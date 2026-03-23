US Open: Wall Street na geopolitycznych huśtawkach

Wall Street przeżywa właśnie klasyczny rollercoaster geopolityczny. Zmienność jest ekstremalna i napędzana niemal wyłącznie wydarzeniami wokół konfliktu w Zatoce Perskiej. Jeszcze kilka godzin temu rynek przygotowywał się na eskalację po upływie 48-godzinnego ultimatum wobec Iranu, by nagle otrzymać informację o jego przedłużeniu o pięć dni. Ta decyzja przyniosła natychmiastową ulgę i gwałtowny zwrot na wielu klasach aktywów.
Mechanika dzisiejszych ruchów to w praktyce „buy the rumor, sell the news” w wersji przyspieszonej. Przed otwarciem rynku w USA dominował scenariusz ataku na infrastrukturę energetyczną, co windowało ceny ropy i podbijało indeks zmienności. Inwestorzy wyceniali jednocześnie ryzyko szoku inflacyjnego i bardziej jastrzębiej polityki banków centralnych, co przekładało się na presję na akcje, obligacje i inne aktywa.
Sytuacja odwróciła się niemal natychmiast po komunikacie Donalda Trumpa o postępach w rozmowach z Iranem. Kontrakty na główne indeksy wyraźnie odbiły, a ropa gwałtownie spadła, odzwierciedlając nadzieję na deeskalację. Co istotne, same komunikaty i wpisy Donalda Trumpa wystarczyły, aby odwrócić nastroje, a najważniejsze amerykańskie indeksy ponownie skierowały się w górę. Na początku sesji kasowej na Wall Street indeks SP500 zyskuje ponad 1,5%, Dow Jones rośnie 1,6%, a Nasdaq jest plusie o ponad 1,5%
To pokazuje, jak bardzo rynek stał się wrażliwy na pojedyncze nagłówki i jak niewielka jest dziś stabilność krótkoterminowych trendów. Dodatkowo szybkie dementi ze strony Iranu tylko podkreśla skalę niepewności. Inwestorzy poruszają się między skrajnymi scenariuszami, a każdy nowy sygnał może diametralnie zmienić kierunek rynku.
W centrum uwagi pozostaje rynek ropy, który stał się głównym kanałem przenoszenia ryzyka. Obawy o zakłócenia w Cieśninie Ormuz bezpośrednio wpływają na oczekiwania inflacyjne, wyceny stóp procentowych i kondycję spółek. To dlatego momentami obserwujemy nietypową sytuację, w której pod presją znajdują się jednocześnie akcje, obligacje, a nawet złoto.
Obecny “epizod” przypomina wcześniejsze okresy, w których komunikacja polityczna Stanów Zjednoczonych wywoływała gwałtowne i trudne do przewidzenia ruchy rynkowe. Różnica polega jednak na tym, że dziś stawką jest nie tylko sentyment inwestorów, ale także realny szok energetyczny, który może przełożyć się na wzrost inflacji i spowolnienie gospodarcze.
Żródło: xStation5
Dzisiaj kontrakty na US500 (S&P 500) notują wyraźne odbicie. Rynki reagują na decyzję o przesunięciu ultimatum wobec Iranu, co chwilowo łagodzi obawy o eskalację konfliktu w Zatoce Perskiej i ryzyko nagłego wstrząsu energetycznego. To oddech ulgi, który szybko przekłada się na wzrost apetytu na ryzyko
Żródło: xStation5
Wiadomości ze spółek
Na Wall Street technologia i sektor półprzewodników zyskują na sygnałach złagodzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie, a liderami odbicia zostały NVIDIA(NVDA.US) i AMD(AMD.US). Poprawa nastrojów rynkowych przyciągnęła inwestorów zainteresowanych długoterminowym potencjałem AI, a krótkoterminowe wzrosty pokazują, jak mocno spółki technologiczne reagują na impulsy geopolityczne i sentyment inwestorów.
Akcje Apple(AAPL.US) rosną o około 1,5% po rozpoczęciu sesji. Rynki pozytywnie reagują na mocną sprzedaż iPhone’ów oraz rekordowe wskaźniki wymiany urządzeń. W szczególności w Chinach użytkownicy masowo aktualizują swoje telefony, co wskazuje na stabilny popyt. Dla rynku technologicznego Apple nadal jest jednym z filarów i przyciąga kapitał w okresach niepewności, będąc symbolem stabilności i innowacji w branży.
Berkshire Hathaway(BRKA.US) ogłosiła plan dużej inwestycji w japońską firmę ubezpieczeniową Tokio Marine, obejmując początkowo około 2,5% udziałów.
Akcje Core Scientific(CORZ.US) zyskują około 1% po rozpoczęciu handlu, Firma zabezpieczyła dodatkowy kredyt w wysokości 500 mln USD, co zwiększa całkowite finansowanie do 1 mld USD i wspiera rozwój infrastruktury HPC oraz usług dla sztucznej inteligencji. To ważny sygnał dla inwestorów zainteresowanych technologiami wysokiej wydajności, pokazujący, że spółka rozszerza działalność i zwiększa możliwości rozwoju w perspektywie długoterminowej.
Akcje Palantira(PLTR.US) rosną o ponad 1,5% na początku sesji. System Maven AI firmy zostanie oficjalnie wdrożony w Pentagonie, co oznacza, że wojsku zostaną udostępnione nowoczesne narzędzia do wykrywania i przeciwdziałania zagrożeniom we wszystkich domenach. To istotny kontrakt, który podkreśla znaczenie technologii Palantira w sektorze obronnym i może pozytywnie wpłynąć na wizerunek oraz wartość spółki w oczach inwestorów.
