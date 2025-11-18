📌US500 traci ponad 1%

Ostatnie tygodnie przyniosły na giełdzie szybkie odwrócenie nastrojów oraz krótkoterminowego trendu. W ciągu ostatnich 3 tygodni szeroki indeks S&P 500 stracił już ponad 5%, a w przypadku Nasdaq 100 to już ponad 7%.
Choć nie ma jednej, bezpośredniej przyczyny dla tej korekty, a sezon wyników w USA był dosyć solidny, wydaje się, że głównymi przyczynami pozostają: niepewność co do kondycji gospodarki, przy braku najnowszych danych (zamknięcie rządu), wysokie wyceny akcji oraz ryzyko nadmiernej koncentracji kapitału w wąskiej grupie akcji wybranych spółek.
Inwestorzy zaczynają wyceniać coraz mniej optymistyczne scenariusze i nie są pewni dalszej hossy AI, co widzimy m.in. po spadkach akcji CoreWeave (CRWV.US) czy japońskiego Softbanku — postrzeganych jako ‘najbardziej agresywnych’ graczy w branży infrastrukturalnej sztucznej inteligencji.
Obawy co do wpływu zamknięcia rządu na kondycje gospodarki, słabszy sentyment konsumentów i słabnący rynek pracy. Jednym wyraźnych wskazań takiej słabości są choćby ostatnie wyniki Home Depo (HD.US), spółka wyraźnie ostrzega przed pogorszeniem się koniunktury. W tych okolicznościach FOMC w ostatnich tygodniach zaczęło sygnalizować, że obniżka stóp w grudniu — nie jest tak pewna jak wydawało się to rynkowi jeszcze do niedawna. Szanse na cięcie stóp w grudniu spadły z ok. 40% w ubiegłym do 20% w tym tygodniu. Wyceny akcji zareagowały na taki scenariusz ‘alergicznie’.
Po tym jak indeks S&P 500 spadł poniżej 6728 punktów, do grona sprzedających dołączyły fundusze CTA. Z uwagi na specyfikę swojej działalności i strategii, dopóki indeks utrzymywał się powyżej 50-dniowej EMA, nie dokładały cegiełki do spadków. Teraz jednak tzw. ‘strategie systemowe’ komplikują Wall Street szanse na nagłe odwrócenie nastrojów i odbicie, w miarę jak CTA muszą sprzedawać ‘razem z rynkiem’.
W krótkim terminie wskaźnikiem dla dalszego kierunku rynku pozostają wyniki Nvida oraz stanowisko FOMC, które bank centralny będzie komunikował w środę.
US500 (D1)
Źródło: xStation5
