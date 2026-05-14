Kolejna próba interwencji na jenie?

Po przekroczeniu poziomu 158, para USD/JPY doświadczyła ponad 0,5-proc. deprecjacji. Kurs momentalnie wrócił w pobliże wyjściowego poziomu (157,9), wydaje się jednak że była to kolejna próba interwencji władz w celu umocnienia krajowej waluty.

Wykres 1: Kurs USDJPY (14.05.2026)

Źródło: Bloomberg, 14.05.2026

Usilne próby zatrzymania wyprzedaży jena nie przynoszą na ten moment upragnionego przez oficjeli skutku. To – jak się wydaje – czwarta próba ustabilizowania kursu USD/JPY w ostatnim miesiącu. Za wyjątkiem działań z 30 kwietnia, kiedy zaangażowano blisko 5,5 bln jenów (ok. 35 mld dolarów), każda z nich przynosiła prędkie odbicie kursu w pobliże poziomu wyjściowego.

Wykres 2: Kurs USDJPY (28.04 - 14.05)

Źródło: xStation, 14.05.2026

Co dalej ze stopami procentowymi w Japonii?

Rośnie presja wobec przybrania przez Bank Japonii bardziej jastrzębiej postawy. Dziś krytycznie na ten temat wypowiedział się Akio Nitori, prezes Nitori Holdings, głównego gracza na japońskim rynku meblarskim. Większych zmian nie widać w zakresie rynkowych wycen stóp procentowych – oznacza to, że podwyżka już w czerwcu wciąż stanowi scenariusz bazowy (75% implikowanego rynkowo prawdopodobieństwa). W 85% wyceniony jest kolejny ruch w górę jeszcze przed końcem roku – najprawdopodobniej w październiku bądź w grudniu.

Wykres 3: Implikowana rynkowo wycena stóp procentowych Banku Japonii (2026)

Źródlo: Bloomberg, 14.05.2026

Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB