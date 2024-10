US Open: Wall Street nieznacznie zyskuje na koniec tygodnia 📌

聽

Dolar spad艂 o 0,20%

US100 wzr贸s艂 o 0,50%

Rentowno艣ci ponawiaj膮聽spadki

Indeksy otwieraj膮 si臋 z niepewnymi zyskami na koniec tygodnia. Najbardziej zyskuje technologiczny indeks US100. Indeks US2000 wci膮偶 pr贸buje przebi膰 si臋 powy偶ej kluczowego poziomu 2300 punkt贸w. Bitcoin r贸wnie偶 zyskuje w pierwszej cz臋艣ci dnia.

Inwestorzy prawdopodobnie b臋d膮 musieli poczeka膰 do przysz艂ego tygodnia na kolejny silny katalizator na Wall Street, poniewa偶 zostan膮 opublikowane wtedy bardziej interesuj膮ce raporty kwartalne. Jak dot膮d sezon wynik贸w finansowych nie rozczarowa艂 inwestor贸w, a szczeg贸ln膮 uwag臋 przykuwaj膮 stosunkowo dobre wyniki z sektora bankowego. W przysz艂ym tygodniu poznamy wyniki z sektora technologicznego, co b臋dzie mia艂o wp艂yw na nastroje w indeksach US500 i US100.

US500

Indeks nadal konsoliduje si臋 wok贸艂 poziomu 5900 punkt贸w, czekaj膮c na kolejny silny katalizator do ruchu w g贸r臋 lub w d贸艂. Ten tydzie艅 by艂 nap臋dzany przez umacniaj膮cego si臋 dolara ze wzgl臋du na solidne dane makroekonomiczne. Silny dolar mo偶e jednak stopniowo os艂abia膰 impet wzrostowy indeksu. W tym kontek艣cie wiele zale偶e膰 b臋dzie od przysz艂otygodniowych wynik贸w kwartalnych. Z perspektywy analizy technicznej kluczowe wsparcie znajduje si臋 w okolicach 5730 pkt, a op贸r powy偶ej 5900 pkt.

聽

殴r贸d艂o: xStation 5

Wiadomo艣ci ze sp贸艂ek

Departament Handlu USA bada, czy Taiwan Semiconductor (TSM.US -2,00%) naruszy艂 zasady eksportu, produkuj膮c chipy AI lub smartfony dla Huawei, potencjalnie wykorzystuj膮c po艣rednik贸w do omini臋cia ameryka艅skich ogranicze艅. TSMC zaprzeczy艂o jakimkolwiek wykroczeniom, stwierdzaj膮c, 偶e przestrzega wszystkich przepis贸w i ma solidny system kontroli eksportu. Sonda bada, czy TSMC przeprowadzi艂o nale偶yt膮 staranno艣膰 wobec swoich klient贸w i czy by艂o zaanga偶owane w produkcj臋 chip贸w AI lub chip贸w do smartfon贸w Huawei. W przypadku wykrycia narusze艅, TSMC mo偶e zosta膰 ukarane grzywn膮 lub dalszymi karami, jak mia艂o to miejsce wcze艣niej w przypadku innych firm, takich jak Seagate Technology.

Philip Morris International (PM.US +0,5%), British American Tobacco (BTI.US -2,50%) i Japan Tobacco (JAPAF) zgodzi艂y si臋 zap艂aci膰 32,5 miliarda dolar贸w kanadyjskich (23,6 miliarda dolar贸w) w celu uregulowania wszystkich roszcze艅 zwi膮zanych z wyrobami tytoniowymi i spor贸w s膮dowych w Kanadzie. Ugoda jest nast臋pstwem wyroku s膮du w Quebecu z 2015 r., kt贸ry oskar偶y艂 kanadyjskie oddzia艂y sp贸艂ek o to, 偶e wiedzia艂y, i偶 ich produkty powoduj膮 raka.

American Express (AXP.US)

American Express spad艂 o prawie 5,50% po tym, jak sp贸艂ka nieznacznie obni偶y艂a swoje ca艂oroczne prognozy wzrostu przychod贸w do oko艂o 9% w 2024 r., w por贸wnaniu z poprzedni膮 prognoz膮 na poziomie 9%-11%. W trzecim kwartale American Express odnotowa艂 przychody w wysoko艣ci 16,64 mld USD, zgodnie z szacunkami, podczas gdy przychody z rabat贸w wzros艂y o 4% rok do roku do 8,78 mld USD.

聽

Procter & Gamble (PG)

Akcje Procter & Gamble spad艂y o 1,50% po odnotowaniu spadku sprzeda偶y netto o 1% rok do roku w pierwszym kwartale 2025 roku. Dwa z g艂贸wnych segment贸w - uroda i dziecko, piel臋gnacja kobieca i rodzinna - boryka艂y si臋 ze spadkami wolumenu, szczeg贸lnie w Chinach. Mimo to dyrektor generalny Jon Moeller wyrazi艂 przekonanie, 偶e firma osi膮gnie swoje cele finansowe na rok obrotowy.

聽

Schlumberger (SLB.US)

Akcje SLB spad艂y o 1,80% po tym, jak sp贸艂ka nie osi膮gn臋艂a kwartalnych szacunk贸w przychod贸w i ostrzeg艂a przed ostro偶nymi wydatkami mi臋dzynarodowych producent贸w. Przychody SLB w trzecim kwartale wynios艂y 9,16 mld USD, przy czym przychody mi臋dzynarodowe wzros艂y o 12% rok do roku do 7,43 mld USD, podczas gdy przychody w Ameryce P贸艂nocnej wzros艂y zaledwie o 3% do 1,69 mld USD. Prezes Olivier Le Peuch zwr贸ci艂 uwag臋 na s艂abn膮cy wzrost w kr贸tkim cyklu koniunkturalnym.

聽

聽