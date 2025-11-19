US OPEN: Wszystkie światła na Nvidia

Środowa sesja będzie sesją wyczekiwania. Pod koniec sesji opublikowane zostaną niezwykle istotne dane z posiedzenia FOMC a po sesji swoje wyniki opublikuje Nvidia. Amerykański rynek jednak rośnie na otwarciu, co oznacza, że mimo ostatnich 2 tygodni znacznych spadków — inwestorzy pokładają duże nadzieje w wynikach giganta podzespołów i AI. Kontrakty na indeks NASDAQ100 rosną o ponad 1,5%.
Rynek oczekuje już 12 z rzędu pobicia wyników przez Nvidia. Jednak nie jest to wystarczające, gdyż w ostatnich kwartałach wielokrotnie powtarzała się sytulacja kiedy to spółka traciła kilka procent swojej ogromnej kapitalizacji w reakcji na któryś ze wskaźników będących poniżej wyśrubowanych oczekiwań. Nie ma wątpliwości, że rozczarowanie — o które będzie łatwo — może wyzwolić kolejną falę wyprzedaży.
Dane Makroekonomiczne:
W segmencie danych makroekonomicznych, opublikowane zostały dane na temat bilansu handlowego USA. Deficyt handlowy USA zmniejszył się do 59 miliardów wobec oczekiwań na poziomie 61 miliardów i poprzedniego odczytu na poziomie 78 miliardów. Widoczne jest stopniowe, ale istotne zmniejszanie się deficytu odkąd radykalnie wzrósł on na początku obecnej kadencji Donalda Trumpa. Spodziewać można się zwiększonej presji inflacyjnej z tytułu wyczerpujących się zapasów tańszych surowców i produktów zgromadzonych przed wprowadzeniem ceł.
Opublikowane zostały również dane o zapasach ropy, które spadły więcej od oczekiwań (-3,43 wobec oczekiwanych -1,9), niespodziewanie natomiast wzrosły zapasy benzyny wobec oczekiwanego spadku o 1mn bbl.
US500 (D1)
Źródło: xStation5
Na wykresie można obserwować umiarkowanie udaną próbę negacji formującej się formacji głowy z ramionami, jednocześnie świeca na interwale D1 wykonuje objęcie hossy. Aby kompletnie zanegować formacje RGR kupujący muszą przekroczyć i utrzymać poziom wzniesienia FIBO 38.2, oporem dla nich będzie poziom 6700 i średnia EMA50. Na korzyść kupujących dodatkowo działać będzie RSI (14) w rejonie wyprzedania (45). Jeśli sprzedający chcą utrzymać niedawną inicjatywę, kurs musi pozostać poniżej poziomu FIBO 50 co pozwoli na przedłużenie ruchu spadkowego w kierunku mocnej strefy oporu na poziomie FIBO 61.8 dzie dodatkowo występuje linia trendu długoterminowego i średnia EMA100.
Wiadomości ze spółek:
-
Nvidia (NVDA.US) - Spółka publikuje wyniki po zakończeniu sesji. Przed publikacją, wycena spółki rośnie o 3%.
-
DoorDash (DASH.US) - Dostawca jedzenia rośnie o ok. 3% po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji od firmy inwestycyjnej.
-
Alphabet (GOOGL.US) - Najnowszy model AI — Gemini 3, został udostępniony przez spółkę. Rynek i analitycy są pod dużym wrażeniem możliwości nowego produktu. Akcje spółki rosną o aż 6%.
-
Constellation Energy Corp. (CEG.US) - Dostawca energii rośnie o ponad 3% po tym jak spółka otrzymała zgodę i finansowanie od rządu USA na ponowne uruchomienie niesławnej elektrowni atomowej na „Three Mile Island”.
-
MP Materials (MP.US) — Spółka wydobywająca i przetwarzająca metale ziem rzadkich rośnie o ponad 4% po pozytywnej rekomendacji od banku inwestycyjnego.
-
Anglogold (AU.US) - Przedsiębiorstwa wydobywające złoto, zyskują na wycenach na fali nowych wzrostów i oczekiwań odnośnie cen złota na przyszły rok. Spółka rośnie o ponad 2%.
-
Unity Games (U.US) - Producent i dystrybutor oprogramowania do produkcji gier wchodzi we współpracę z Epic Games, cena akcji wzrasta o ponad 8%
-
Lowe’s (LOW.US) - Rynek widzi korzystne perspektywy dla firmy po ostatnich wynikach. Kurs spółki rosnie o ponad 6%.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.