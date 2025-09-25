US100 traci 0.7% 📉

Mocne dane z USA napędzają spadki indeksów amerykańskich przed otwarciem Wall Street🗽

Kontrakty na amerykański Nasdaq 100 (US100) spadają ponad 0,7% po mocnych danych z USA, które ograniczają szanse na agresywny cykl luzowania polityki pieniężnej Fed, w tym roku. PKB wzrosło w II kw. o 3,8% znacznie powyżej 3,3% prognoz i -0,5% poprzednio. Także zamówienia na środki trwałe w sierpniu odnotowały potężny niemal 3% wzrost k/k, bijąc na głowę oczekiwania -0,3% spadku i -2,7% odczyt z poprzedniego miesiąca.

Istotny jest także fakt, że wydatki konsumpcyjne wzrosły w II kw. o 2,5%, sporo wyżej 1,6% oczekiwań i niewielkim odczycie 0,5% poprzednio. Co więcej, wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (które jeszcze dwa tygodnie temu napawały niepewnością z odczytem 263 tys.) spadły do 218 tys. wobec 233 tys. oczekiwań inwestorów, którzy zakładali, że odczyt nie będzie różnił się znacząco od 232 tys. poprzednio. Amerykański dolar zyskał w odpowiedzi na jastrzębie dane.

Z drugiej strony, stanowisko Scotta Bessenta i Donalda Trumpa w sprawie stóp jest praktycznie 'jasne' i niemal na pewno zwolennicy 'gołębiej polityki' obejmą Fed w przyszłym roku, tnąc stopy. Pytanie, czy Rezerwa Federalna 'nie przedobrzy' jeśli skłoni się ponownie ku 'ryzyku wzrostu inflacji' i jesienią nie dokona serii obniżek stóp.

Wydaje się, że właśnie niepewność co do wyniku, jaki przyniesie utrzymywanie wysokich stóp zbyt długo, w obawie o powrót inflacji, sprawiła, że inwestorzy wycofali kapitał z rynku akcji, a indeksy giełdowe spadły, choć 'mocne dane' z gospodarki USA teoretycznie powinny być pozytywne dla Wall Street, ponieważ redukują prawdopodobieństwo recesji, czy kryzysu gospodarczego na tym etapie cyklu.

Schmid z Fed przekazał dziś, że rynek pracy w USA jest 'zbalansowany', podczas gdy inflacja jest wciąż zbyt wysoka, co możemy uznać za dość jastrzębi komentarz. Goolsbee przekazał z kolei, że stopy mogą spaść mocniej, jeśli dane z USA okażą się 'stagflacyjne'. Dziś jednak trudno mówić, o stagflacji z niemal 3% wzrostem PKB r/r i mocnym odczytem z claimsów, oraz zamówień. Na ok. 30 minut przed otwarciem Wall Street US100, spada ponad 0,7%, mocniej traci US2000, który cofnął się o prawie -1,5%.

