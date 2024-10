US100 cofa się po wiadomościach korporacyjnych oraz komentarzach Daly z FED

US100 oraz całe Wall Street cofa się w drugiej fazie dzisiejszej sesji po tym jak na rynek spłynęły bardzo słabe wyniki ASML, LVMH. Co więcej, presję sprzedażową w ostatnich minutach napędzają komentarze Mary Daly z FED, która zakomunikowała, że w walce z inflacją dużo jest jeszcze do zrobienia, a sama stopa neutralna FED nie powróci do historycznych wartości, a najprawdopodobniej oscylować będzie teraz w okolicach 3%.

W Europie, ale również na innych rynkach presję spadkową napędzają dzisiaj słabe wyniki dwóch kluczowych europejskich spółek:

Dane LVMH w trzecim kwartale:

Przychody: 19,08 mld EUR (szac. 20,05 mld EUR)

Przychody organiczne: -3% (szac. +0,93%)

Sprzedaż działu moda i wyroby skórzane: -5% (szac. +0,48%)

Sprzedaż produktów organicznych i alkoholi: -7% (szac. -2,41%)

Dane ASML w trzecim kwartale:

Zamówienia: 2,63 miliarda euro, -53% k/k, szacunek: 5,39 miliarda euro

Przychody netto: 7,47 miliarda euro, +20% k/k, szacunek: 7,17 miliarda euro

Marża brutto: 50,8% vs. 51,5% k/k, szacunek: 50,7%

Zysk netto: 2,08 miliarda euro, +32% k/k, szacunek: 1,91 miliarda euro

Gotówka i inne: 4,99 miliarda euro, -0.7% k/k, szacunek: 4,86 miliarda euro

Akcje ASML traciły na koniec sesji 15%, podczas gdy ADRy na akcje LVMH tracą obecnie 10%.

US100 traci obecnie 1,3% i schodzi poniżej wczorajsze minima. Na ten moment technicznie cały czas utrzymywany jest jednak trend wzrostowy. Źródło: xStation