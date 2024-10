US2000 zyskuje 1,5% na fali wzrostu małych banków 🔎

Russell 2000 na fali wzrost贸w

Indeks Russell 2000 zyska艂 na warto艣ci 1,45% w 艣rod臋, osi膮gaj膮c najwy偶szy poziom od lipca br. i zbli偶aj膮c si臋 do rekord贸w z 2021 roku. Silne wyniki sektora finansowego, zw艂aszcza bank贸w, nap臋dzaj膮 ten rajd. Inwestorzy coraz ch臋tniej przenosz膮 kapita艂 z technologicznych gigant贸w do mniejszych sp贸艂ek, szczeg贸lnie w sektorze finansowym, korzystaj膮c z obni偶ki st贸p procentowych.

Banki na plusie

ETF SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) odnotowa艂 czwarty z rz臋du dzie艅 wzrost贸w, osi膮gaj膮c najwy偶szy poziom od marca 2023 r. Silne wyniki finansowe takich gigant贸w jak Morgan Stanley (+6,8%) czy U.S. Bancorp (+4,3%) podsycaj膮 optymizmu na rynku.

Perspektywy

Analitycy wskazuj膮, 偶e prze艂amanie przez Russell 2000 poziomu 2300 punkt贸w otworzy drog臋 do powrotu do historycznych szczyt贸w powy偶ej 2450 punkt贸w, co oznacza艂oby wzrost o 6,5%. Optymistyczne dane makroekonomiczne i oczekiwania na dalsze obni偶ki st贸p procentowych sprzyjaj膮 takim prognozom.

Co to oznacza?

Zmiany na rynku wskazuj膮 na rosn膮ce zaufanie inwestor贸w do ameryka艅skiej gospodarki i perspektyw dla mniejszych sp贸艂ek. Sektor finansowy odgrywa kluczow膮 rol臋 w tym trendzie.

殴r贸d艂o: xStation 5