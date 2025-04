US500 traci 0.45% przed ADP i ogłoszeniem taryf przez Trumpa 🖋️📉

Dzisiaj o godzinie 14:15 poznamy pierwszy raport z ameryka┼äskiego rynku pracy za marzec ÔÇö ADP, przed pi─ůtkowym oficjalnym raportem NFP. Konsensus Bloomberga wskazuje na umiarkowany wzrost o oko┼éo 120 tys. nowych miejsc pracy. Oznacza to popraw─Ö w por├│wnaniu z 77 tys. w lutym, kt├│ry by┼é najni┼╝szym odczytem od lipca 2024 roku.┬á

Rynek pracy znajdzie si─Ö w centrum uwagi Wall Street i bior─ůc pod uwag─Ö ostatnie wypowiedzi cz┼éonk├│w Fed i obawy o spowolnienie gospodarcze i recesj─Ö

Ni┼╝szy, od prognoz odczyt mo┼╝e spotka─ç si─Ö z negatywn─ů reakcj─ů indeks├│w, kt├│re chcia┼éyby zobaczy─ç dan daj─ůce wiar─Ö,, ┼╝e gospodarka USA nie kurczy si─Ö w szybkim tempie.

Silna kondycja prywatnego rynku pracy mo┼╝e by─ç po┼╝─ůdana tym bardziej, bior─ůc pod uwag─Ö zwolnienia w ameryka┼äskim sektorze publicznym, kt├│re prawdopodobnie przyspiesz─ů z obecnych poziom├│w.

Oczekiwania s─ů ostro┼╝ne ze wzgl─Ödu na ostatnie zawirowania gospodarcze, szczeg├│lnie w zwi─ůzku z maj─ůc─ů si─Ö dzi┼Ť ukaza─ç list─ů nowych ce┼é w USA, kt├│re mog─ů wp┼éyn─ů─ç na nastroje zwi─ůzane z zatrudnieniem. Wydaje si─Ö, ┼╝e utrzymuj─ůca si─Ö niepewno┼Ť─ç mo┼╝e przynajmniej do czasu jej spadku sprawia─ç, i┼╝ firmy wstrzymuj─ů zatrudnianie - nawet je┼Ťli sam biznes jeszcze nie spowolni┼é. ┼╣r├│d┼éo: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Presja ze strony ISM

Argumentem przemawiaj─ůcym za negatywnym zaskoczeniem podczas dzisiejszego odczytu mo┼╝na zdecydowanie uzna─ç bardzo niskie dane ISM dla sektora zatrudnienia. Wczorajszy raport z przemys┼éu, za marzec pokaza┼é znacznie ni┼╝szy odczyt w marcu, na poziomie 44,7 punkt├│w. Taki spadek mo┼╝e zwiastowa─ç s┼éabe odczyty z rynku pracy.┬á

Warto pami─Öta─ç, ┼╝e raport NFP (zamiast ADP, aby pokaza─ç d┼éu┼╝sz─ů histori─Ö danych) w ubieg┼éym miesi─ůcu wypad┼é wy┼╝ej od ADP, co cz─Ö┼Ťciowo t┼éumaczy r├│┼╝nic─Ö mi─Ödzy NFP i ISM dla zatrudnienia obecnie.┬á

Polityka celna Trumpa pozostaje w centrum uwagi

Mimo wysokiej wagi tego raportu w normalnych warunkach, w dniu dzisiejszym jest ona praktycznie marginalna. Ca┼ékowita uwaga rynk├│w skoncentruje si─Ö dzi┼Ť na publikacji listy taryf dla partner├│w handlowych USA, kt├│ra poznamy o godzinie 22:00 polskiego czasu (8:00 PM GMT).

Raport ADP pojawia si─Ö w kluczowym momencie, gdy firmy zmagaj─ů si─Ö z niepewno┼Ťci─ů polityczn─ů, w tym niedawno wprowadzonego 25% c┼éa na import samochod├│w oraz spodziewanych kolejnych dzia┼éa┼ä.┬á

S┼éabszy od oczekiwa┼ä wzrost zatrudnienia w lutym ÔÇö znacznie poni┼╝ej prognozowanych 140 tys. uwydatni┼é spowolnienie w sektorach takich jak handel i transport, co przypisuje si─Ö obawom zwi─ůzanym z c┼éami i ostro┼╝nym wydatkom konsument├│w.┬á

W marcu sektory nastawione na konsumenta, takie jak turystyka i gastronomia, mog─ů wykaza─ç si─Ö wzgl─Ödn─ů odporno┼Ťci─ů, podczas gdy produkcja przemys┼éowa, z powodu napi─Ö─ç handlowych mo┼╝e wypa┼Ť─ç s┼éabiej.┬á

Jak zareaguje rynek?

Dzisiejsze og┼éoszenie stawek celnych przez Trumpa mo┼╝e rzutowa─ç na odbi├│r danych z raportu ADP. Je┼Ťli nowe c┼éa b─Öd─ů oznacza─ç eskalacj─Ö ogranicze┼ä handlowych, rynki mog─ů zinterpretowa─ç ewentualny wzrost zatrudnienia jako tymczasowy (a rozczarowuj─ůce dane, jako tym bardziej negatywne),, co mog┼éoby podtrzyma─ç wysoki popyt na bezpieczne aktywa, takie jak z┼éoto i na┼éo┼╝y─ç presj─Ö na indeksy. Z kolei ┼éagodniejsze stanowisko w sprawie ce┼é mog┼éoby zwi─Ökszy─ç zaufanie do przysz┼éej kondycji rynku pracy oraz zmniejszy─ç ryzyko nadchodz─ůcego spowolnienia. Bez wzgl─Ödu na scenariusz, wydaje si─Ö, ┼╝e reakcja rynku na raport ADP b─Ödzie kr├│tkoterminowa. A tym, co dzisiaj naprawd─Ö interesuje inwestor├│w, jest przem├│wienie Trumpa o godzinie 22:00 czasu polskiego.┬á

Źródło: xStation 5