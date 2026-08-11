Co steruje rynkami o poranku ❓

Rynki finansowe znajdują się obecnie pod silnym wpływem sytuacji na Bliskim Wschodzie, w szczególności impasu w negocjacjach dotyczących otwarcia Cieśniny Ormuz. Nowe żądania wysuwane przez administrację Donalda Trumpa doprowadziły do zablokowania rozmów, co przełożyło się na wyraźny wzrost cen ropy naftowej – kontrakty na ropę Brent zbliżyły się do poziomu około 90 USD za baryłkę. Choć rosnące ceny surowca mocno wspierają wyceny spółek z sektora energetycznego, budzą jednocześnie obawy inwestorów o ponowny wzrost presji inflacyjnej. Z tego względu rynki z ogromną uwagą wyczekują na kluczowe odczyty z USA – środowy raport o inflacji konsumenckiej (CPI) oraz czwartkowy o inflacji producenckiej (PPI), które mogą zadecydować o kolejnych krokach Rezerwy Federalnej (Fed).
Na rynkach akcji uwaga skupia się na wyjątkowo silnym sezonie wyników finansowych. W Stanach Zjednoczonych zyski spółek z indeksu S&P 500 rosną w tempie około 50% rok do roku, napędzane w dużej mierze przez wyniki gigantów takich jak Amazon i Alphabet. Boom na sztuczną inteligencję wciąż dyktuje tempo w sektorze technologicznym: Intel powiększył swoją ofertę akcji do 20 miliardów dolarów (przy cenie 95 USD za akcję), aby sprostać zapotrzebowaniu na moc obliczeniową. Z kolei Nvidia ogłosiła partnerstwo z czołowymi funduszami z Wall Street, celując w zebranie ponad 500 miliardów dolarów finansowania na dalszy rozwój infrastruktury AI. W Europie indeksy utrzymują się blisko historycznych szczytów.
Kluczowe sygnały walutowe i rynkowe
Inwestorzy powinni bacznie obserwować również rynek walutowy, gdzie japoński jen znów traci na wartości, oddając część zysków z niedawnej, potężnej interwencji rynkowej przeprowadzonej wspólnie przez Japonię i USA. Uwagę w tym kontekście przykuwa nadchodzące, wrześniowe posiedzenie Banku Japonii, które może przynieść istotne decyzje o kolejnych podwyżkach stóp procentowych. W krótkim terminie kluczowym momentem "sprawdzam" okazać się mogę wspomniane już jutrzejsze dane inflacyjne z USA.
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Źródło: xStation
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