US Open: mieszane otwarcie na Wall Street po niższych danych CPI oraz potencjalnej umowie USA-Chiny 🔎🖋️

Wall Street pocz─ůtkowo notowa┼é na otwarciu sesji kasowej, a na szerokim rynku widoczny by┼é apetyt na ryzyko. Jednak obecnie kontrakty powr├│ci┼éy to mieszanych nastroj├│w z pierwszej cz─Ö┼Ťci dnia. Mimo ch─Öci do wzrost├│w popyt zosta┼é szybko wyhamowany. Pierwszy impuls wzrostowy przyszed┼é z Bia┼éego Domu, gdy Trump potwierdzi┼é nadchodz─ůca umow─Ö handlow─ů mi─Ödzy USA i Chinami. Jest to rezultat dwudniowych negocjacji rozpocz─Ötych w poniedzia┼éek. Nast─Öpnie poznali┼Ťmy dane CPI z USA. Ni┼╝sze odczyty od oczekiwa┼ä uspokoi┼éy inwestor├│w, a wp┼éyw wojny handlowej na presj─Ö cenow─ů okaza┼é si─Ö mniej istotny. Finalnie jednak presja poda┼╝owa przewa┼╝y┼éa i obecnie indeksy notuj─ů zaledwie lekkie wzrosty. Warto pami─Öta─ç, ┼╝e znajdujemy si─Ö w okolicach historycznych maksim├│w, co dodatkowo wspiera ch─Ö─ç do realizacji zysk├│w.

Raport CPI

Dzisiejsze dane o inflacji w USA pozytywnie zaskoczy┼éy rynek ÔÇö CPI w maju wzr├│s┼é tylko o 0,1% m/m (oczekiwano 0,2%), a bazowy CPI wzr├│s┼é tak┼╝e o skromne 0,1% wobec prognozy 0,3%. To sygna┼é, ┼╝e presja inflacyjna w USA s┼éabnie, co mo┼╝e zmniejszy─ç presj─Ö na dalsze podwy┼╝ki st├│p przez Fed.

Umowa USAÔÇôChiny

R├│wnolegle rynki ┼╝ywo reagowa┼éy na informacje z rozm├│w handlowych USAÔÇôChiny. Donald Trump poinformowa┼é o wst─Öpnym porozumieniu, kt├│re czeka jeszcze na akceptacj─Ö prezydenta Chin. W ramach umowy USA maj─ů na┼éo┼╝y─ç 55% taryfy, a Chiny 10%, przy czym Pekin zgodzi┼é si─Ö na dostawy metali ziem rzadkich. Trump oceni┼é relacje jako ÔÇ×doskona┼éeÔÇŁ. Taryfy i warunki porozumienia mog─ů wp┼éyn─ů─ç na nastroje wok├│┼é rynk├│w azjatyckich i dolara.

US2000 (Interwał h1)

Indeks sp├│┼éek o ma┼éej kapitalizacji jest ponownie w centrum uwagi inwestor├│w. US2000 notuje dzisiaj 0,15% wzrosty na pocz─ůtku sesji. G┼é├│wnym powodem relatywnej si┼éy mniejszych sp├│┼éek s─ů optymistyczne dane CPI oraz ┼éagodz─ůce napi─Öcie na linii USA ÔÇö Chiny. Mniejsze sp├│┼éki s─ů bardziej wra┼╝liwe na globalne zawirowania, wysokie stopy procentowe oraz recesje, a dzisiejsze informacje oddalaj─ů nas od tego scenariusza.┬á

Źródło: xStation 5

 

Indeks US100 wzr├│s┼é oko┼éo 300 punkt├│w (0.5%) po og┼éoszeniu lepszych ni┼╝ si─Ö spodziewano danych inflacyjnych. Po kr├│tkim piku ceny do poziomu 22088, kt├│ry jest kluczowym punktem oporu, nast─ůpi┼éo odwr├│cenie kursu, kt├│re przyspieszy┼éo ku do┼éowi po otwarciu gie┼édy w Nowym Jorku.

US100 (Interwał m30)

 

 

Źródło: xStation 5

Wiadomo┼Ťci ze sp├│┼éek

Akcje Chewy (CHWY.US) spad┼éy w ┼Ťrod─Ö o 7,7% po tym, jak mar┼╝a brutto i wolne przep┼éywy pieni─Ö┼╝ne sp├│┼éki okaza┼éy si─Ö s┼éabsze od oczekiwa┼ä. R├│wnie┼╝ podtrzymany roczny cel sprzeda┼╝owy rozczarowa┼é rynek. Inwestorzy obawiaj─ů si─Ö, ┼╝e w otoczeniu spowolnienia konsumpcji wydatki na produkty dla zwierz─ůt mog─ů rosn─ů─ç wolniej ni┼╝ wcze┼Ťniej zak┼éadano.

  

 

Akcje Dave & Buster's (PLAY.US) zyska┼éy dzi┼Ť 5%, mimo mieszanych wynik├│w za I kwarta┼é. Sp├│┼éka odnotowa┼éa niewielki wzrost przychod├│w, znaczn─ů strat─Ö na poziomie EPS oraz 8,3% spadek sprzeda┼╝y por├│wnywalnej. Zarz─ůd podtrzyma┼é jednak strategi─Ö ÔÇ×back-to-basicsÔÇŁ i prognozy na ca┼éy 2025 rok ÔÇö planuje utrzyma─ç nak┼éady inwestycyjne poni┼╝ej 220 mln USD, koszty otwar─ç w okolicach 20 mln USD i koszty odsetkowe mi─Ödzy 130 a 140 mln USD.

 

GitLab (GTLB.US) straci┼é 13% po publikacji rozczarowuj─ůcych prognoz na II kwarta┼é i ca┼éy rok. Sp├│┼éka przewiduje zysk w przedziale 0,16ÔÇô0,17 USD na akcj─Ö oraz przychody 226ÔÇô227 mln USD, co lekko rozmija si─Ö z oczekiwaniami rynku. Ca┼éoroczne prognozy utrzymano bez zmian: zysk 0,74ÔÇô0,75 USD na akcj─Ö (lepiej od konsensusu), a przychody na poziomie 936ÔÇô942 mln USD ÔÇö minimalnie poni┼╝ej prognoz analityk├│w.

GameStop (GME.US) zako┼äczy┼é dzie┼ä spadkiem o 4%, po publikacji mieszanych wynik├│w za I kwarta┼é fiskalny. Cho─ç przychody spad┼éy o 16,9% r/r, sp├│┼éce uda┼éo si─Ö wypracowa─ç 44,8 mln USD zysku netto, wobec 32,3 mln USD straty rok wcze┼Ťniej. Zysk na akcj─Ö wyni├│s┼é 0,17 USD, co znacznie przebi┼éo konsensus (0,04 USD) i poprawi┼éo wynik wzgl─Ödem ubieg┼éorocznej straty 0,12 USD na akcj─Ö.