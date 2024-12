US100 spada o 1,7%

Wyprzedaż spółek technologicznych nasila się, a liderzy rynku znajdują się pod presją pod koniec roku 📉

Szeroka wyprzedaż w sektorze technologicznym mocno ciąży dziś na amerykańskich rynkach. Liderzy branży, tacy jak Broadcom (AVGO.US) (-3,31%), Microsoft (MSFT.US) (-1,68%) i Salesforce (CRM.US) (-1,74%) przewodzą spadkom. Szczególnie widoczne jest załamanie w segmencie półprzewodników, gdzie spółki takie jak Micron Technology (MU.US) (-4,37%) i AMD (AMD.US) (-1,83%) notują znaczące straty.

Rosnące obawy o bycze momentum

Wyprzedaż uwypukla narastające obawy o kondycjęrynku - mniej niż 60% spółek z indeksu S&P 500 znajduje się obecnie powyżej swoich 200-dniowych średnich kroczących, co stanowi najsłabszy poziom w tym roku. To pogorszenie wskaźników technicznych sugeruje, że ostatnie wzrosty rynkowe były coraz bardziej skoncentrowane w grupie kilku spółek technologicznych o dużej kapitalizacji, co zwiększa podatność na gwałtowne korekty.

Odsetek spółek S&P 500 notowanych powyżej 200-dniowej średniej kroczącej. Źródło: Bloomber

Osłabienie momentum "Wspaniałej Siódemki"

Pomimo znakomitych wyników w 2024 roku, nawet spółki z grupy "Wspaniałej Siódemki" wykazują oznaki słabości. Apple stracił dziś -1,68%, oddalając się od niedawnej próby osiągnięcia historycznego kamienia milowego kapitalizacji rynkowej w wysokości 4 bilionów dolarów. NVIDIA, zazwyczaj lider rynku, spada o -0,31%, podczas gdy Meta (dawniej Facebook) traci ponad -2%.

Wpływ na cały sektor:

Osłabienie sektora technologicznego jest szeroko zakrojone:

Firmy z branży oprogramowania dla przedsiębiorstw, jak Oracle (-2,41%) i Dell (-3,62%) notują znaczące spadki

Spółki z sektora cyberbezpieczeństwa, w tym CrowdStrike (-2,53%) i Fortinet (-1,96%) znajdują się pod presją

Producenci sprzętu półprzewodnikowego, tacy jak Applied Materials (-2,70%) i Lam Research (-2,60%) doświadczają zauważalnych strat

Perspektywy na 2025:

Uczestnicy rynku wydają się realizować zyski wraz ze zbliżającym się końcem roku. Wobec oczekiwań dotyczących wolniejszego wzrostu zysków wśród spółek "Wspaniałej Siódemki" w 2025 roku, inwestorzy mogą przygotowywać się na szerszą zmianę przywództwa rynkowego w nadchodzącym roku.

Obecna wyprzedaż skutecznie zniwelowała większość grudniowych wzrostów, podważając nadzieje na rajd Świętego Mikołaja. Jednak historyczne wzorce sugerują możliwość odbicia w styczniu, szczególnie po powrocie większych wolumenów na rynek.

Historyczne wyniki w styczniu po słabych notowaniach w grudniu. Źródło: Bloomberg

US100 (interwał D1)

Indeks Nasdaq-100, reprezentowany przez kontrakt US100, notowany jest poniżej początku grudnia na poziomie 21 668. Poziom z połowy listopada na 21 255 stanowi pierwsze wsparcie dla byków, a 50-dniowa średnia krocząca na poziomie 21 078 zbiega się z maksimum z połowy lipca na poziomie 20 895, oferując dodatkowe wsparcie.

Dla niedźwiedzi kluczowe cele obejmują 100-dniową średnią kroczącą na poziomie 20 427 oraz sierpniowe maksima w okolicy 19 917, które służą jako krytyczne poziomy na południe.

Wskaźnik RSI zbliża się do kluczowego poziomu wsparcia, który wcześniej służył jako strefa odbicia, potencjalnie sygnalizując pauzę lub odwrócenie trendu. Tymczasem MACD się zawęża, ale nadal wykazuje niedźwiedzią dywergencję. Źródło: xStation