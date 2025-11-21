DE40: Wyprzedaż Europejskich spółek zbrojnych i technalogicznych

Wczorajsza sesja nie należała do udanych dla kupujących, amerykańskie indeksy wyraźnie straciły a wielu komentatorów i analityków oczekiwało przeniesienia się spadków do Europy po otwarciu się rynku. Europejskie indeksy na rynku kasowym otwierają się umiarkowanymi spadkami, jednak kontrakty terminowe znajdują się już w terytorium wzrostowym. Najbardziej w godzinach porannych rosną kontrakty SUI20 bo o prawie 1%. Mniejsze wzrosty można obserwować na kontraktach FRA40, ITA40 oraz UK100 gdzie ograniczają się one do 0,4-0,6%.

Europejskie rynki będą wyceniać dzisiaj dalszy kierunek na podstawie wczorajszych, silnych ruchów Wall Street, solidnej dawki danych makroekonomicznych ze starego kontynentu oraz niektórych komentarzy bankierów centralnych.

Swoje wystąpienie mieli dziś bankierzy ECB. Prezes banku Christine Lagarde w sposób stanowczy skrytykowała niechęć krajów europejskich do przeprowadzenia kluczowych reform oraz zwróciła uwagę, że obecny poziom stóp procentowych pozwala na wzrost zauważalnie większy niż ten obserwowany.

Dane Makroekonomiczne:

W dalszym ciągu pogarsza się sytuacja Wielkiej Brytanii. Sprzedaż detaliczna spadła miesiąc do miesiąca o -1,1% wobec oczekiwań na poziomie 0%.

We Francji odczyty PMI przemysłu znacznie spada i pozostaje w terytorium kontrakcji (47,8). Również kontrakcyjny pozostaje PMI kompozytowy (49,9), który wspierany jest przez stosunkowo dobry odczyt Usług (50.8).

Ambiwalentny pozostaje również odczyt niemiecki. PMI kompozytowy i przemysłowy spada bardziej od oczekiwań, jednak pozostaje w terytorium wzrostowym (52,1 oraz 52,7). Gorzej wypada odczyt przemysłu ze spadkiem na poziomie 48,4 wobec oczekiwań wzrostu do ok. 49,8.

W ujęciu strefy Euro, siłą gospodarki pozostają usługi z PMI rosnącym powyżej oczekiwań do 53,1, ale przemysł wciąż rozczarowuje — spadając do 49,7.

DE40 (D1)

Cena na indeksie kontynuuje silny ruch spadkowy, przechodząc przez strefę oporu wokół wzniesienia FIBO 100 i średnią EMA200. Kupującym udało zatrzymać się spadki dopiero na poziomie 23000, ostatnim minimum z okresu maja. Przejście RSI w teren skrajnego wyprzedania (38) oraz dolne ograniczenie wstęg Bollingera sprzyja próbie korekty wzrostowej.

