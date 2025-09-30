czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Pszenica najniżej od miesiąca!📉

19:03 30 września 2025

Kontrakty na pszenicę tracą prawie 2,5%.

Notowania pszenicy osuwają się dziś o blisko 2,5%, reagując na najnowsze dane USDA, które pokazały wyraźny wzrost zapasów tego zboża wobec ubiegłego roku. Większa dostępność surowca na rynku wywołała presję podażową i skłoniła inwestorów do redukcji pozycji długich, co przekłada się na dynamiczną korektę cen. 

Wzrost zapasów pszenicy może wynikać z kilku czynników, jednak obecnie najbardziej istotnym jest zmniejszony eksport.  Raport wskazał na wzrost zarówno zapasów na farmach, jak i w magazynach poza farmami, co sugeruje, że podaż w całym łańcuchu jest obecnie wysoka.

Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie

Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną

WHEAT (D1) 

 

Źródło: xStation5

Kurs spada do minimów z drugiej połowy Sierpnia. Cena porusza się w wąskim kanale konsolidacji pomiędzy 535 a 506. Dalsze spadki mogą oznaczać próbę przetestowania dolnego ograniczenia długoterminowego trendu spadkowego.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót

Z ostatniej chwili

02.10.2025
12:19

DE40: Wzrosty w Europie

Dzisiejsza sesja w Europie przebiega w wyjątkowo dobrych nastrojach. Inwestorzy praktycznie na wszystkich głównych parkietach widzą zielone tablice,...

 11:16

Stopa bezrobocia w strefie euro rośnie powyżej prognoz 🚩

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,3% wobec oczekiwanych 6,2% i 6,2% poprzednio. Pomimo słabszych danych ze strefy euro, kurs EUR/USD rośnie dziś...

 10:52

PULS GPW: Apetyt na ryzyko rozpędza WIG20

Dzisiejsza sesja na GPW  rozpoczęła się od wzrostów. Indeks WIG20 rośnie o ponad 0,6% na otwarciu, co wpisuje się w szerszy pozytywny obraz...
Więcej wiadomości

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację