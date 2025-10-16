J.B. Hunt zyskuje 18% po mocnych wynikach kwartalnych 🚀

J.B. Hunt opublikował wczoraj po zamknięciu sesji wyniki za III kwartał 2025 r. Miniony okres był solidny mimo płaskich przychodów, które utrzymały się na poziomie 3,05 mld USD. Zysk operacyjny wzrósł o 8% do 242,7 mln USD, a zysk na akcję (EPS) zwiększył się o 18% do 1,76 USD. Na wyniki pozytywnie wpłynęła strukturalna redukcja kosztów, lepsza produktywność i niższe koszty transportu zewnętrznego, częściowo zrównoważone przez wyższe wynagrodzenia kierowców i koszty sprzętu. CEO Shelley Simpson potwierdziła zaufanie do długoterminowej strategii opartej na doskonałości operacyjnej, bezpieczeństwie i dalszej redukcji kosztów obsługi.

Kluczowe wskaźniki finansowe

Przychody: 3,05 mld USD (≈ bez zmian r/r)

Zysk operacyjny: 242,7 mln USD (+8% r/r)

Zysk na akcję (EPS): 1,76 USD (vs. 1,49 USD; +18%) JBI (Intermodal): przychody 1,52 mld USD (-2%); zysk operacyjny 125,0 mln USD (+12%); wolumen -1% (East +6%, Transcon -6%); przychód/ładunek -1% DCS: przychody 864 mln USD (+2%); zysk operacyjny 104,3 mln USD (+9%); produktywność +3%; liczba ciężarówek -1%; retencja ~95% ICS: przychody 276 mln USD (-1%); zysk operacyjny $(0,8) mln USD (poprawa z $(3,3) mln USD); wolumen -8%; przychód/ładunek +9%; marża brutto 15,0% (z 17,9%); baza przewoźników +13% FMS: przychody 206 mln USD (-5%); zysk operacyjny 6,9 mln USD (-42%) JBT (Truckload): przychody 190 mln USD (+10%); zysk operacyjny 7,4 mln USD (-9%); ładunki +14%; przychód/ładunek ex-fuel -4%; rotacja naczep +19%



Trendy w poszczególnych segmentach były mieszane, ale poprawiały się dzięki wzrostowi efektywności. Zarząd kontynuuje koncentrację na zrównoważeniu sieci (zwłaszcza Transcon), zwiększaniu produktywności i utrzymywaniu dyscypliny kosztowej.

Podczas konferencji prasowej zarząd zaprezentował pewną strategię opartą na trzech filarach — doskonałości operacyjnej, skalowania dotychczasowych inwestycji oraz „naprawy” marż. Program „obniżania kosztu obsługi” o 100 mln USD realizuje się szybciej od planu: w III kw. zmaterializowano >20 mln USD. Oczekuje, że większość oszczędności ujawni się w 2026 r.

Technologia pozostaje szeroko implementowana w strukturach spółki. Do tej pory jest to ok. 50 wdrożonych agentów AI; w 60% zautomatyzowane check calle u przewoźników, w 73% zautomatyzowane zlecenia akceptowane automatycznie, ~80% faktur bezdotykowo, ~2 mln dynamicznych wycen rocznie. W przeliczeniu firma zautomatyzowała już ok 100 tys. Godzin rocznie pracy.

Wyzwania

Płace/świadczenia i ubezpieczenia pozostają największymi wyzwaniami planistycznymi na 2026 r.; branża prawdopodobnie potrzebuje jednocyfrowych podwyżek cen, by odzyskać zdrowie.



JBHT zyskuje dzisiaj prawie 19% i testuje szczyty z lutego tego roku.