącej sytuacji na rynku pracy. Dolar, ani indeksy nie zareagowały na te opóźnione dane. Czekamy na raport z rynku pracy w czwartek i realne wynagrodzenia w piątek. Wśród sektora technologicznego spadkami wyróżniają się dziś AMD i Micron, które korygują ostatnie wzrosty, które trwały mimo awersji do ryzyka na indeksach. Po rozczarowujących wynikach spadają dziś również akcje chińskiego PDD Holdings (właściciela Temu, PDD.US), Źródło: xStation5 Źródło: xStation5 Wiadomości ze spółek Akcje Axalta (AXTA.US) poszybowały dziś w górę po ogłoszeniu fuzji z Akzo Nobel, w wyniku której powstanie globalny gigant w branży powłok przemysłowych o szacowanej wartości 25 mld dolarów. Transakcja ma zostać sfinalizowana między końcem 2026 r. a początkiem 2027 r., zapewni akcjonariuszom Akzo Nobel 55% udziałów w nowym podmiocie, a akcjonariuszom Axalta 45%. Połączona spółka planuje generować około 17 mld USD rocznego przychodu i osiągnąć 600 mln USD synergii kosztowej, z czego 90% zostanie zrealizowane w ciągu pierwszych trzech lat. Firma zachowa podwójną siedzibę w Amsterdamie i Filadelfii, a po okresie przejściowym, w którym będzie notowana na dwóch giełdach, ostatecznie wejdzie na nową giełdę NYSE pod nową nazwą i symbolem. Greg Poux-Guillaume, dyrektor generalny Akzo Nobel, będzie kierował połączoną spółką, która obejmie ponad 100 marek, 173 zakłady produkcyjne i 91 ośrodków badawczo-rozwojowych. Blue Owl Capital (OWL.US) spada ok. 5% po kolejnym wzroście presji wynikającej z decyzji o wstrzymaniu wykupu udziałów inwestorów z niepublicznego funduszu BDC o wartości 1,8 mld dolarów do czasu połączenia się z większym, publicznym OBDC o wartości 17,6 mld dolarów na początku przyszłego roku. Po zakończeniu fuzji inwestorzy prywatnego funduszu otrzymają akcje OBDC, co przy obecnym dyskoncie rynkowym może oznaczać straty w inwestycji, sięgające nawet 20%. Blue Owl twierdzi, że dzięki temu stworzy bardziej wydajną platformę, zwiększy potencjał dochodowy i przywróci płynność posiadaczom prywatnych funduszy, podkreślając, że ostatnia zmienność BDC jest naturalna i odzwierciedla dynamikę rynku, a nie pogorszenie się jakości kredytów. LifeMD (LFMD.US) spada ponad 10% po ogłoszeniu wyników za III kwartał, które nie spełniły oczekiwań zarówno pod względem przychodów, jak i zysków, pomimo dynamiki sprzedaży 13% r/r. Spółka zaktualizowała prognozy, aby oszacować efekt większościowej sprzedaży pakietu udziałów w WorkSimpli Software. W czwartym kwartale 2025 r. spółka spodziewa się przychodów w wysokości 45 do 46 mln USD i skorygowanej EBITDA w wysokości 3–4 mln USD. Przychody za cały rok 2025 są obecnie prognozowane na 192 do 193 mln USD wobec 250–255 mln USD poprzednio. Z kolei skorygowana EBITDA jest prognozowana na 13,5–14,5 mln USD, co stanowi wzrost o około 254% w stosunku do 2024 r. Ceva (CEVA.US) traci ponad 10%, ale już odrobiła część spadków spowodowanych otwarciem publicznej oferty 3 mln akcji, a ubezpieczyciele otrzymali 30-dniową opcję zakupu dodatkowych 450 tys. akcji. Wszystkie akcje są sprzedawane przez spółkę, która planuje przeznaczyć wpływy na potencjalne przejęcia lub inwestycje w technologie, lub przedsiębiorstwa uzupełniające, a także na ogólne cele, takie jak kapitał obrotowy, nakłady inwestycyjne lub wykup akcji. Źródło: xStation5





Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.