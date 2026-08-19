US Open: Rynek próbuje odzyskać grunt, Moderna w górę o 140% (19.08.2026)

Wczorajsza sesja przyniosła na amerykańskim rynku (i w zasadzie nie tylko) wyprzedaż. Szczególnie zarysowana była ona w sektorze technologicznym. Indeks Nasdaq 100 spadł o ok. 1,7%, ciągnięty w dół przez spółki z sektora półprzewodników oraz pamięci. 12-proc. stratę odnotował CoreWeave, 10-proc. zaś Lumentum. Po 9% traciły Seagate, Teradyne oraz Sandisk.

Dzisiejsze otwarcie, pomimo dalszych wzrostów cen ropy naftowej oraz gazu, stanęło pod znakiem korekty (względnie krótkotrwałej, Nasdaq 100 wrócił obecnie do poziomów z wtorkowego zamknięcia). Rynek żywiołowo zareagował na zapowiedź rozszerzenia programu skupu amerykańskich obligacji skarbowych przed Departament Skarbu (tzw. liquidity support buyback).

Program ma:

co najmniej dwukrotnie zwiększyć maksymalny próg dla pojedynczych operacji skupu (z 2 do 4 miliardów dolarów);

koncentrować się na długim końcu krzywej, tj. skupie głównie obligacji skarbowych o długich terminach zapadalności (skutkując zwiększeniem płynności);

wejść w życie 9 września i obowiązywać co najmniej do 4 listopada, kiedy Departament Skarbu poda nowe plany kwartalne.

Decyzja Bessenta nie jest oczywiście przypadkowa. To interwencja, która ma uspokoić nerwową sytuację na rynku obligacji. W ostatnich tygodniach rentowności rosły w bardzo dynamicznym tempie, zwłaszcza na drugim końcu krzywej. Wtorek przyniósł pod tym względem nowe 19-letnie maksimum – rentowności 30-letnich obligacji przebiły próg 5,33%.

Technicznie nie jest to luzowanie polityki monetarnej (to leży w gestii Rezerwy Federalnej) – dla efekt jest jednak podobny. Obserwujemy znaczny spadek rentowności na całej rozpiętości krzywej, szczególnie silny na jej długim końcu.

Dlaczego to dla rynków istotne?

Przez wiele lat, zwłaszcza w drugiej dekadzie XXI wieku, rentowności obligacji utrzymywały się na niskich poziomach (30-letnie w okolicach 3%), nie stanowiąc realnej alternatywy dla rynku akcji. Ten fenomen miał nawet konkretną nazwę – TINA, czyli “there is no alternative”.

Obecnie wielu inwestorów zaczyna zastanawiać się czy warto podejmować ryzyko, którym obarczone są inwestycje na rynku akcji, jeżeli amerykański rząd, czyli najbezpieczniejszy dłużnik świata oferuje pewną stopę zwrotu rzędu 5,3% przez 30 lat.

Z jakiego względu spółki technologiczne są tak mocno podatne na zmiany na rynku obligacji?

Spółki technologiczne, zwłaszcza te nazywane wzrostowymi, wyceniane są często przez pryzmat zysków oczekiwanych w dalekiej przyszłości. Gdy rosną rentowności obligacji, rośnie też stopa dyskontowa. W efekcie obecna wartość przyszłych przepływów pieniężnych mocno spada.

Co więcej, rentowności obligacji skarbowych to swego rodzaju punkt odniesienia dla wszystkich innych kredytów w gospodarce. Ich wzrost oznacza najczęściej wyższy koszt kredytów dla firm i wyższe oprocentowanie obligacji korporacyjnych. To szczególnie bolesne dla spółek wymagających potężnych nakładów inwestycyjnych.

Wiadomości ze spółek

Wykres 1: Zwycięzcy i przegrani w S&P 500 (19.08.2026)

Źródło: XTB Research, 19.08.2026

Moderna ($MRNA.US)

Nagłówki branżowych mediów dominuje dziś przeszło 140-proc. wzrost cen akcji Moderny. To pokłosie ogłoszenia pozytywnych wyników badań późnej fazy nad spersonalizowaną szczepionką na raka. W połączeniu z lekiem immunologicznym Keytruda firmy Merck zmniejszyła ona nawroty czerniaka skuteczniej niż sama immunoterapia. Jest dostosowana do specyficznych mutacji guza konkretnego pacjenta, a proces jej produkcji zajmuje około sześciu tygodni. Prezes Moderny, Stephane Bancel, ocenił, że może zostać zatwierdzona już w 2027 r.

Estee Lauder ($EL.US)

Rośnie cena akcji kosmetycznego giganta – Estee Lauder (+16,7%). To pokłosie imponujących wyników kwartalnych. Przychody przekroczyły oczekiwania i znów wykazują dodatnią dynamikę w ujęciu rocznym (po trzech niechlubnych kwartałach przerwy). Firma podniosła także oczekiwania dotyczące skorygowanej marży operacyjnej. Dyrektor generalny, Stephane de La Faverie, w ramach działań mających poprawić rentowność, potwierdził również planowaną redukcję zatrudnienia o blisko 10 000 stanowisk.

Target ($TGT.US)

Po początkowych spadkach umacnia się Target (+5,9%). Spółka przekroczyła oczekiwania analityków w zakresie sprzedaży porównywalnej (+3,8% względem konsensusu na poziomie 2,4%) oraz skorygowanego zysku na akcję (4,11 dolara) za drugi kwartał. Zarząd podniósł prognozy na rok 2027, celując w skorygowany zysk na akcję rzędu 9,90-10,90 dolarów (wcześniej 7,50-8,50) oraz wzrost sprzedaży netto o około 5%.

SK Hynix ($SKHY.US)

Nad kreską, choć nie równie wyraźnie, bo o 3,3%, także SK Hynix, które ogłosiło plan skupu własnych akcji o wartości 40 bilionów wonów (ok. 29 miliardów dolarów). Spółka planuje nabyć i umorzyć do 24 milionów akcji w terminie do 19 listopada.