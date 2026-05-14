US OPEN: Spektakularne wzrosty Cisco; rynki z byczym otwarciem sesji ⏰

Kontrakty futures na S&P 500 rosną o 0,3%, Nasdaq 100 o 0,2%, a Dow Jones o imponujące 0,8% — przy czym Dow zmierza do odzyskania psychologicznego poziomu 50 000 punktów. Głównym paliwem wzrostów jest kombinacja rewelacyjnych wyników Cisco, gorącego debiutu giełdowego producenta chipów AI — Cerebras — oraz pozytywnych sygnałów z pierwszego dnia szczytu Trump-Xi w Pekinie. Europejskie parkiety również zyskują: DAX pnie się o 1,3%, przy czym kilka europejskich giełd jest zamkniętych z powodu święta. Głównym czynnikiem sterującym nastrojami jest dziś szczyt Trump-Xi w Pekinie — wydarzenie historycznej rangi, jak ocenił go sam Jensen Huang, CEO Nvidii, który uczestniczył w delegacji. Xi Jinping oświadczył zebranym CEO — w tym Elonowi Muskowi, Timowi Cookowi i Jensenowi Huangowi — że "drzwi Chin do otwarcia będą się tylko szerzej otwierać". Przełomem rynkowym stał się doniesienie Reutersa, że USA da zielone światło na sprzedaż chipów H200 firmy Nvidia ok. 10 chińskim spółkom — choć Departament Skarbu zdystansował się od tej informacji, rynek przyjął ją entuzjastycznie. Obydwa kraje zgodziły się również, że Cieśnina Ormuz musi pozostać otwarta, a Chiny wyraziły zainteresowanie zakupem większych ilości amerykańskiej ropy — istotny sygnał dla rynku surowców.
Na poziomie sektorowym wyraźnie dominuje technologia — szczególnie półprzewodniki, gdzie indeks SOX znacząco bije szeroki rynek od maja 2025 roku. Nvidia zyskuje 2,4%, TSMC 1,0%, Broadcom 1,3%, zaś cały ekosystem AI infrastructure cieszy się popytem. Najgorzej wypadają spółki mediowe (Google/Alphabet spada 0,9%) oraz wybrane spółki opieki zdrowotnej jak Doximity, która notuje dramatyczny spadek. Srebro traci 2,56%, co ciągnie w dół segment metali szlachetnych, a ceny ropy WTI rosną o 0,8% do 101,78 USD — energetyka pozostaje zmiennym elementem układanki inflacyjnej.
Informacje spółkowe
-
Cisco (CSCO, +16–18%) to bezsprzecznie gwiazda dnia — spółka zaraportowała rekordowy przychód w Q3 FY2026 na poziomie 15,8 mld USD (+12% r/r), bijąc konsensus, a EPS wyniósł 1,06 USD przy oczekiwaniach 1,04 USD. Kluczowym katalizatorem jest wzrost zamówień na infrastrukturę AI o ponad 50% — Cisco spodziewa się teraz 9 mld USD w zamówieniach AI w całym roku fiskalnym 2026. Spółka ogłosiła restrukturyzację za ok. 1 mld USD, w ramach której zwolni blisko 4 000 pracowników (ok. 5% załogi), koncentrując zasoby na optyce, bezpieczeństwie i AI. Barclays ocenia, że jest "za wcześnie", aby sprzedawać akcje półprzewodnikowe — a wyniki Cisco potwierdzają tezę o trwającym supercyklu AI infrastruktury.
Akcje Cisco odnotowują dzisiaj spektakularne wzrosty, wypychające kurs na nowe historyczne szczyty. Źródło: xStation
-
Nvidia (NVDA, +2,4%) zyskuje na doniesienich Reutersa o zezwoleniu USA na sprzedaż chipów H200 do Chin, a CEO Jensen Huang osobiście towarzyszył Trumpowi w Pekinie — rynek traktuje to jako sygnał odblokowania jednego z największych adresowalnych rynków dla producenta. Implikowana zmienność SPX wskazuje, że największym „event risk" w kalendarzu pozostają jednak wyniki Nvidii zaplanowane na 21 maja — rynek wycenia je jako zdecydowanie ważniejszy katalizator niż sam szczyt.
-
Cerebras Systems (CBRS) zadebiutował na Nasdaq po zebraniu 5,55 mld USD w IPO wycenionym na 185 USD za akcję, czyli powyżej już podwyższonego przedziału — przy księdze zamówień 20-krotnie przekraczającej podaż, to największe IPO 2026 roku. Spółka, produkująca chipy do inferencji AI, posiada w klientach Amazon i OpenAI, a transakcja podgrzewa cały sektor.
-
Doximity (DOCS, -21–23%) zalicza jeden z największych jednodniowych spadków — cyfrowa platforma dla lekarzy rozczarowała prognozami na bieżący kwartał i cały rok, a EPS Q4 na poziomie 0,26 USD nie spełnił oczekiwań 0,28 USD. Inwestycje w AI wywierają presję na marże, a spółka zebrała serię obniżeń rekomendacji od Baird, Wells Fargo, Jefferies i KeyBanc — wszystkie do neutralnych ocen.
-
StubHub (STUB, +14–16%) debiutuje na rynku z solidnymi wynikami: przychody Q1 sięgnęły 446 mln USD przy oczekiwanych 432 mln USD, a EBITDA 72,1 mln USD pobiła konsensus 65,1 mln USD; spółka potwierdziła też całoroczne prognozy.
Komentarz Giełdowy: Polska gospodarka w kleszczach słabszego wzrostu i wyższej inflacji
Kolejna próba interwencji na jenie?
PILNE: Ceny gazu (NATGAS) rosną po danych EIA z USA
🟠Cena miedzi przy historycznych rekordach dzięki siarce i AI
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.