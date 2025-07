Czy Meta zapowie rekordowy CAPEX? Co pokażą wyniki giganta social media?

Meta to nie tylko spółka zajmująca się social media. To również gigant reklamowy oraz spółka mocno zaangażowana w nowe technologie, związane nie tylko z AI, ale również z rozszerzoną rzeczywistością. Spółka od niemal 3 lat zaskakuje z kwartału na kwartał lepszymi wynikami. Czy tak będzie również teraz?

Kluczowe oczekiwania finansowe i operacyjne

Przychody : 44,8 mld USD (oczekiwany wzrost 14,7% r/r) wobec wytycznych spółki 42,5-45,5 mld.

EPS : 5,89 USD (oczekiwany wzrost 14,1% r/r) wobec 5,16 USD rok temu.

Przychody z reklam : 44,1 mld USD przy wzroście wyświetleń o 6,9% i cen o 7,6%

Reality Labs : 386 mln USD przychodów przy stracie operacyjnej -4,9 mld USD

CapEx : Potencjalna podwyżka z obecnych wytycznych 64-72 mld USD, analitycy spodziewają się 67,8 mld USD

Marża operacyjna: : 38,3% przy przychodach operacyjnych 17,2 mld USD

Dzienni aktywni użytkownicy : 3,42 mld użytkowników w ekosystemie Family of Apps

Threads : 350M+ zarejestrowanych użytkowników

Meta AI : Status osiągnięcia 1B miesięcznych aktywnych użytkowników

Implikowana zmiana ceny: +/- 7,4% po wynikach (historycznie reakcje +/- 5%)



CapEx - czy dalsze większe wydatki mają sens?

Największą niewiadomą pozostaje CapEx na 2025 rok. Meta już w Q1 podniosła guidance z 60-65 mld USD do 64-72 mld USD. Wiele wskazuje na to, że spółka może poinformować o Capexie powyżej 72 mld USD. Powodem powiększonych wydatków ma być wąskie fardło w mocy obliczeniowej, co ma wpływać na algorytmy reklamowe oraz AI. Dodatkowo rosną koszty dostawców, czyli przede wszystkim ze strony Nvidii oraz AMD. Wpływ mają mieć również amerykańskie cła. Spółka prawdopodobnie wskaże również na zwiększone zapotrzebowanie na GPU, w celu trenowania modeli Llama. Warto również przypomnieć, że ostatnie wyniki Alphabet pokazały podniesienie CAPEXu o 10 mld USD.

Inwestorzy mogą jednak zadawać sobie pytanie. Czy podwyżka CapEx w Q1 przełożyła się na wzrost rzeczywistej mocy obliczeniowej, czy tylko na wyższe koszty tego samego sprzętu? CFO Susan Li przyznała w Q1:

"Even with the capacity that we're bringing online in 2025, we are having a hard time meeting the demand that teams have for compute resources".

Pozytywny sygnał stanowi fakt, że Alphabet przy swojej podwyżce wydatków nie wspominał o cłach jako kluczowym czynniku - 2/3 dodatkowych wydatków przeznaczono na serwery, 1/3 na centra danych.

Reality Labs - ciągły problem rentowności

Reality Labs pozostaje największym punktem bólu dla inwestorów - przy przychodach zaledwie 386 mln USD (0,9% całości) generuje stratę operacyjną -4,9 mld USD kwartalnie, co daje szacowaną roczną stratę niemal 20 mld USD.

Pozytywnym aspektem dla segmentu Reality Labs jest partnerstwo z Andruil, co przekłada się na 100 milionowy kontrakt z Pentagonem. Meta otworzyła również fizyczny sklep z produktami Realiy Lubs w Burlingame w stanie Kalifornia. Spółka planuje również na szerszą monetyzację okularów Rayban AR

Z drugiej strony od strony negatywów warto zwrócić uwagę, że spółka nie prezentuje widocznej ścieżki dojścia do rentowności. Koszty związane z R&D rosną, natomiast przychody uległy stagnacji i oscylują między 300-400 milionów USD. Warto również podkreślić, że chociaż spółka jest jednym z liderów na rynku rozszerzonej rzeczywistości, to jednak musi liczyć się z konkurencją takich produktów jak Apple Vision Pro.

