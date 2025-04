US30 traci prawie 1.3% na fali 20% załamania cen akcji United Health Group po wynikach 📉

Kontrakty terminowe na indeks Dow Jones Industrial Average (US30) trac膮 prawie 1.3% po tym jak jedna z najwi臋kszych sp贸艂ek w indeksie i najwi臋kszy ubezpieczyciel zdrowotny w USA, United Health Group (UNH.US) notuje prawie 20% spadki w handlu przed otwarciem rynku w USA.

Firma obni偶y艂a roczne prognozy, powo艂uj膮c si臋 na rosn膮ce koszty i przedstawi艂a przychody i zysk na akcj臋 poni偶ej prognoz. Fakt, 偶e od pocz膮tku roku do sp贸艂ki do艂膮czy艂o 780 000 nowych klient贸w, nie znalaz艂 zadowalaj膮cego odzwierciedlenia w zyskach. Negatywnie na wynik wp艂yn臋艂y te偶聽zmiany w strukturze cz艂onk贸w obj臋tych us艂ugami Optum Health (ni偶sze聽 poziomy refundacji).

Negatywnie na wynik wp艂yn臋艂y te偶聽zmiany w strukturze cz艂onk贸w obj臋tych us艂ugami poziomy refundacji). Sp贸艂ka, jak i ca艂y sektor zdrowotny w USA walczy z wysokimi kosztami od po艂owy 2023 roku, a w I kwartale wyniki UNH obci膮偶y艂 du偶y wzrost zapotrzebowania na Medicare w grupie os贸b starszych. Wraz ze spadkiem akcji sp贸艂ki przed otwarciem taniej膮 tak偶e inne sp贸艂ki z bran偶y m.in. Cigna, Elevens Helth, Humana czy CVS Healh.

Rozczarowuj膮ce prognozy przy膰miewaj膮 wyniki

W pierwszym kwartale 2025 r. przychody sp贸艂ki wynios艂y 109,6 mld USD, co oznacza wzrost o 9,8 mld USD rok do roku i 9,1 mld USD kwartalnie.聽Zysk operacyjny osi膮gn膮艂 poziom 9,1 mld USD i sporo wzr贸s艂 r/r jak i k/k (blisko 13% w obu przypadkach), a mar偶a netto wynios艂a 5,7%, wobec 5,5% w ostatnim kwartale 2024 roku. Wska藕nik koszt贸w opieki medycznej wzr贸s艂 do 84,8%, wobec 84,3% rok wcze艣niej. Zarz膮d zapowiedzia艂 dzia艂ania naprawcze i utrzymanie d艂ugofalowego celu wzrostu zysk贸w na poziomie 13鈥16% rocznie.

Nie same wyniki, a zrewidowane zdecydowanie ni偶ej prognozy spowodowa艂y lawinowy, jeden z najwi臋kszych w historii spadek cen akcji UNH. Firma oczekuje, 偶e skorygowany zysk w 2025 roku wyniesie mi臋dzy 26 a 26,5 USD za akcj臋 wobec 29,5 do 30 prognozowanych poprzednie. Analitycy ankietowani w LSEG oczekiwali, 偶e sp贸艂ka w tym roku zaraportuje ponad 29,7 USD na akcj臋.

Optum Health nadal planuje obj膮膰 opiek膮 650 000 nowych pacjent贸w w tym roku; w ramach聽nowego modelu.

Przep艂ywy pieni臋偶ne z dzia艂alno艣ci operacyjnej wynios艂y 5,5 mld USD .

Warto艣膰 zwrot贸w dla akcjonariuszy w formie dywidend i skupu akcji wynios艂a niemal 5 mld USD .

Zwrot z kapita艂u w艂asnego (ROE)聽sp贸艂ki si臋gn膮艂 bardzo wysokiego poziomu聽26,8%.

Akcje UNH.US (interwa艂 D1)

Akcje sp贸艂ki w handlu przed otwarciem rynku w USA notowane s膮 w okolicach 470 USD za walor, co wskazuje na mo偶liwy test 38,2 zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej z 2020 roku i t膮pni臋cie o blisko 10% wzgl臋dem EMA200 (czerwona linia).

聽

殴r贸d艂o: xStation5