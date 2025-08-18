US OPEN - Rynek szuka oparcia w oczekiwaniu na decyzje

Początek nowego tygodnia upływa pod znakiem nadziei i obaw inwestorów odnośnie ważnych czynników geopolitycznych i makroekonomicznych. Spotkanie Trump-Putin na Alasce obyło się bez zobowiązań czy deklaracji odnośnie pokoju. Co przejawia się rozczarowaniem rynków.

Wgl. raportu Deutsche Bank, sentyment inwestorów spadł do swojego najniższego poziomu od 3 miesięcy.

Apollo Sløk, również alarmuje odnośnie pogarszającego się środowiska makro. Spadek przepływów handlowych drogą morską sygnalizuje słabnącego konsumenta. Skandynawski prywatny fundusz również wskazuje na to, iż alokacja kapitału w spółki AI przewyższa już ekstrema z okresu bańki Dot-Com.

Źródło: Appolo Sløk.

Źródło: Bloomberg Finance LP

Po bezproduktywnym spotkaniu na Alasce, kolejnymi niewiadomymi na których rozwiązanie czeka rynek, jest stanowisko FEDu odnośnie dalszej polityki. Rynek szuka kierunku, jednak w dalszym ciągu nie może go znaleźć, sesja otwiera się w poziomie zamknięcia z piątku.

US500 (D1)

Główny indeks giełdy amerykańskiej obecnie znajduje się w górnym ograniczeniu zwężającego się coraz bardziej, kanału konsolidacji w trendzie wzrostowym. Cena znajduje się dużo powyżej średnich jednak współczynniki RSI nie wskazuje jeszcze wykupienia. Rynek szuka powodu do dalszych wzrostów jednak jeśli go nie znajdzie, upadek może być bolesny. W takim wypadku wsparciem w pierwszej kolejności są poziomy 6360 a następnie 6250 gdzie znajdują się ostatnie dołki oraz średnia EMA50. Kolejnymi wsparciem mogą być średnie EMA100 oraz EMA200, przy czym ta druga znajduje się również na poziomach dołków sprzed 2 miesięcy co czyni ją bardzo ważnym poziomem w przypadku potencjalnych spadków.

Wiadomości ze spółek:

UnitedHealth Group (UNH.US) - Gwiazdą sesji jest obecnie kontrowersyjna spółka, świadcząc usługi w branży ubezpieczeń zdrowotnych. Spółka ma za sobą bardzo ciężki rok, jej zła passa może jednak odwrócić się po ogłoszonym w piątek zakupie dużych pakietów kolejno akcji i opcji przez Warrena Buffeta oraz Michaela Burrego. W piątek spółka zamknęła sesje luką wzrostowa wynoszącą ponad 10%. W poniedziałek UnitedHeath rośnie na otwarciu o kolejne 2%. Czas pokaże, czy zmiana sentymentu jest trwała.

Źródło: Xstation

PaloAlto (PANW.US) - Na koniec poniedziałkowej sesji, jeden z liderów z branży cyberbezpieczeństwa ma opublikować swoje wyniki za pierwszą połowę 2025 roku. Oczekiwania kształtują się na poziomie przychodów wynoszących 2,5 miliarda dolarów oraz EPS-ów na poziomie 0,85 co ma być kolejnym wzrostem spółki.

Novo Nordisk (NVO.US) - Spółka farmakologiczna znana między innymi z przełomowego leku na otyłość - Ozempic, odrabia cześć z ostatnich strat na fali optymizmu związanego z nowym produktem firmy, który otrzymał aprobate FDA. Jest nim lek “Wegovy”, pomagającego w leczeniu chorób wątroby.

US Tax Credit - Nowe zasady przyznawania ulg podatkowych dla infrastruktury energii odnawialnej USA, wspiera wyceny spółek z tej branży. Do takich spółek należy między innymi Vestas która rośnie o 15%.

Soho House (SHCO.US) - Amerykańska firma z branży gastronomii i hotelarstwa ma zostać wykupiona przez prywatny fundusz inwestycyjny. Grupa inwestycyjna jest gotowa zapłacić 9$ za akcje, co stanowi 18% premium wobec obecnej wyceny rynkowej.

Dayforce (DAY.US) - Spółka dostarczająca oprogramowanie dla firm, rośnie o 13% na wieść o wybraniu jej na dostawce przez Thoma Bravo.