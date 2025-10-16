Akcje Salesforce odbijają 8% na fali optymistycznych informacji 📈

Najważniejsze wnioski • Salesforce podnosi prognozy przychodów powyżej 60 mld USD do roku fiskalnego 2030, przebijając oczekiwania analityków wynoszące 58,37 mld USD.

• Segment Data & AI wzrósł aż o 120% r/r, osiągając 1,2 mld USD przychodów w II kwartale.

• Platforma Agentforce AI wygenerowała 440 mln USD rocznego przychodu powtarzalnego (ARR).

• Spółka ogłasza program skupu akcji własnych o wartości 7 mld USD.



Podczas konferencji Dreamforce Investor Event Salesforce przedstawił odważną prognozę — przychody przekroczą 60 miliardów dolarów do roku fiskalnego 2030. Cel ten przewyższa konsensus Wall Street (58,37 mld USD) i nie obejmuje jeszcze spodziewanych zysków z przejęcia Informatica za 8 mld USD, które ma zostać sfinalizowane w najbliższym czasie. Akcje spółki rosną dziś o prawie 8%. Spółka oczekuje organicznego wzrostu CAGR przekraczającego 10% w latach 2026–2030, co podkreśla jej stabilny potencjał ekspansji w segmencie chmurowym i AI. Nowa strategia Salesforce zakłada osiągnięcie tzw. „50 by FY30”, czyli kombinacji 50% wzrostu subskrypcji oraz marży operacyjnej w ujęciu non-GAAP.

To długofalowy plan równoważący ekspansję przychodów z poprawą efektywności kosztowej, kluczowy w kontekście konkurencji z Microsoftem i Oracle.

AI jako motor napędowy

• Agentforce 360, nowa wersja platformy, została uruchomiona globalnie i integruje wszystkie produkty chmurowe Salesforce. Umożliwia automatyzację procesów, obsługę klientów i analizę danych w czasie rzeczywistym.

W najnowszej wersji Agentforce 360 Salesforce rozszerzył współpracę z Alphabet Inc., integrując chatbota Gemini bezpośrednio z Atlas Reasoning Engine, czyli „mózgiem” platformy Agentforce.

Dzięki temu system zyskał możliwość tworzenia i obsługi zaawansowanych agentów AI, zdolnych do automatyzacji złożonych procesów biznesowych.

Przejęcie Informatica za 8 mld USD to kolejny krok w kierunku integracji zarządzania danymi i AI. Dzięki temu Salesforce wzmocni swoje kompetencje w zakresie data governance, automatyzacji oraz modeli decyzyjnych opartych na sztucznej inteligencji. Po publikacji prognozy akcje Salesforce zyskały ponad 5% w notowaniach przedsesyjnych, choć od początku roku spadły o ok. 29%.

Jednocześnie większość domów maklerskich podtrzymała pozytywne rekomendacje:

KeyBanc – Overweight, cel 400 USD

Canaccord Genuity – Buy, cel 300 USD

BofA Securities – Buy, cel 325 USD

Wolfe Research – Outperform, cel 310 USD

Needham – Buy, cel 400 USD

Stifel – Buy, cel 300 USD

Według analityków, rosnące wartości nowych kontraktów (net-new business) oraz średnia wartość zamówienia (AOV) sugerują, że moment przyspieszenia wzrostu jest coraz bliżej.

Nowa faza rozwoju Salesforce opiera się na trzech filarach. Są nimi:

Integracja AI i danych – połączenie Agentforce 360 z Gemini i nadchodzące przejęcie Informatica. Efektywność finansowa – strategia „50 by FY30” i 7 mld USD programu skupu akcji. Wzrost organiczny – ponad 10% CAGR i przychody powyżej 60 mld USD do 2030 roku.

Salesforce wchodzi w dekadę, w której sztuczna inteligencja stanie się centrum strategii biznesowej, a firma pozycjonuje się jako jeden z głównych beneficjentów cyfrowej transformacji przedsiębiorstw.

