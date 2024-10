📈US100 powiększa zyski po rolowaniu, o krok bliżej do 20 000 punktów

Kontrakty terminowe na Nasdaq 100 (US100) zyskuj膮 dzi艣 prawie 3% (prawie po艂owa tego ruchu to rolowanie), osi膮gaj膮c poziom 20 000 punkt贸w. Rynek akcji jest nap臋dzany wczorajszymi obni偶kami st贸p o 50 pb, go艂臋bimi komentarzami Powella i og贸lnym optymizmem co do agresywnego cyklu obni偶ek st贸p Fed, podczas gdy gospodarka jest nadal silna. Fed widzi stopy procentowe na poziomie 3,4% na koniec 2025 r. wobec 5% obecnie.

鈥濵a艂a euforia鈥 na Wall Street jest obecnie w du偶ej mierze nap臋dzana odbiciem akcji p贸艂przewodnik贸w, kt贸re mog膮 by膰 ogromnymi beneficjentami 禄mi臋kkiego l膮dowania芦, z silnym popytem na sztuczn膮 inteligencj臋 i prawdopodobnie wy偶szym 禄cyklicznym芦 popytem na p贸艂przewodniki, wykorzystywanym nie tylko w centrach danych, ale tak偶e w sektorze przemys艂owym

Akcje Qualcomm, Intel i AMD s膮 prawie o 3% wy偶sze, a Nvidia (NVDA.US) wzros艂a o ponad 3% w okresie przedrynkowym. Inwestorzy oczekuj膮 na dzisiejsze dane o liczbie bezrobotnych w USA i Philly Fed o 14:30聽oraz wska藕nik wyprzedzaj膮cy Conference Boards zaplanowany na 16:00. Jak na razie US30 i US500 zyskuj膮 prawie 2%, podczas gdy US2000 ro艣nie o 3,5%, a niskie stopy procentowe wspieraj膮 nastroje ameryka艅skich akcji o niskiej i 艣redniej kapitalizacji

Jednak decyzja Fed okaza艂a si臋 鈥瀢spieraj膮ca鈥 dla Wall Street i sygnalizuje og贸lny optymizm Fed co do r贸wnowagi mi臋dzy trendem inflacyjnym a gospodark膮 USA, rynki b臋d膮 niezwykle wra偶liwe na wszelkie odczyty 鈥瀝ecesyjne鈥 i inflacyjne, zw艂aszcza je艣li poka偶膮, 偶e Fed mo偶e si臋 myli膰 (obni偶aj膮c stopy zbyt p贸藕no lub zbyt mocno na pierwszym posiedzeniu, zw艂aszcza je艣li dalsze dane CPI / PCE b臋d膮 wy偶sze ni偶 oczekiwano). Mo偶emy spodziewa膰 si臋, 偶e uwaga Wall Street ponownie przeniesie si臋 na dane inflacyjne.

殴r贸d艂o: xStation5