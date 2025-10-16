J.B. Hunt zyskuje 18% po mocnych wynikach kwartalnych 🚀

J.B. Hunt opublikował wczoraj po zamknięciu sesji wyniki za III kwartał 2025 r. Miniony okres był solidny mimo płaskich przychodów, które utrzymały się na poziomie 3,05 mld USD. Zysk operacyjny wzrósł o 8% do 242,7 mln USD, a zysk na akcję (EPS) zwiększył się o 18% do 1,76 USD. Na wyniki pozytywnie wpłynęła strukturalna redukcja kosztów, lepsza produktywność i niższe koszty transportu zewnętrznego, częściowo zrównoważone przez wyższe wynagrodzenia kierowców i koszty sprzętu. CEO Shelley Simpson potwierdziła zaufanie do długoterminowej strategii opartej na doskonałości operacyjnej, bezpieczeństwie i dalszej redukcji kosztów obsługi.
Kluczowe wskaźniki finansowe
- Przychody: 3,05 mld USD (≈ bez zmian r/r)
- Zysk operacyjny: 242,7 mln USD (+8% r/r)
- Zysk na akcję (EPS): 1,76 USD (vs. 1,49 USD; +18%)
- JBI (Intermodal): przychody 1,52 mld USD (-2%); zysk operacyjny 125,0 mln USD (+12%); wolumen -1% (East +6%, Transcon -6%); przychód/ładunek -1%
- DCS: przychody 864 mln USD (+2%); zysk operacyjny 104,3 mln USD (+9%); produktywność +3%; liczba ciężarówek -1%; retencja ~95%
- ICS: przychody 276 mln USD (-1%); zysk operacyjny $(0,8) mln USD (poprawa z $(3,3) mln USD); wolumen -8%; przychód/ładunek +9%; marża brutto 15,0% (z 17,9%); baza przewoźników +13%
- FMS: przychody 206 mln USD (-5%); zysk operacyjny 6,9 mln USD (-42%)
- JBT (Truckload): przychody 190 mln USD (+10%); zysk operacyjny 7,4 mln USD (-9%); ładunki +14%; przychód/ładunek ex-fuel -4%; rotacja naczep +19%
Trendy w poszczególnych segmentach były mieszane, ale poprawiały się dzięki wzrostowi efektywności. Zarząd kontynuuje koncentrację na zrównoważeniu sieci (zwłaszcza Transcon), zwiększaniu produktywności i utrzymywaniu dyscypliny kosztowej.
Podczas konferencji prasowej zarząd zaprezentował pewną strategię opartą na trzech filarach — doskonałości operacyjnej, skalowania dotychczasowych inwestycji oraz „naprawy” marż. Program „obniżania kosztu obsługi” o 100 mln USD realizuje się szybciej od planu: w III kw. zmaterializowano >20 mln USD. Oczekuje, że większość oszczędności ujawni się w 2026 r.
Technologia pozostaje szeroko implementowana w strukturach spółki. Do tej pory jest to ok. 50 wdrożonych agentów AI; w 60% zautomatyzowane check calle u przewoźników, w 73% zautomatyzowane zlecenia akceptowane automatycznie, ~80% faktur bezdotykowo, ~2 mln dynamicznych wycen rocznie. W przeliczeniu firma zautomatyzowała już ok 100 tys. Godzin rocznie pracy.
Wyzwania
Płace/świadczenia i ubezpieczenia pozostają największymi wyzwaniami planistycznymi na 2026 r.; branża prawdopodobnie potrzebuje jednocyfrowych podwyżek cen, by odzyskać zdrowie.
J.B. Hunt (JBHT.US)
JBHT zyskuje dzisiaj prawie 19% i testuje szczyty z lutego tego roku.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.