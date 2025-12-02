US Open: Odbicie na Wall Street wspierane przez sektor technologiczny

Na Wall Street widoczna jest dziś próba uspokojenia nastrojów po wczorajszej wyprzedaży. Kontrakty terminowe na główne indeksy lekko rosną, co sugeruje, że rynek stara się odrobić część poniesionych strat.

W centrum uwagi nadal pozostają decyzje Rezerwy Federalnej. Inwestorzy spekulują, czy Fed zmieni ton w kwestii przyszłych ruchów na stopach procentowych, co miałoby istotne przełożenie na wyceny spółek wzrostowych, szczególnie technologicznych. Sektor technologiczny oraz firmy związane ze sztuczną inteligencją, które w ostatnich miesiącach były główną siłą napędową wzrostów, stały się jednocześnie najbardziej podatne na wahania nastrojów rynkowych i zmieniające się oczekiwania dotyczące polityki monetarnej.

Dodatkową presję na rynek wywołały wczorajsze dane ISM Manufacturing PMI. Raport wykazał, że amerykański sektor przemysłowy ponownie wszedł w fazę spadkową. W listopadzie wskaźnik PMI wyniósł 48,2 punktu, wobec 48,7 punktu w październiku, co oznacza dziewiąty z rzędu miesiąc osłabienia aktywności. Szczególnie niepokoją informacje o spadku nowych zamówień do 47,4 punktu oraz obniżeniu subindeksu zatrudnienia do 44,0 punktu. Jednocześnie wzrost wskaźnika cen do 58,5 punktu potwierdza rosnącą presję kosztową, mimo słabnącego popytu.

Taki zestaw danych stawia Fed w trudnym położeniu. Z jednej strony pogarszająca się kondycja przemysłu i słabnący popyt sugerują wyhamowanie gospodarki, co sprzyjałoby bardziej łagodnej polityce pieniężnej. Z drugiej strony narastająca presja cenowa może utrzymywać obawy dotyczące inflacji i ograniczać przestrzeń do szybkiego obniżania stóp procentowych. W rezultacie Fed może zdecydować się na bardziej wyważone i ostrożne podejście, biorąc pod uwagę zarówno ryzyka gospodarcze, jak i inflacyjne.

Obecna sytuacja rynkowa to zatem połączenie umiarkowanej próby odbicia, niepewności związanej z przyszłymi decyzjami Fed, słabych danych z sektora przemysłowego oraz rosnących obaw dotyczących kondycji spółek technologicznych.

US500 (interwał H1)

Kontrakty na S&P 500(US500) rosną dziś delikatnie, stanowiąc odbicie od wczorajszej lokalnej korekty. Rynek pozostaje powyżej kluczowych średnich kroczących EMA 25, 50 i 100, co technicznie wskazuje na przewagę byków i szansę na kontynuację wzrostów. Wskaźnik RSI znajduje się w neutralnej, lekko optymistycznej strefie, sugerując, że przestrzeń do dalszych zwyżek jest nadal otwarta. Rynki pozostają umiarkowanie ostrożne, obserwując konsolidację oraz nadchodzące dane makroekonomiczne, które mogą mieć istotny wpływ na dalszy kierunek rynku. Wsparcie w rejonie średnich kroczących jest stabilne, ale kluczowe będą kolejne sygnały rynkowe i nastroje globalne.

Wiadomości ze spółek:

Akcje Janux Therapeutics(JANX.US) odnotowały istotny spadek po publikacji wstępnych wyników badania fazy 1 leku w leczeniu raka prostaty. Pomimo ogólnie pozytywnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i wstępnej skuteczności, reakcja rynku była negatywna. Rynek ocenił, że wyniki nie dają wyraźnej przewagi nad konkurencyjnymi terapiami i sugerują, że droga do pełnej komercjalizacji produktu może być dłuższa.

Akcje Marvell Technology(MRVL.US) rosną w trakcie sesji o 2,5% po doniesieniach o zaawansowanych rozmowach dotyczących przejęcia startupu chipowego Celestial AI. Transakcja może przekroczyć 5 miliardów dolarów i ma potencjał wzmocnienia pozycji firmy w segmencie sztucznej inteligencji oraz przyspieszenia rozwoju nowych technologii. Jednocześnie rynek zwraca uwagę na wyzwania związane z integracją zespołów i technologii. Dodatkowo rynki oczekują, że wyniki Marvell za trzeci kwartał, które są publikowane po zakończeniu dzisiejszej sesji, pokażą wzrost kwartalnego zysku na akcję do 0,74 USD oraz przychodów na poziomie 2,07 miliarda dolarów, co oznacza odpowiednio 72 i 36 procent wzrostu rok do roku.

Akcje Credo Technology(CRDO.US) rosną w trakcie sesji po publikacji wyników przewyższających oczekiwania rynku oraz optymistycznej prognozie na kolejne kwartały. Notowania firmy zyskują blisko 25%.

Akcje MongoDB (MDB.US) zyskują ponad 20% po ujawnieniu wyników za trzeci kwartał, które wskazują na mocny wzrost przychodów platformy Atlas oraz rosnące znaczenie firmy w obszarze aplikacji sztucznej inteligencji. Przychody Atlasa zwiększyły się o około 30%, a analitycy prognozują dalszą dynamiczną ekspansję w kolejnych latach,



