PULS GPW: Lekkie odbicie na początku tygodnia po piątkowych przecenach

Medicalgorithmics (MDG.PL)

szacuje, że średnie przychody miesięczne z nowych kontraktów na analizę danych EKG wzrosną do 160,2 tys. dolarów. Ostatnio spółka szacowała tę wartość w maju 2024 r., kiedy to szacunkowa wartość wyniosła 110 tys. dolarów. Oznacza to mocne perspektywy działalności spółki, wobec rozwoju wykorzystania oprogramowania z algorytmiką AI.