⏫⏫US500 w górę po cięciu Fed

Fed tnie stopy procentowe mocniej od oczekiwań i wskazuje na agresywną ścieżkę cięcia w kolejnych miesiącach

Rezerwa Federalna podjęła decyzję o cięciu stóp procentowych o 50 punktów bazowych, co było dosyć sporym zaskoczeniem dla rynku, nawet pomimo tego, że rynek dawał 65% prawdopodobieństwa dla takiego ruchu. Oprócz tej decyzji Fed obniża dosyć mocno prognozy stóp procentowych na 2024 i kolejne lata:

Fed widzi w tym roku jeszcze 2-3 obniżki z medianą na poziomie 4,4% (wcześniej 5,1%)

Fed widzi w przyszłym roku 4-5 obniżek, z medianą na poziomie 3,4% (wcześniej 4,1%)

W 2026 roku widzi 2,9% i to samo widzi w 2027 roku

Fed dosyć mocno obniża perspektywy inflacji na ten rok: PCE na 2,3% oraz bazowa PCE na 2,6%

Fed widzi również wyżej stopę bezrobocia do 4,4% w 2024, natomiast w kolejnych latach widzi spadek do 4,2%. Fed nie widzi zapaści na rynku pracy

Prognoza PKB wskazuje na 2,0% w 2024 roku i w kolejnych latach, co oznacza miękkie lądowanie.

Źródło: Fed

US500 rośnie momentalnie do poziomu 5670 punktów po deyczji Fed, co jest testem wczorajszych lokalnych szczytów oraz poziomów z początku września. Później jednak wzrosty zostały nieco zredukowane w oczekiwaniu na konferencję Powella o 20:30. Póki co decyzja jest odbierana pozytywnie na rynek, biorąc pod uwagę stabilne prognozy gospodarcze oraz chęć mocnych cięć, co oznacza wygraną z inflacją oraz chęć walki o mocniejszy rynek pracy. Jeśli Powell utwierdzi rynek w oczekiwaniach mocnej gospodarki oraz potrzebie obniżek ze względu na koniec walki z inflacją, US500 może kierować się do poziomu 5700 punktów.