⏬US500 traci 0,5%

Najważniejszy amerykański indeks testuje 250 sesyjną średnią

Początek nowego tygodnia nie przynosi ulgi na amerykańskim rynku akcji. Tuż przed sesją obserwowaliśmy wyprzedaż kluczowych spółek technologicznych takich jak Alphabet (-2,6%), Tesla (-4,0%), Microsoft (-1,5%), Apple (-1,3%), Meta (-2,65%), Nvidia (-2,6%), Amazon (-2,1%). Analitycy zaczynają również powoli rewidować swoje oczekiwania dotyczące wzrostu indeksu S&P 500 w tym roku. JP Morgan wskazuje, że wcześniejsza konserwatywna prognoza na poziomie 6500 punktów może się nie zmaterializować w tym roku, ze względu na dużą zmienność i niepewność.





Prognozy dotyczące poziomu S&P500 na koniec roku wśród strategów na Wall Street przestały rosnąć, co jest dosyć negatywną oznaką z perspektywy historycznej. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Od strony technicznej obserwujemy również bardzo słabe sygnały. US500 przekroczył w zeszłym tygodniu średnią 200 sesyjną i obecnie notowany jest ok 1,3% niżej niż ta średnia. W piątek doszło również do testu średniej 250 sesyjnej, która w tym momencie znajduje się na poziomie 5670 punktów. Ostatnio podobną sytuację obserwowaliśmy w październiku 2023 roku - wtedy US500 spadł o ok. 4% poniżej 200 sesyjnej średniej oraz 2,5% poniżej 250 sesyjnej średniej. Z kolei w kwietniu 2022 roku obserwowaliśmy zejście na dłużej poniżej wskazanych średnich. Wtedy US500 znajdował się poniżej tych technicznych wskaźników przez niemal rok.





US500 traci od szczytów z drugiej połowy lutego ok. 7,5% i schodzi poniżej 5700 punktów. Źródło: xStation5