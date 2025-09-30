Pszenica najniżej od miesiąca!📉

Kontrakty na pszenicę tracą prawie 2,5%. Notowania pszenicy osuwają się dziś o blisko 2,5%, reagując na najnowsze dane USDA, które pokazały wyraźny wzrost zapasów tego zboża wobec ubiegłego roku. Większa dostępność surowca na rynku wywołała presję podażową i skłoniła inwestorów do redukcji pozycji długich, co przekłada się na dynamiczną korektę cen. Wzrost zapasów pszenicy może wynikać z kilku czynników, jednak obecnie najbardziej istotnym jest zmniejszony eksport. Raport wskazał na wzrost zarówno zapasów na farmach, jak i w magazynach poza farmami, co sugeruje, że podaż w całym łańcuchu jest obecnie wysoka. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną WHEAT (D1) Źródło: xStation5 Kurs spada do minimów z drugiej połowy Sierpnia. Cena porusza się w wąskim kanale konsolidacji pomiędzy 535 a 506. Dalsze spadki mogą oznaczać próbę przetestowania dolnego ograniczenia długoterminowego trendu spadkowego.

