Akcje Salesforce odbijają 8% na fali optymistycznych informacji 📈

• Salesforce podnosi prognozy przychodów powyżej 60 mld USD do roku fiskalnego 2030, przebijając oczekiwania analityków wynoszące 58,37 mld USD.
• Segment Data & AI wzrósł aż o 120% r/r, osiągając 1,2 mld USD przychodów w II kwartale.
• Platforma Agentforce AI wygenerowała 440 mln USD rocznego przychodu powtarzalnego (ARR).
• Spółka ogłasza program skupu akcji własnych o wartości 7 mld USD.
Podczas konferencji Dreamforce Investor Event Salesforce przedstawił odważną prognozę — przychody przekroczą 60 miliardów dolarów do roku fiskalnego 2030. Cel ten przewyższa konsensus Wall Street (58,37 mld USD) i nie obejmuje jeszcze spodziewanych zysków z przejęcia Informatica za 8 mld USD, które ma zostać sfinalizowane w najbliższym czasie. Akcje spółki rosną dziś o prawie 8%. Spółka oczekuje organicznego wzrostu CAGR przekraczającego 10% w latach 2026–2030, co podkreśla jej stabilny potencjał ekspansji w segmencie chmurowym i AI. Nowa strategia Salesforce zakłada osiągnięcie tzw. „50 by FY30”, czyli kombinacji 50% wzrostu subskrypcji oraz marży operacyjnej w ujęciu non-GAAP.
To długofalowy plan równoważący ekspansję przychodów z poprawą efektywności kosztowej, kluczowy w kontekście konkurencji z Microsoftem i Oracle.
AI jako motor napędowy
• Segment Data & AI w II kwartale osiągnął 1,2 mld USD przychodów, co stanowi 120% wzrost rok do roku.
• Platforma Agentforce AI wygenerowała 440 mln USD ARR, a według spółki ten wynik może się potroić lub nawet poczwórzyć wraz z pełnym wdrożeniem u klientów.
• Agentforce 360, nowa wersja platformy, została uruchomiona globalnie i integruje wszystkie produkty chmurowe Salesforce. Umożliwia automatyzację procesów, obsługę klientów i analizę danych w czasie rzeczywistym.
W najnowszej wersji Agentforce 360 Salesforce rozszerzył współpracę z Alphabet Inc., integrując chatbota Gemini bezpośrednio z Atlas Reasoning Engine, czyli „mózgiem” platformy Agentforce.
Dzięki temu system zyskał możliwość tworzenia i obsługi zaawansowanych agentów AI, zdolnych do automatyzacji złożonych procesów biznesowych.
Przejęcie Informatica za 8 mld USD to kolejny krok w kierunku integracji zarządzania danymi i AI. Dzięki temu Salesforce wzmocni swoje kompetencje w zakresie data governance, automatyzacji oraz modeli decyzyjnych opartych na sztucznej inteligencji. Po publikacji prognozy akcje Salesforce zyskały ponad 5% w notowaniach przedsesyjnych, choć od początku roku spadły o ok. 29%.
Jednocześnie większość domów maklerskich podtrzymała pozytywne rekomendacje:
-
KeyBanc – Overweight, cel 400 USD
-
Canaccord Genuity – Buy, cel 300 USD
-
BofA Securities – Buy, cel 325 USD
-
Wolfe Research – Outperform, cel 310 USD
-
Needham – Buy, cel 400 USD
-
Stifel – Buy, cel 300 USD
Według analityków, rosnące wartości nowych kontraktów (net-new business) oraz średnia wartość zamówienia (AOV) sugerują, że moment przyspieszenia wzrostu jest coraz bliżej.
Nowa faza rozwoju Salesforce opiera się na trzech filarach. Są nimi:
-
Integracja AI i danych – połączenie Agentforce 360 z Gemini i nadchodzące przejęcie Informatica.
-
Efektywność finansowa – strategia „50 by FY30” i 7 mld USD programu skupu akcji.
-
Wzrost organiczny – ponad 10% CAGR i przychody powyżej 60 mld USD do 2030 roku.
Salesforce wchodzi w dekadę, w której sztuczna inteligencja stanie się centrum strategii biznesowej, a firma pozycjonuje się jako jeden z głównych beneficjentów cyfrowej transformacji przedsiębiorstw.
Źródło: xStation5
