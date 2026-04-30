US Open: Wzrosty na Wall Street wyhamowują 📉 Akcje Caterpillar na fali po wynikach

Optymizm Wall Street dziś powoli wyhamowuje w otoczeniu mieszanego obrazu wczorajszych wyników technologicznych gigantów spośród których przegranymi są Microsoft i Meta Platforms, a wygranym Alphabet (GOOGC.US), którego akcje rosną dziś do prawie 370 USD, odbijając blisko 40% z marcowego dołka.

US100 (interwał D1)

Patrząc na wykres kontraktów na Nasdaq 100 widzimy, że byki napotkały poważny opór w pobliżu 27,600 punktów i od tej pory strefa ta posłuży rynkowi prawdopodobnie za kluczowy opór w kolejnych dniach i tygodniach. Knot aktualnej świecy dziennej wygląda na niedźwiedzi 'gravestone doji'. Podobnie MACD wskazuje na niedźwiedzie przecięcie średnich - z drugiej strony ogólny obraz sezonu wyników spółek jest wspierający dla akcji, choć wydaje się, że bez rozwiazania konfliktu na Bliskim Wschodzie o kolejny równie silny impuls może być trudno.

Wiadomości ze spółek

Meta Platforms: spółka-matka Facebooka traci około 9% po podniesieniu prognozy wydatków kapitałowych na cały rok do przedziału 125–145 mld USD, co zwiększyło obawy inwestorów dotyczące kosztów związanych z rozwojem AI. Podwyższone nakłady przyćmiły lepsze od oczekiwań wyniki za pierwszy kwartał.

Eli Lilly: gigant farmaceutyczny rośnie o około 7% po publikacji wyników za pierwszy kwartał, które wyraźnie przekroczyły oczekiwania analityków. Spółka podniosła także prognozę przychodów na cały rok do przedziału 82–85 mld USD, wobec wcześniejszych 80–83 mld USD.

Royal Caribbean: operator rejsów wycieczkowych zyskuje około 6% po publikacji najnowszych wyników finansowych. Skorygowany zysk na akcję za pierwszy kwartał wyniósł 3,60 USD, przewyższając oczekiwania analityków na poziomie 3,20 USD. Przychody osiągnęły 4,45 mld USD, nieznacznie poniżej konsensusu wynoszącego 4,46 mld USD. Spółka jednocześnie obniżyła górny zakres prognozy zysku na akcję na cały rok.