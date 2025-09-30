US100 traci mimo nowych szczytów Nvidia🗽

Ryzyko zamknięcia rządu w USA hamuje wzrosty na Wall Street 🏛️

Nastroje amerykańskiego akcji są dziś mieszane, mimo rekordowego wzrostu akcji Nvidia (NVDA.US), która dziś jako pierwsza spółka w historii przekroczyła 4,5 biliona dolarów kapitalizacji rynkowej. Sektor technologiczny w USA radzi sobie dziś bardzo solidnie; akcje CoreWeave (CRWV.US) rosną o ponad 12% po informacji wedle których firma dostarczy moc obliczeniową dla Meta Platforms (META.US). Blisko 3% tracą akcje Intela, gdzie widzimy realizację zysków po ostatnich wzrostach.

Jednocześnie lider mniejszości Senatu USA, Chuck Schmuer wskazał, że aktualnie Stany Zjednoczone są na drodze do zamknięcia rządu; uczestnicy platformy prognostycznej Kalshi wycenia 80% szans, po północy 1 października. Początkowe wzrosty po danych JOLTS, Conference Board i regionalnym wskaźniku Chicago Fed zostały w dużej mierze zniwelowane.

Wydaje się, że krótkoterminowe ryzyko zamknięcia rządu i związana z tym niepewność co do terminów publikacji danych makro, potencjalnego problemu rynku pracy, jak i długości ew. zamknięcia rządu hamują wzrosty na Wall Street. Indeks US100 walczy o wzrosty i notowany jest -0,13% w okolicach 24,780 punktów. Jednocześnie blisko -0,1% traci kontrakt na indeks dolara USDIDX. Na niepewności korzysta złoto, które jest bliskie zamknięcia września niemal 10% wzrostem.

Źródło: xStation5

Akcje Nvidii przetestowały w ostatnich dniach 50-sesyjną, wykładniczą średnią EMA50 przy 175 USD, po czym odbiły i dziś notowane są na historycznych maksimach powyżej 186 USD za walor.

Źródło: xStation5