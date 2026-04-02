US OPEN: Kolejna sesja bez szans na pokój

Wczorajsze przemówienie Donalda Trumpa, odnoszące się do konfliktu z Iranem, nie rozwiało obaw rynku, wszystko wskazuje na to, że jest wręcz przeciwnie. Wall Street odnotowuje istotne straty na wszystkich głównych indeksach. Liderem spadków jest Russell 2000, którego kontrakty przeceniają się o ponad 2%. Lepiej radzą sobie S&P 500 oraz Dow, gdzie wyceny kontraktów ograniczają spadki do 1,4%. Dane makroekonomiczne: Opublikowano dane z amerykańskiego rynku pracy. Raport Challenger pokazuje, że liczba zwolnień w USA ma wzrosnąć do 60,62 tys. Odczyt nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wypadł poniżej oczekiwań, osiągając 202 tys.

BEA udostępniło również dane o handlu zagranicznym. Import wzrósł do 372 mld USD, a eksport do 66,31 mld USD, co daje saldo handlowe (całkowite) na poziomie 57,3 mld USD wobec oczekiwań na poziomie 60,5 mld USD deficytu. US100 (D1) Strona popytowa wykazuje wyraźną słabość, a kurs utrzymuje się poniżej średniej EMA200, co stanowi silny sygnał spadkowy. W krótkim terminie kluczowe dla kupujących jest utrzymanie poziomu 23 600. Jeśli się to nie uda, sprzedający mogą utrzymać pełną inicjatywę i sprowadzić kurs niżej, ponownie testując poziom 23 000 punktów. Źródło: xStation5 Wiadomości ze spółek: Exxon (XOM.US): Spółki wydobywające i przetwarzające ropę naftową rosną na fali oczekiwań dotyczących wzrostu cen ropy. Akcje spółki rosną o 2%.

Globalstar (GSAT.US): Financial Times donosi, że Amazon ma zamiar zakupić operatora satelitarnego. Akcje spółki rosną o ok. 15%.

Immunovant (IMVT.US): Spółka farmaceutyczna traci 7% po tym, jak przyznała, że dwa z jej badań na późnym etapie wykazały brak oczekiwanych efektów produktów.

Blue Owl (OBDC.US): Kolejne fundusze prywatnego kredytu zawieszają wypłaty. Spółka traci aż 6%.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.