PILNE: Zamówienia w przemyśle w USA spadają wolniej od oczekiwań

Zamówienia w przemyśle (m/m):

Wartość: -4,8%

Prognoza: -4,9%

Poprzednio: 8,2%

Nowe zamówienia w amerykańskim przemyśle spadły w czerwcu o 4,8% do 611,7 mld dolarów, co stanowi odwrócenie części majowego wzrostu o 8,3%, podczas gdy dostawy wzrosły drugi miesiąc z rzędu o 0,5% do 602,4 mld dolarów. Niezrealizowane zamówienia kontynuowały trend wzrostowy, rosnąc o 1,0% do 1,47 bln dolarów, a stosunek niezrealizowanych zamówień do dostaw wzrósł z 6,98 do 7,03. Zapasy również wzrosły nieznacznie o 0,2% do 945,6 mld dolarów, odnotowując wzrost w ośmiu z ostatnich dziewięciu miesięcy, podczas gdy stosunek zapasów do dostaw pozostał na stałym poziomie 1,57.

W pierwszej reakcji na dane widzimy niewielkie osłabienie się dolara i utrzymanie na parze walutowej EURUSD wsparcia w okolicy 1,573.

Źródło: xStation