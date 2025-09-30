Ropa odrabia straty📈OPEC zaprzecza doniesieniom Reutersa o wyższej produkcji

Sekretariat Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) wydał dziś oświadczenie, w którym zaprzeczył doniesieniom agencji Reuters, jakoby OPEC i jego sojusznicy planowali na niedzielnym spotkaniu zwiększyć produkcję ropy naftowej w listopadzie o 500 tys. baryłek dziennie. OPEC skomentował: "Na chwilę obecną dyskusję pomiędzy właściwymi ministrami dotyczące nadchodzącego posiedzenia jeszcze się nie rozpoczęły. W związku z tym Sekretariat OPEC stanowczo apeluje do mediów o zachowanie rzetelności i odpowiedzialności w przekazie, aby uniknąć podsycania niepotrzebnych spekulacji na rynku ropy." Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Cena ropy odrobiła wcześniejsze silne spadki, a notowania ropy Brent ponownie wynoszą 62,6 USD za baryłkę. Źródło: xStation5