Jeśli spółka będzie pokazywała wzrost rentowności w innych segmentach, inwestorzy w dalszym ciągu mogą nie przykładać dużej wagi do Reality Labs. Z drugiej strony, coraz częściej mówi się, że potrzeba konkretnego planu ograniczenia strat lub znacznego zwiększenia przychodów z tego segmentu.

Wycena - wciąż atrakcyjna na tle innych spółek Mag7

Meta prezentuje się relatywnie atrakcyjnie wśród spółek Magnificent 7. Forward EV do Ebitdy, czy Forward PE jest drugim najniższym wśód całej grupy. Na tle historycznych wartości wskaźników, spółka jest minimalnie droższa niż 2 letnia średnia wszystkich wskaźników.

Meta w kontekście historycznym oraz na tle innych spółek z Mag7. Źródło: Bloomberg FInance LP

Wskaźnik Forward EV/EBITDA pozostaje na podwyższonym poziomie, ale znajduje się niedaleko 1 odchylenia standardowego od 2 letniej średniej. Warto wspomnieć, że jest to jeden z najniższych wskaźników wśród spółek Mag7 czy innych mniejszych spółek technologicznych. Meta wciąż bardzo silnie rośnie pod względem wyników, dlatego minimalnie podwyższone wskaźniki wyceny nie stanowią problemu. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Kluczowe czynniki ryzyka oraz szanse dla spółki

Wśród głównych ryzyk dla Meta należy wymienić zniesienie ulgi importowej (de minimis exemption), które już teraz przekłada się na spadek wydatków azjatyckich eksporterów e-commerce na reklamy w USA. Dodatkowym zagrożeniem pozostaje rosnąca inflacja inwestycji CapEx – istnieje ryzyko, że spółka będzie musiała płacić coraz więcej za tę samą moc obliczeniową, co ograniczy realny wzrost infrastruktury. Wciąż bolesnym punktem są także ogromne straty Reality Labs, które na razie nie wykazują poprawy rentowności mimo wysokich nakładów. Do tego dochodzi rosnąca presja regulacyjna zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych.

Z drugiej strony, Meta dysponuje istotnymi czynnikami wzrostu. Monetyzacja rozwiązań AI (m.in. dzięki Llama) już zwiększa zaangażowanie użytkowników na platformach, co przekłada się na większy potencjał reklamowy. Perspektywy daje także wprowadzanie reklam na Threads (z bazą ponad 350 mln użytkowników w 30+ krajach) oraz dynamiczny rozwój WhatsApp Business, gdzie dopiero rozpoczyna się implementacja reklam do bazy miliardów użytkowników. Dodatkowo, ciągłe poprawy efektywności algorytmów reklamowych dzięki wykorzystaniu AI mogą dalej wzmacniać konkurencyjność i wyniki finansowe spółki.



Podsumowanie - ostrożny optymizm dla przyszłości Mety

Meta ma za sobą niemal 3 lata bicia konsensusów dotyczących przychodów. Spółka rozwija się coraz mocniej w kontekście reklamowym, nie tylko ze względu na wykorzystanie technologii AI, ale również w aplikacjach, w których reklamy były w ostatnich latach w ograniczonym stopniu. Wycena spółki jest podwyższona, ale wciąż wygląda atrakcyjnie na tle innych, nawet tych największych. Na co warto zwrócić uwagę? Na skalę potencjalnego pobicia przychodów, wielkość CAPEXu oraz ewentualnie uzasadnienie jego podniesienia czy jakiekolwiek konkrety dotyczące Reality Labs. Warto jednak pamiętać, że nawet w przypadku niewielkiego rozczarowania, spółka pozostaje wciąż liderem w swoim segmencie działalności.

Spółka mocno traciła na wartości podczas wczorajszej sesji, a od historycznych szczytów osiągniętych dokładnie miesiąc temu 30 czerwca, spółka straciła ok. 6% swojej wartości. Od końca czerwca trajektorie cenowe Mety oraz US100 zupełnie się rozbiegły. Niemniej od początku tego roku akcje wzrosły o ok. 20%, a w rok jest to wzrost rzędu 50%. Implikowany ruch rzędu ok. 7% po dzisiejszej sesji na Wall Street, od poziomu ok. 700 USD za akcje daje szanse na nowe historyczne szczyty lub spadek do ok. 650 USD za akcję, do najniższego poziomu od 2 miesięcy. Źródło: xStation5