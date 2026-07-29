SK Hynix po wynikach: Czy rynek już przesadził ze spadkami?

Koreański dostawca pamięci DRAM oraz główna konkurencja dla Microna, opublikował wyniki za Q2 2026. Mimo ekstremalnie wysokiej dynamiki wzrostu zysku, spółka poniosła straty na wycenie sięgające 9%. Wpisuje się to w szerszy sentyment na Koreańskim indeksie (KOSPI).

Kluczowe wskaźniki i zagadnienia

Przychody: Rynek oczekiwał ok. 84 miliardów ₩, spółka pokazała jednak “jedynie” 79,3 ₩. Mimo rozczarowania, trzeba pamiętać że wciąż jest to wzrost 257% rok do roku.

Zysk Operacyjny: Zarząd pokazał wynik 60,54 ₩ wobec oczekiwań ok. 64 miliardów ₩. Wzrost o zawrotne 557% rok do roku, jednak “aż” 5% poniżej konsensusu.

Marża: Uspokoić mogła inwestorów jedynie marża operacyjna, która mimo wszystko spełniła oczekiwania, osiągając 76,3% (wzrost ok. 5pp kwartał do kwartału).

Mimo umiarkowanych rozczarowań surowymi danymi finansowymi, są powody do optymizmu w danych o sprzedaży.

Sprzedaż DRAM oraz NAND (kwartalnie) wzrosła od kilku do kilkunastu procent, przy średnim wzroście ceny między 30-50%, w zależności od segmentu.

Sprzedaż dysków SSD klasy “biznes” podwoiła się kwartał do kwartału.

Najbardziej mieszany jest segment najbardziej obiecujący, czyli pamięci typu HBM4. Obecnie spółka wciąż jest na “ostatniej prostej” do masowej produkcji - przynajmniej tak wynika z obietnic zarządu. Jednak opóźnienia w tym segmencie wyraźnie odciskają piętno na wynikach oraz sentymencie.

Za problemem może być uznana też pozycja gotówkowa spółki. Nie chodzi o jej wielkość, a raczej brak transferu do akcjonariuszy. Zarząd obiecał plan dystrybucji gotówki do akcjonariuszy do końca roku, konkretów jednak brak.



Prognozy

Na Q3 zarząd zapowiada 10% wzrostu wolumenu sprzedaży DRAM (q/q) i zbliżony wzrost w segmencie NAND, przyśpieszona ma być produkcja HBM4 a CAPEX ma być nie wyższy niż 50 miliardów ₩. Deklaracje te minimalnie rozmijają się z oczekiwaniami inwestorów, jednak stanowią jedynie umiarkowaną presję cenową.

Konkluzja

Wyniki spółki były obiektywnie dobre - nawet bardzo dobre. Ale w obecnym kontekście rynkowym “dobre” nie wystarczy. Kluczowym konceptem do zrozumienia przy wycenie spółki “hiper-wzrostowej” do których należy obecnie m.in. SK Hynix czy Micron, jest tzw. wartość terminalna.

Przy oczekiwaniach wzrostu w setkach procent oraz wysokich mnożnikach wyceny, nawet małe odchylenie względem wartości oczekiwanej implikuje rosnące z czasem (nominalne) różnice w wartości docelowej (terminalnej) spółki.

Największym problemem z tym zagadnieniem, oraz pewnego rodzaju pocieszeniem dla akcjonariuszy spółki jest fakt że mechanizm ten nie tłumaczy już w pełni reakcji kursu na wyniki - co może wskazywać na nie-racjonalną naturę przecenę. Przecenę podpartą bardziej przez sentyment czy spekulacje a nie realne problemy operacyjne czy strategiczne.

Byłoby bardzo optymistyczne, jeśli nie naiwne, oczekiwać od spółki zachowania obecnego tempa wzrostu w perspektywie kilku lat, jednak obecne ceny akcji spółki wyceniają już sporo ryzyka względem jakości przyszłych publikacji wynikowych.

SK Hynix - Cena vs konsensus EPS

Obserwując zależność między konsensusem rynku odnośnie EPS, a ceną akcji spółki można zauważyć że cena cofnęła się już do poziomu z przełomu marca/kwietnia - mimo że wyniki wciąż pozostają wielokrotnie wyżej i przynajmniej przez jakiś czas powinny kontynuować hiperboliczne wzrosty.

W ujęciu technicznym i wskaźnikowym: