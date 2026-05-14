US OPEN: Spektakularne wzrosty Cisco; rynki z byczym otwarciem sesji ⏰

Kontrakty futures na S&P 500 rosną o 0,3%, Nasdaq 100 o 0,2%, a Dow Jones o imponujące 0,8% — przy czym Dow zmierza do odzyskania psychologicznego poziomu 50 000 punktów. Głównym paliwem wzrostów jest kombinacja rewelacyjnych wyników Cisco, gorącego debiutu giełdowego producenta chipów AI — Cerebras — oraz pozytywnych sygnałów z pierwszego dnia szczytu Trump-Xi w Pekinie. Europejskie parkiety również zyskują: DAX pnie się o 1,3%, przy czym kilka europejskich giełd jest zamkniętych z powodu święta. Głównym czynnikiem sterującym nastrojami jest dziś szczyt Trump-Xi w Pekinie — wydarzenie historycznej rangi, jak ocenił go sam Jensen Huang, CEO Nvidii, który uczestniczył w delegacji. Xi Jinping oświadczył zebranym CEO — w tym Elonowi Muskowi, Timowi Cookowi i Jensenowi Huangowi — że "drzwi Chin do otwarcia będą się tylko szerzej otwierać". Przełomem rynkowym stał się doniesienie Reutersa, że USA da zielone światło na sprzedaż chipów H200 firmy Nvidia ok. 10 chińskim spółkom — choć Departament Skarbu zdystansował się od tej informacji, rynek przyjął ją entuzjastycznie. Obydwa kraje zgodziły się również, że Cieśnina Ormuz musi pozostać otwarta, a Chiny wyraziły zainteresowanie zakupem większych ilości amerykańskiej ropy — istotny sygnał dla rynku surowców.

Na poziomie sektorowym wyraźnie dominuje technologia — szczególnie półprzewodniki, gdzie indeks SOX znacząco bije szeroki rynek od maja 2025 roku. Nvidia zyskuje 2,4%, TSMC 1,0%, Broadcom 1,3%, zaś cały ekosystem AI infrastructure cieszy się popytem. Najgorzej wypadają spółki mediowe (Google/Alphabet spada 0,9%) oraz wybrane spółki opieki zdrowotnej jak Doximity, która notuje dramatyczny spadek. Srebro traci 2,56%, co ciągnie w dół segment metali szlachetnych, a ceny ropy WTI rosną o 0,8% do 101,78 USD — energetyka pozostaje zmiennym elementem układanki inflacyjnej.

Informacje spółkowe

Cisco (CSCO, +16–18%) to bezsprzecznie gwiazda dnia — spółka zaraportowała rekordowy przychód w Q3 FY2026 na poziomie 15,8 mld USD (+12% r/r), bijąc konsensus, a EPS wyniósł 1,06 USD przy oczekiwaniach 1,04 USD. Kluczowym katalizatorem jest wzrost zamówień na infrastrukturę AI o ponad 50% — Cisco spodziewa się teraz 9 mld USD w zamówieniach AI w całym roku fiskalnym 2026. Spółka ogłosiła restrukturyzację za ok. 1 mld USD, w ramach której zwolni blisko 4 000 pracowników (ok. 5% załogi), koncentrując zasoby na optyce, bezpieczeństwie i AI. Barclays ocenia, że jest "za wcześnie", aby sprzedawać akcje półprzewodnikowe — a wyniki Cisco potwierdzają tezę o trwającym supercyklu AI infrastruktury.

Akcje Cisco odnotowują dzisiaj spektakularne wzrosty, wypychające kurs na nowe historyczne szczyty. Źródło: xStation