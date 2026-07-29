US OPEN: Wall Street wstrzymuje oddech przed decyzją Fed i wynikami gigantów technologicznych

Amerykańskie rynki akcji przygotowują się na jedną z najważniejszych sesji tego lata. Główne indeksy otwierają się wyraźnie negatywnie, a uwaga inwestorów na Wall Street skupia się dziś wokół dwóch potężnych katalizatorów zmienności. Po pierwsze, o 20:00 czasu polskiego (14:00 ET) Rezerwa Federalna ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych, po której nastąpi wyczekiwana konferencja przewodniczącego Kevina Warsha. Po drugie, tuż po zamknięciu sesji kasowej, rynek pozna wyniki finansowe wiodących gigantów technologicznych – Microsoftu i Meta Platforms, które mogą zdefiniować krótko i średnioterminowy trend dla całej branży sztucznej inteligencji.

Sytuacja na rynku i kluczowych indeksach

Na rynku widać jednak wyraźny podział między próbującym odbijać sektorem technologicznym, a słabnącym tradycyjnym przemysłem. Obserwujemy dzisiaj wyraźne osłabienie na “starym rynku”, co jest obrazowane przez mocne cofnięcie indeksu Dow Jones Industrial Average. Niemniej sporo traci Nasdaq 100, a najmocniej w całym zestawieniu traci S&P 500.

S&P 500 (US500): Kontrakty terminowe tracą ok. 0,8%. Indeks szerokiego rynku próbował się stabilizować, ale po pierwszej godzinei otwarcia obserwujemy wyraźne cofnięcie i spadek do najniższych poziomów od końca czerwca. Rynki opcji wyceniają zmienność po decyzji Fed na poziomie około 0,8% dla indeksu S&P 500. Według analityków JPMorgan, rynki dają 28% szans na "gołębie utrzymanie stóp", co byłoby najlepszym scenariuszem dla byków i mogłoby wywołać wzrost indeksu o 0,5% do 1,0%. Wciąż jednak istnieje ponad 1/3 szans na jastrzębią podwyżkę o 25 punktów bazowych.

Nasdaq 100 (US100): Technologiczny benchmark traci już 1,4% po początkowym odbiciu w ciągu dnia. Dzisiaj na rynku obserwujemy potężne spadki koreańskiego KOSPI w związku z ogłoszonymi ogromnymi wydatkami capex koreańskiego SK Hynix. Inwestorzy z nadzieją pozycjonują się pod wieczorne raporty MSFT i META.

Choć Teradyne był najmocniejszą spółką na otwarciu, obecnie znajduje się na 4 miejscu, ale w ciągu roku zyskuje ponad 260%. Źródło: XTB

Dow Jones (US30): Indeks blue chipów jest dziś najsłabszym ogniwem, tracąc na otwarciu około 0,6%, co później zwiększyło się do 1,4%. Ciążą mu rozczarowujące prognozy i słabe otwarcie spółek z sektora przemysłowego i konsumpcyjnego (m.in. Caterpillar oraz Procter & Gamble).

Sporo zyskuje dzisiaj Chevron za sprawą ropy, a na drugim miejscu mamy Coca-Colę po wczorajszych wynikach. Źródło: XTB

Russell 2000 (US2000): Indeks małych spółek traci 1,25%

Analiza techniczna US100

Spoglądając na wyceny technologicznego indeksu Nasdaq 100, inwestorzy techniczni oraz fundamentalni bacznie obserwują skorelowany z nim indeks półprzewodników (SOX). Indeks SOX zbliża się do krytycznego wsparcia pod kątem wycen (wskaźnik forward P/E spadł z blisko 28 do poziomu 19,8). W przeszłości (na dołkach z kwietnia 2025 i 2026 roku) poziom ten działał jako silne wsparcie i powstrzymywał wyprzedaż. Dla US100, dzisiejsza sesja będzie ważnym testem dla byków. US100 spada poniżej 7430 punktów, poniżej ostatnich cieni świec i notuje najniższe poziomy od 29 czerwca. Powrót powyżej wsparcia byłby możliwy, jeśli wyniki Big Techów zaskoczą bardzo pozytywnie, choć po zeszłym tygodniu i wynikach Alphabet i Tesli, będzie to bardzo trudne zadanie.

Najważniejsze informacje o spółkach: