US100 traci 0.7% 📉

Mocne dane z USA napędzają spadki indeksów amerykańskich przed otwarciem Wall Street🗽
Kontrakty na amerykański Nasdaq 100 (US100) spadają ponad 0,7% po mocnych danych z USA, które ograniczają szanse na agresywny cykl luzowania polityki pieniężnej Fed, w tym roku. PKB wzrosło w II kw. o 3,8% znacznie powyżej 3,3% prognoz i -0,5% poprzednio. Także zamówienia na środki trwałe w sierpniu odnotowały potężny niemal 3% wzrost k/k, bijąc na głowę oczekiwania -0,3% spadku i -2,7% odczyt z poprzedniego miesiąca.
- Istotny jest także fakt, że wydatki konsumpcyjne wzrosły w II kw. o 2,5%, sporo wyżej 1,6% oczekiwań i niewielkim odczycie 0,5% poprzednio. Co więcej, wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (które jeszcze dwa tygodnie temu napawały niepewnością z odczytem 263 tys.) spadły do 218 tys. wobec 233 tys. oczekiwań inwestorów, którzy zakładali, że odczyt nie będzie różnił się znacząco od 232 tys. poprzednio. Amerykański dolar zyskał w odpowiedzi na jastrzębie dane.
- Z drugiej strony, stanowisko Scotta Bessenta i Donalda Trumpa w sprawie stóp jest praktycznie 'jasne' i niemal na pewno zwolennicy 'gołębiej polityki' obejmą Fed w przyszłym roku, tnąc stopy. Pytanie, czy Rezerwa Federalna 'nie przedobrzy' jeśli skłoni się ponownie ku 'ryzyku wzrostu inflacji' i jesienią nie dokona serii obniżek stóp.
Wydaje się, że właśnie niepewność co do wyniku, jaki przyniesie utrzymywanie wysokich stóp zbyt długo, w obawie o powrót inflacji, sprawiła, że inwestorzy wycofali kapitał z rynku akcji, a indeksy giełdowe spadły, choć 'mocne dane' z gospodarki USA teoretycznie powinny być pozytywne dla Wall Street, ponieważ redukują prawdopodobieństwo recesji, czy kryzysu gospodarczego na tym etapie cyklu.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Schmid z Fed przekazał dziś, że rynek pracy w USA jest 'zbalansowany', podczas gdy inflacja jest wciąż zbyt wysoka, co możemy uznać za dość jastrzębi komentarz. Goolsbee przekazał z kolei, że stopy mogą spaść mocniej, jeśli dane z USA okażą się 'stagflacyjne'. Dziś jednak trudno mówić, o stagflacji z niemal 3% wzrostem PKB r/r i mocnym odczytem z claimsów, oraz zamówień. Na ok. 30 minut przed otwarciem Wall Street US100, spada ponad 0,7%, mocniej traci US2000, który cofnął się o prawie -1,5%.
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.