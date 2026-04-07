US Open: Panika bliżej Wall Street, US100 traci 1,3%📉Casey's zyskuje dzięki włączeniu do S&P 500

Amerykańskie rynki akcji znajdują się pod wyraźną presją, podczas gdy zbliża się kluczowy termin ultimatum Donalda Trumpa wobec Iranu (2 w nocy, polskiego czasu - 8 kwietnia), a nadzieje na porozumienie szybko spadają po tym jak Iran poinformował, że zerwał wszytkie pośrednie kanały komunikacji z Amerykanami wobec gróźb Trumpa. Eskalacja napięć geopolitycznych przekłada się na spadki indeksów oraz wzrost cen ropy, przy jednoczesnym wzroście niepewności co do dalszego kierunku polityki USA. Retoryka Białego Domu dodatkowo podnosi ryzyko scenariusza siłowego, choć rynek wciąż dopuszcza możliwość ograniczonej deeskalacji.
- Trump wyznaczył godz. 20:00 czasu ET jako ostateczny termin porozumienia z Iranem ws. Cieśniny Ormuz, grożąc w przeciwnym razie zniszczeniem infrastruktury kraju.
- Najnowsze komentarze prezydenta USA sugerują niskie szanse na osiągnięcie porozumienia, choć pozostawiają minimalne pole dla alternatywnego scenariusza.
- Według doniesień medialnych USA przeprowadziły uderzenia na irańską wyspę Chark, co dodatkowo eskaluje napięcia.
- Rynek surowców reaguje wzrostami: WTI powyżej 116 USD (ponad 3% wzrost), Brent wyraźnie powyżej 110 USD, co wskazuje na rosnącą premię geopolityczną.
- Analitycy wskazują, że choć pełne porozumienie jest mało prawdopodobne, możliwe jest uniknięcie skrajnego scenariusza szeroko zakrojonych ataków na infrastrukturę cywilną.
- UBS obniżył prognozę dla S&P 500 na koniec 2026 roku do 7500 pkt, wskazując na rosnącą niepewność związaną z konfliktem i cenami energii. Bank rekomenduje ostrożność i redukcję ekspozycji na rynki szczególnie wrażliwe na szoki energetyczne, takie jak Europa czy Indie.
- Dane makro rozczarowały: zamówienia na dobra trwałe spadły o 1,4% m/m, gorzej od oczekiwań, co dodatkowo obciąża sentyment. Mimo negatywnego otoczenia, pojedyncze spółki jak Broadcom wyróżniają się pozytywnie, rosnąc dzięki ekspozycji na sztuczną inteligencję i nowe kontrakty.
- Z drugiej strony zmiana zatrudnienia wg. danych ADP wskazała wzrost o 27 tys. etatów po 10 tys. raportowanych poprzednio - to wskazuje, że rynek pracy możę nie jest gorący, ale nie jest powszechnym źródłem słabości, co tym bardziej zdaje się podnosić ryzyko inflacyjne.
Informacje ze spółek
- Universal Music Group (UMG) – akcje spółki wzrosły o ok. 10% po tym, jak Pershing Square zaproponował przejęcie o wartości ok. 55,8 mld euro (64,4 mld USD), co implikuje premię na poziomie 78% względem ceny z 2 kwietnia. Struktura transakcji (gotówka + akcje) wskazuje na próbę przejęcia kontroli przez inwestora aktywistycznego i wyraźnie podnosi wycenę spółki poprzez premię za kontrolę.
- Casey’s General Stores / Hologic – Casey’s zastąpi Hologic w indeksie S&P 500 przed czwartkowym otwarciem, co jest efektem przejęcia Hologic przez fundusze Blackstone i TPG. Akcje Casey’s zareagowały dziś umiarkowanym wzrostem, natomiast obrót Hologic został wstrzymany w związku z finalizacją transakcji i wycofaniem spółki z rynku publicznego.
Broadcom płynie na fali AI
Broadcom wraca do centrum uwagi rynku AI, a najnowsze umowy z Google i Anthropic mogą mieć istotne znaczenie dla długoterminowej trajektorii spółki. Wzrost kursu o ok. 5% należy interpretować jako początek rewizji oczekiwań wobec modelu biznesowego, który opiera się na projektowaniu dedykowanych układów dla największych graczy technologicznych. Kluczowe jest to, że Broadcom umacnia swoją pozycję jako strategiczny dostawca infrastruktury AI, a nie tylko producent półprzewodników.
- Spółka podpisała wieloletnią umowę z Google na rozwój niestandardowych układów TPU, które będą wykorzystywane w kolejnych generacjach modeli AI (m.in. w projektach takich jak Gemini), co oznacza głęboką integrację Broadcomu w architekturze technologicznej klienta.
- Umowa obejmuje również dostawy komponentów sieciowych do serwerów AI aż do 2031 roku, co zapewnia wysoką widoczność przychodów i stabilność przepływów pieniężnych w długim horyzoncie.
- Dodatkowo Anthropic uzyska dostęp do mocy obliczeniowej opartej na TPU poprzez infrastrukturę Broadcomu już od 2027 roku, co wskazuje na powstawanie szerszego ekosystemu wokół rozwiązań Google i Broadcomu.
- Współpraca z dwoma kluczowymi podmiotami - dojrzałym liderem jak Google oraz dynamicznie rosnącym Anthropic wzmacnia pozycję Broadcomu w segmencie hyperscalerów i dostawców chipów.
- Kontrakty typu ASIC (dedykowane układy) oferują wyższe marże oraz długoterminową przewidywalność przychodów, a jednocześnie ograniczają ryzyko związane z potencjalnym rozwojem własnych chipów przez klientów.
- Po słabszym początku roku i spadku kursu o ok. 7% YTD, nowe umowy bezpośrednio adresują obawy rynku dotyczące tempa wzrostu oraz zdolności Broadcomu do utrzymania udziału w boomie AI.
