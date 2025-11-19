US100 rośnie o 1% przed wynikami Nvidia📈

Środowa sesja przynosi przełamanie dotychczasowej serii strat na głównych indeksach Amerykańskich. Rynek przejmuje nowa fala optymizmu na fali wyczekiwań na publikacje wyników Nvidia. Dodatkowo, pod koniec sesji opublikowane zostaną minutki z posiedzenia FOMC.

Rynek oczekuje od Nvidia kolejnego, bo 12 z rzędu wzrostu przychodów do ok. 54 miliardów dolarów i EPS na poziomie ok. 1,25$. Spółka straciła w ciągu ostatnich 3 tygodni ponad 11% wyceny, jednak przed wynikami rośnie już o 2%.

NVDA.US (D1)

Źródło: xStation5

W górę indeksy ciągnie też niezaprzeczalny sukces Google związany z publikacją nowego modelu. Gemini 3 zaimponował inwestorom i analitykom, akcje spółki rosną o ponad 6%.

Rynek wycenia, że posiada już niezbędne informacje do oszacowania ścieżki stóp procentowych w USA. Rynek już zdyskontował prawdopodobny brak obniżki stóp procentowych z Grudniu, jednak komentarze FOMC zinterpretowane jako gołębie, alarmistyczne co do stanu gospodarki lub rynków albo dotykające tematyką perspektyw na przyszły rok, mogą sprowokować rynek do dalszych ruchów.

US100 (D1)

Źródło: xStation5

