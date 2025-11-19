US100 rośnie o 1% przed wynikami Nvidia📈

Środowa sesja przynosi przełamanie dotychczasowej serii strat na głównych indeksach Amerykańskich. Rynek przejmuje nowa fala optymizmu na fali wyczekiwań na publikacje wyników Nvidia. Dodatkowo, pod koniec sesji opublikowane zostaną minutki z posiedzenia FOMC.
Rynek oczekuje od Nvidia kolejnego, bo 12 z rzędu wzrostu przychodów do ok. 54 miliardów dolarów i EPS na poziomie ok. 1,25$. Spółka straciła w ciągu ostatnich 3 tygodni ponad 11% wyceny, jednak przed wynikami rośnie już o 2%.
NVDA.US (D1)
Źródło: xStation5
W górę indeksy ciągnie też niezaprzeczalny sukces Google związany z publikacją nowego modelu. Gemini 3 zaimponował inwestorom i analitykom, akcje spółki rosną o ponad 6%.
Rynek wycenia, że posiada już niezbędne informacje do oszacowania ścieżki stóp procentowych w USA. Rynek już zdyskontował prawdopodobny brak obniżki stóp procentowych z Grudniu, jednak komentarze FOMC zinterpretowane jako gołębie, alarmistyczne co do stanu gospodarki lub rynków albo dotykające tematyką perspektyw na przyszły rok, mogą sprowokować rynek do dalszych ruchów.
US100 (D1)
Źródło: xStation5
DE40: Wyprzedaż Europejskich spółek zbrojnych i technalogicznych
Palo Alto - after Earnings
Constellation Energy i Three Mile Island — Atomowa przeszłość i przyszłość
US OPEN: Wszystkie światła na Nvidia
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.