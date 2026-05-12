PILNE: Senat daje zielone światło Warshowi. Rynek z pewnymi obawami

Nie było niespodzianek ani nagłych zwrotów akcji. W dniu dzisiejszym amerykański Senat zatwierdził Kevina Warsha do Rady Gubernatorów Fed, otwierając mu tym samym drogę do objęcia jednego z najważniejszych stanowisk w globalnej architekturze finansowej, a potencjalnie także funkcji szefa Rezerwy Federalnej. Rynek w dużej mierze wyceniał już taki scenariusz, dlatego sama decyzja nie wywołała gwałtownej reakcji, jednak jej znaczenie ujawnia się dopiero w szerszym kontekście makroekonomicznym i inflacyjnym.

Warsh obejmuje kluczową rolę w momencie, gdy inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych ponownie przyspieszyła i osiągnęła najwyższy poziom od 2023 roku. To istotnie zmienia narrację rynkową, ponieważ jeszcze kilka miesięcy temu dominowało przekonanie o stopniowym powrocie inflacji do celu i możliwym otwarciu przestrzeni do łagodzenia polityki pieniężnej. Obecnie ten scenariusz zostaje odsunięty w czasie, a inwestorzy muszą ponownie zmierzyć się z ryzykiem utrzymania wyższych stóp procentowych przez dłuższy okres.

Wyższa inflacja w połączeniu z potencjalnie bardziej gołębim nastawieniem nowego szefa Fed może ograniczać apetyt na ryzyko, szczególnie w segmentach rynku najbardziej wrażliwych na dyskonto przyszłych przepływów pieniężnych, takich jak spółki technologiczne. W takim układzie rośnie obawa, że Fed może zbyt szybko przechodzić do cięć stóp procentowych mimo utrzymującej się presji inflacyjnej, co podważałoby wiarygodność ścieżki dezinflacji.

Dodatkowym elementem, który zaczyna być coraz wyraźniej dyskontowany przez rynek, jest kwestia niezależności Warsha i jego relacji z administracją polityczną. Inwestorzy obawiają się, że może on być bardziej skłonny do uwzględniania oczekiwań Białego Domu i Donalda Trumpa w procesie decyzyjnym Fed, co potencjalnie osłabiałoby tradycyjnie wysoką niezależność banku centralnego w USA. Tego typu ryzyko nie dotyczy wyłącznie kierunku polityki monetarnej, ale przede wszystkim jej przewidywalności, która jest kluczowa dla wyceny aktywów finansowych.

W tle pozostaje więc nie tylko pytanie o tempo reakcji na inflację, ale również o stopień autonomii Fed w nowym układzie politycznym