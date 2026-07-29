US OPEN: Wall Street wstrzymuje oddech przed decyzją Fed i wynikami gigantów technologicznych

- Amerykańskie indeksy otwierają się w mieszanych nastrojach i wyraźnie tracą w pierwszej godzinie handlu
- Inwestorzy czekają na kluczową decyzję FOMC oraz konferencję Kevina Warsha
- Microsoft (MSFT.US) i Meta Platforms (META.US) opublikują dzisiaj wyniki po sesji
- Spółki technologiczne pod presją po wyprzedaży napędzanej słabnącym "momentum". Koreański KOSPI za sprawą spółek pamięciowych stracił dzisiaj 6% na wartości
- Amerykańskie indeksy otwierają się w mieszanych nastrojach i wyraźnie tracą w pierwszej godzinie handlu
- Inwestorzy czekają na kluczową decyzję FOMC oraz konferencję Kevina Warsha
- Microsoft (MSFT.US) i Meta Platforms (META.US) opublikują dzisiaj wyniki po sesji
- Spółki technologiczne pod presją po wyprzedaży napędzanej słabnącym "momentum". Koreański KOSPI za sprawą spółek pamięciowych stracił dzisiaj 6% na wartości
Amerykańskie rynki akcji przygotowują się na jedną z najważniejszych sesji tego lata. Główne indeksy otwierają się wyraźnie negatywnie, a uwaga inwestorów na Wall Street skupia się dziś wokół dwóch potężnych katalizatorów zmienności. Po pierwsze, o 20:00 czasu polskiego (14:00 ET) Rezerwa Federalna ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych, po której nastąpi wyczekiwana konferencja przewodniczącego Kevina Warsha. Po drugie, tuż po zamknięciu sesji kasowej, rynek pozna wyniki finansowe wiodących gigantów technologicznych – Microsoftu i Meta Platforms, które mogą zdefiniować krótko i średnioterminowy trend dla całej branży sztucznej inteligencji.
Sytuacja na rynku i kluczowych indeksach
Na rynku widać jednak wyraźny podział między próbującym odbijać sektorem technologicznym, a słabnącym tradycyjnym przemysłem. Obserwujemy dzisiaj wyraźne osłabienie na “starym rynku”, co jest obrazowane przez mocne cofnięcie indeksu Dow Jones Industrial Average. Niemniej sporo traci Nasdaq 100, a najmocniej w całym zestawieniu traci S&P 500.
- S&P 500 (US500): Kontrakty terminowe tracą ok. 0,8%. Indeks szerokiego rynku próbował się stabilizować, ale po pierwszej godzinei otwarcia obserwujemy wyraźne cofnięcie i spadek do najniższych poziomów od końca czerwca. Rynki opcji wyceniają zmienność po decyzji Fed na poziomie około 0,8% dla indeksu S&P 500. Według analityków JPMorgan, rynki dają 28% szans na "gołębie utrzymanie stóp", co byłoby najlepszym scenariuszem dla byków i mogłoby wywołać wzrost indeksu o 0,5% do 1,0%. Wciąż jednak istnieje ponad 1/3 szans na jastrzębią podwyżkę o 25 punktów bazowych.
- Nasdaq 100 (US100): Technologiczny benchmark traci już 1,4% po początkowym odbiciu w ciągu dnia. Dzisiaj na rynku obserwujemy potężne spadki koreańskiego KOSPI w związku z ogłoszonymi ogromnymi wydatkami capex koreańskiego SK Hynix. Inwestorzy z nadzieją pozycjonują się pod wieczorne raporty MSFT i META.
Choć Teradyne był najmocniejszą spółką na otwarciu, obecnie znajduje się na 4 miejscu, ale w ciągu roku zyskuje ponad 260%. Źródło: XTB
- Dow Jones (US30): Indeks blue chipów jest dziś najsłabszym ogniwem, tracąc na otwarciu około 0,6%, co później zwiększyło się do 1,4%. Ciążą mu rozczarowujące prognozy i słabe otwarcie spółek z sektora przemysłowego i konsumpcyjnego (m.in. Caterpillar oraz Procter & Gamble).
Sporo zyskuje dzisiaj Chevron za sprawą ropy, a na drugim miejscu mamy Coca-Colę po wczorajszych wynikach. Źródło: XTB
- Russell 2000 (US2000): Indeks małych spółek traci 1,25%
Analiza techniczna US100
Spoglądając na wyceny technologicznego indeksu Nasdaq 100, inwestorzy techniczni oraz fundamentalni bacznie obserwują skorelowany z nim indeks półprzewodników (SOX). Indeks SOX zbliża się do krytycznego wsparcia pod kątem wycen (wskaźnik forward P/E spadł z blisko 28 do poziomu 19,8). W przeszłości (na dołkach z kwietnia 2025 i 2026 roku) poziom ten działał jako silne wsparcie i powstrzymywał wyprzedaż. Dla US100, dzisiejsza sesja będzie ważnym testem dla byków. US100 spada poniżej 7430 punktów, poniżej ostatnich cieni świec i notuje najniższe poziomy od 29 czerwca. Powrót powyżej wsparcia byłby możliwy, jeśli wyniki Big Techów zaskoczą bardzo pozytywnie, choć po zeszłym tygodniu i wynikach Alphabet i Tesli, będzie to bardzo trudne zadanie.
Najważniejsze informacje o spółkach:
- Avis Budget (CAR.US) – akcje wypożyczalni samochodów drastycznie tanieją o blisko -11,8%. Zyski oraz przychody wypracowane w drugim kwartale rozminęły się z oczekiwaniami analityków z Wall Street.
- Procter & Gamble (PG.US) – spółka zniżkuje o -2,6% po opublikowaniu bardzo zachowawczych prognoz na bieżący rok fiskalny. Zarząd zwrócił uwagę na problemy związane ze wstrzymywaniem wydatków przez presję wywieraną na konsumentów.
- Vertiv Holdings (VRT.US) – dostawca infrastruktury dla centrów danych spada aż o -13,0%. Przychody netto za Q2 okazały się niższe od szacunków, a problemy w łańcuchach dostaw zaczynają stanowić zagrożenie dla perspektyw wzrostu w segmencie AI.
- Humana (HUM.US) – ubezpieczyciel zdrowotny traci -7%. Choć spółka pokazała zysk lepszy od oczekiwań, inwestorzy zareagowali negatywnie na utrzymanie (brak podwyższenia) całorocznych prognoz, co na tym etapie sezonu wyników uznano za rozczarowujące.
- Caterpillar (CAT.US) – gigant przemysłowy spada o -4,8% po obniżeniu rekomendacji przez analityków Baird do "Neutral". Powodem są rosnące interwencje władz stanowych wymierzone w centra danych (kluczowy silnik wzrostu dla spółki w ostatnich miesiącach).
- GE Healthcare (GEHC.US) – spółka notuje silne wzrosty o +12% po godzinie trwania sesji. Producent aparatury medycznej zanotował skorygowany zysk na akcję, który wyraźnie przebił szacunki Wall Street.
- Teradyne (TER.US) – technologiczna spółka jest jednym z liderów wzrostów, skacząc na otwarciu o ponad 10%, ale później redukując ten ruch do 5%, na fali bardzo solidnych wyników finansowych oraz silnych prognoz na kolejne kwartały.
- Microsoft (MSFT.US) oraz Meta (META.US) znajdują się bardzo blisko wczorajszych poziomów zamknięcia, na kilka godzin przed publikacją wynków.
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