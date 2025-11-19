US OPEN: Wszystkie światła na Nvidia

Środowa sesja będzie sesją wyczekiwania. Pod koniec sesji opublikowane zostaną niezwykle istotne dane z posiedzenia FOMC a po sesji swoje wyniki opublikuje Nvidia. Amerykański rynek jednak rośnie na otwarciu, co oznacza, że mimo ostatnich 2 tygodni znacznych spadków — inwestorzy pokładają duże nadzieje w wynikach giganta podzespołów i AI. Kontrakty na indeks NASDAQ100 rosną o ponad 1,5%.

Rynek oczekuje już 12 z rzędu pobicia wyników przez Nvidia. Jednak nie jest to wystarczające, gdyż w ostatnich kwartałach wielokrotnie powtarzała się sytulacja kiedy to spółka traciła kilka procent swojej ogromnej kapitalizacji w reakcji na któryś ze wskaźników będących poniżej wyśrubowanych oczekiwań. Nie ma wątpliwości, że rozczarowanie — o które będzie łatwo — może wyzwolić kolejną falę wyprzedaży.

Dane Makroekonomiczne:

W segmencie danych makroekonomicznych, opublikowane zostały dane na temat bilansu handlowego USA. Deficyt handlowy USA zmniejszył się do 59 miliardów wobec oczekiwań na poziomie 61 miliardów i poprzedniego odczytu na poziomie 78 miliardów. Widoczne jest stopniowe, ale istotne zmniejszanie się deficytu odkąd radykalnie wzrósł on na początku obecnej kadencji Donalda Trumpa. Spodziewać można się zwiększonej presji inflacyjnej z tytułu wyczerpujących się zapasów tańszych surowców i produktów zgromadzonych przed wprowadzeniem ceł.

Opublikowane zostały również dane o zapasach ropy, które spadły więcej od oczekiwań (-3,43 wobec oczekiwanych -1,9), niespodziewanie natomiast wzrosły zapasy benzyny wobec oczekiwanego spadku o 1mn bbl.

US500 (D1)

Źródło: xStation5

Na wykresie można obserwować umiarkowanie udaną próbę negacji formującej się formacji głowy z ramionami, jednocześnie świeca na interwale D1 wykonuje objęcie hossy. Aby kompletnie zanegować formacje RGR kupujący muszą przekroczyć i utrzymać poziom wzniesienia FIBO 38.2, oporem dla nich będzie poziom 6700 i średnia EMA50. Na korzyść kupujących dodatkowo działać będzie RSI (14) w rejonie wyprzedania (45). Jeśli sprzedający chcą utrzymać niedawną inicjatywę, kurs musi pozostać poniżej poziomu FIBO 50 co pozwoli na przedłużenie ruchu spadkowego w kierunku mocnej strefy oporu na poziomie FIBO 61.8 dzie dodatkowo występuje linia trendu długoterminowego i średnia EMA100.

Wiadomości ze spółek: