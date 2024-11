US Open: Indeksy odbijają na początku sesji po słabszym raporcie NFP; Amazon zyskuje 7,30% 📌

Indeksy zyskują redukując częściowo wczorajsze straty

Indeks US Dollar odbija i zyskuje 0,20%

Rentowności amerykańskich obligacji również zyskują

Zmienność na rynku jest wyjątkowo wysoka w końcówce tygodnia. Niepewność inwestorów związana z nadchodzącymi wyborami przezdenckimi w USA w przyszłym tygodniu połączona z ważnymi publikacjami danych makroekonomicznych wspiera wahania sentymentu.

W dniu dzisiejszym na początku sesji kasowej obserwowaliśmy próbę lekkiego odreagowania na indeksach akcji po wczorajszych spadkach, która została wsparta słabszym odczytem raportu NFP. Jednak po chwili reakcja wzrostowa została wymazana na indeksach a dolar z początkowej wyprzedaży zaczął zyskiwać. BLS wydał dodatkowe oświadczenie sugerujące, że huragany mogły mieć częściowy wpływ na zatrudnienie w gospodarce, co finalnie zminimalizowału reakcję rynków. Jednak potem zostały opublikowane finalne dane PMI dla przemysłu oraz raport ISM. PMI wypadły całkiem dobrze, jednak uwaga inwestorów skupiła się na raporcie ISM. Główny indeks dla przemysłu pokazał spadek do 46,5 punktów pogłębiając odległość od progu 50 punktów. Dane byłyby prawdopodobnie lepiej odebrane przez inwestorów, gdyby nie mocny skok subindeksu cenowego, który z poziomu 48,3 punktów w zeszłym miesiącu wzrósł do poziomu 54,8 obecnie. To właśnie jego wzrost spowodował dynamiczny ruch wzrostowy na dolarze, który obecnie zyskuje już 0,20% do 104 punktów. Na indeksach nie obserwowaliśmy większej reakcji, a byki utrzymały wzrosty.

US500 (interwał D1)

Notowania indeksu odbijają dzisiaj dynamiczne od poziomu wsparcia w okolicach 5730 punktów. W momencie publikacji byki testują już poziomy 5800 punktów przy wzroście o 0,90%.

Źródło: xStation 5

Wiadomości ze spółek

Sezon wyników kwartalnych jest nadal w centrum uwagi inwestorów. Po wynikach Apple (AAPL .US ) traci 1,60%. Wyniki przekroczyły oczekiwania analityków, osiągając skorygowany zysk na akcję w wysokości 1,64 USD (z wyłączeniem jednorazowej opłaty podatkowej UE), powyżej konsensusu wynoszącego 1,60 USD. Jednak o presji sprzedażowej na akcjach przeważyła niska renowność. Amazon (AMZN.US) zyskuje 7,30% dzięki dobrym prognozom przychodów w okresie świątecznym. Intel (INTC.US) wzrósł o 6,80% po lepszym od oczekiwań raporcie kwartalnym i postępach w restrukturyzacji.

ExxonMobil (XOM.US) i Chevron (CVX.US) wzrosły odpowiednio o 0,66% i 3,67% również po przekroczeniu kwartalnych oczekiwań dotyczących zysków.

Uber Technologies (UBER.US) zyskuje 1,70% po dobrych wynikach kwartalnych za trzeci kwartał 2024 r., przy przychodach rosnących o 20% rok do roku do 11,2 mld USD i zysku netto rosnącym do 2,61 mld USD z 220 mln USD w ubiegłym roku, zwiększając marże zysku do 23% z 2,4%. EPS wzrósł do 1,24 USD z 0,11 USD, a liczba rezerwacji brutto i podróży wzrosła, przy czym liczba podróży wzrosła o 17% rok do roku. Pomimo dobrych wyników finansowych, ostrożne prognozy na 2024 r. doprowadziły do ograniczonej reakcji rynku.

Notowania Atlassian (TEAM.US) wzrosły o 13% po dobrych wynikach fiskalnych za I kwartał 2025 r., napędzanych 31% wzrostem przychodów z chmury rok do roku, który przewyższył oczekiwania i zwiększył zaufanie do konserwatywnych prognoz. Morgan Stanley podniósł cenę docelową do 259 USD, podkreślając potencjał monetyzacji Atlassian wynikający z inwestycji w sztuczną inteligencję. KeyBanc podniósł cenę akcji do poziomu Overweight, powołując się na stabilną ekspansję miejsc pracy i obiecujące perspektywy dla budżetów IT w 2025 r., z przyszłymi katalizatorami wzrostu, w tym AI i migracjami do chmury.