US500 wraca do spadków📉

馃毃Trump zapowiada wi臋ksze taryfy celne na stal i aluminium z Kanady

Ameryka艅skie indeksy rozpocz臋艂y wtorkowy handel od spadk贸w. US500 traci ju偶 blisko 0,85% po tym jak Bia艂y Dom og艂osi艂 zmiany w polityce celnej z Kanad膮. Donald Trump poleci艂 Sekretarzowi Handlu na艂o偶enie dodatkowych ce艂 w wysoko艣ci 25% do 50% na ca艂膮 stal i aluminium importowane do Stan贸w Zjednoczonych z Kanady. Zmiany te wejd膮 w 偶ycie od jutra. Co wi臋cej, prezydent USA doda艂, 偶e znacznie wzrosn膮 c艂a na samochody sprowadzane do USA od 2 kwietnia, je艣li inne c艂a nie zostan膮 obni偶one przez Kanad臋.

Strona kanadyjska zakomunikowa艂a, 偶e nowe decyzje Bia艂ego Domu nie spowoduj膮, 偶e Kanada swoje dotychczasowe c艂a na艂o偶one na USA zniesie. Przewodnicz膮cy Ontario powiedzia艂, 偶e jego jednostka administracyjna oraz ca艂a Kanada nie ust膮pi膮, dop贸ki c艂a Trumpa nie zostan膮 ostatecznie zniesione. Informacje te znios艂y par臋 USDCAD blisko 0,8% wy偶ej.聽

Nale偶y pami臋ta膰, 偶e wojna celna mi臋dzy USA i Kanad膮 jest zdecydowanie bardziej dotkliwa dla Kanady. USA s膮 dla Kanady r贸wnie znacznym importerem produkt贸w (72,5% eksportu Kanady to USA) oraz eksporterem (60,7% importu do Kanady pochodzi z USA). Nie mo偶na tego samego powiedzie膰 w drug膮 stron臋. Niemniej jednak Kanada znajduje si臋 na podobnym poziomie, w艣r贸d najwa偶niejszych partner贸w handlowych USA obok Meksyku, Strefy Euro oraz Chin.聽

聽

US500 (interwa艂 M15)

Indeksy na rynku akcji pr贸bowa艂y odbija膰 dzisiaj w pierwszej cz臋艣ci dnia. Jednak od razu po informacji o podwy偶szeniu ce艂 na Kanadyjskie produkty rynek powr贸ci艂 do wyprzeda偶y. Indeks US500 pocz膮tkowo zyskiwa艂 0,70%. Obecnie indeks notuje blisko 0,70% spadek i testuje dolne poziomy dla wczorajszych spadk贸w w okolicach 5570 punkt贸w.



聽

USDCAD (interwa艂 M15)

Jeszcze mocniejsze ruchy obserwujemy na parze walutowej USDCAD. Nerwowo艣膰 jest tutaj zrozumia艂膮, poniewa偶 s膮 to ju偶 kolejne kroki zmierzaj膮ce w kierunku wojny handlowej mi臋dzy USA a Kanad膮. Para walutowa podskoczy艂a a偶 o 0,80% po publikacji informacji o dodatkowych c艂ach przez Trumpa.聽

聽